Great Britain und Emirates kündigen 3 Jährige Partnerschaft an

Serving the UK with more than 120 weekly flights

Emirates’ long-standing commitment to the UK traces back to 1987. The airline currently serves the country with 120 weekly flights including: six daily A380 services to London Heathrow; three times daily A380 service to Gatwick; double daily service to Stansted (1 May 2023); three times daily A380 service to Manchester; double daily service to Birmingham including an A380 service (1 July 2023); daily service to Newcastle; and a daily A380 service to Glasgow (26 March).

Das Vereinigte Königreich wird mit mehr als 120 wöchentlichen Flügen bedient

Das langjährige Engagement von Emirates im Vereinigten Königreich geht auf das Jahr 1987 zurück. Die Fluggesellschaft bedient das Land derzeit mit 120 wöchentlichen Flügen, darunter: sechs tägliche A380-Verbindungen nach London Heathrow; dreimal täglich A380-Verbindung nach Gatwick; zweimal tägliche Verbindung nach Stansted (1. Mai 2023); dreimal täglich A380-Verbindung nach Manchester; zweimal täglich nach Birmingham, einschließlich eines A380-Dienstes (1. Juli 2023); täglicher Dienst nach Newcastle; und ein täglicher A380-Dienst nach Glasgow (26. März).

