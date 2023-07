Viel Glück BUDDY MELGES, 1930-2023

Mit tiefer Trauer verabschiedet sich die Familie Melges 24 von einer Legende – Buddy Melges , 1930-2023.

Viel Glück, Kumpel. Wir lieben dich. Wir danken Ihnen.

Unser aufrichtiges Mitgefühl und Beileid gilt der Familie Melges.

Wie von Melges Performance Sailboats veröffentlicht:

Schweren Herzens geben wir den friedlichen Tod von Buddy Melges bekannt. Heute ehren wir das bemerkenswerte Leben und das bleibende Vermächtnis eines Mannes, dessen Beiträge einen unauslöschlichen Eindruck in unseren Herzen und in der Welt des Segelns hinterlassen haben.

Während wir um den Verlust eines Visionärs trauern und ein erfülltes Leben feiern, laden wir Sie ein, Ihre geschätzten Erinnerungen mit uns zu teilen, während wir gemeinsam Buddys Leben würdigen. Ihre herzlichen Geschichten und Erinnerungsbotschaften sind ein Beweis für den tiefgreifenden Einfluss, den er auf unsere Gemeinschaft hatte.

Buddy Melges Tribute – Seele eines Seemanns

Acht Glocken: Buddy Melges

Harry Clemons „Buddy“ Melges Jr., der als einer der größten Wettkampfsegler im Segelsport gilt, ist am 18. Mai 2023 verstorben. Er hinterlässt ein bemerkenswertes Erbe als einer der erfolgreichsten und angesehensten Segler in der amerikanischen Geschichte .

Buddy wurde am 26. Januar 1930 in Elkhorn, Wisconsin, geboren und widmete sein Leben dem Streben nach Spitzenleistungen auf dem Wasser. Er wuchs am Delavan Lake auf und verfeinerte seine Fähigkeiten beim Segeln auf den von seinem Vater, Harry Melges Sr., gebauten Booten bei Melges Boat Works. Von seinen bescheidenen Anfängen als Hersteller von Ruderbooten aus Holz entwickelte sich das Familienunternehmen in den letzten 78 Jahren zu einem Vorreiter in Sachen Segelinnovation, indem es leistungsstarke Rümpfe und Segel von höchster Qualität lieferte und gleichzeitig eine leidenschaftliche Segelgemeinschaft pflegte.

Im Laufe seiner acht Jahrzehnte dauernden Karriere hat Buddy den Sport vorangetrieben und seinen Namen in die Annalen der Segelgeschichte eingraviert, indem er unübertroffenes Können, strategische Brillanz und eine unerschütterliche Leidenschaft für den Sport unter Beweis stellte. Obwohl Buddy ein harter Wettkämpfer war, schloss er lebenslange Freundschaften auf und neben dem Wasser. Seine Triumphe bei internationalen Wettbewerben festigten seinen Status als Segelikone.

Buddy errang olympischen Ruhm und gewann 1972 eine Goldmedaille in der Soling-Klasse und 1964 eine Bronzemedaille in der Flying Dutchman-Klasse. Sein Fachwissen reichte über die Olympischen Spiele hinaus, als er bei der Pan American eine Goldmedaille in der Flying Dutchman-Klasse gewann Spiele im Jahr 1967, der Titel des zweifachen Star-Weltmeisters in den Jahren 1978 und 1979 und ein bemerkenswerter dreimaliger Weltmeister im 5,5-Meter-Lauf in den Jahren 1967, 1973 und 1983.

Auf nationaler Ebene gewann Buddy fünf Mal die nationale E-Scow-Meisterschaft und triumphierte 1965, 1969, 1978, 1979 und 1983. Er erreichte das scheinbar Unmögliche, als er die Nordamerikanischen Segelmeisterschaften der Männer und die Clifford D. Mallory Trophy gewann in den Jahren 1959, 1960 und 1961. Auch sein Talent auf dem Eis war konkurrenzlos, wie seine siebenmaligen Weltmeistertitel im Skeeter-Eisboot in den Jahren 1955, 1957, 1970, 1972, 1974, 1980 und 1981 belegen.

Buddy hat auch dem America’s Cup seinen Stempel aufgedrückt. Als Herausforderer trat er 1987 mit Heart of America gegen Dennis Conners Stars & Stripes an und erntete großes Lob von Conner selbst. Im Jahr 1992 gelang Buddy der ultimative Erfolg: Er führte America3 an der Seite von Bill Koch zum Sieg, sicherte sich den America’s Cup und markierte einen seiner größten Erfolge in seiner geschichtsträchtigen Karriere.

Seine Liste an Segelauszeichnungen geht weiter, darunter der dreimalige Preis „Rolex Yachtsman of the Year“ (1961, 1972 und 1983) von US Sailing und der zweifache Preis „One Design Sailor of the Year“ (1978 und 1979). Im Jahr 1972 überreichte die nationale Behörde für diesen Sport, die heute US Sailing heißt, Buddy ihre höchste Auszeichnung, die Nathanael G. Herreshoff Trophy für herausragende Verdienste um den Sport. 1986 war er der erste Empfänger der W. Van Alan Clark Jr. Trophy, dem National Sportsmanship Award.

Im Jahr 2001 wurde Buddy in Anerkennung seiner bedeutenden Beiträge zu diesem prestigeträchtigen Event in die America’s Cup Hall of Fame aufgenommen. Darüber hinaus wurde er 2002 in die Hall of Fame der Inland Lake Yachting Association aufgenommen, ein Beweis für seinen Einfluss auf das Binnenseesegeln.

Über seine eigenen Erfolge hinaus teilte Buddy sein Wissen großzügig mit und fungierte als Mentor für angehende Segler, wodurch er einen unauslöschlichen Eindruck im Sport hinterließ. Seine fesselnden Vorträge und Lehrfähigkeiten inspirierten unzählige Menschen auf der ganzen Welt. Als Mitglied zahlreicher Clubs, darunter ILYA Bilge Pullers (ältestes überlebendes Mitglied), Lake Geneva Yacht Club (Mitglied Nr. 1), Chicago Yacht Club, Columbia Yacht Club, Milwaukee Yacht Club, Texas Corinthian Yacht Club und Little Traverse Bay Yacht Club verdeutlichte Buddy sein Engagement für die Segelgemeinschaft und sein Engagement für die Förderung der Kameradschaft unter anderen Seglern.

Buddy wird oft als „Großmeister“ des Wettkampfsegelsports bezeichnet und liebevoll „Der Zauberer von Zenda“ genannt. Er war ein Leuchtfeuer der Inspiration und eine wahre Legende in der Segelwelt. Er erhielt 2009 den Vince Lombardi Award for Distinction in Sports von den History Makers der Wisconsin Historical Society. Seine Aufnahme in die National Sailing Hall of Fame im Jahr 2011, die Wisconsin Athletic Hall of Fame im Jahr 2007 und die World Sailing Hall of Fame Der Ruhm im Jahr 2007 festigte sein bleibendes Erbe und würdigte seine bemerkenswerten Beiträge zum Sport.

Neben Buddys Segelkarriere sind auch sein hervorragender Militärdienst und seine Liebe zur Entenjagd hervorzuheben.

In seinen jungen Jahren diente Buddy seinem Land als Mitglied der US-Armee mit Ehre und Tapferkeit. Sein außergewöhnlicher Einsatz während des Koreakrieges brachte ihm den prestigeträchtigen Bronze Star ein.

Außerhalb des Wassers fand Buddy mit seiner Leidenschaft für die Entenjagd noch mehr Freude an der freien Natur. Als engagierter Naturliebhaber, Umweltschützer und Naturschützer war er Vorsitzender des Delta Marsh Rehabilitation Committee der Delta Waterfowl Foundation. Sein langjähriger Lieblingsplatz für die Jagd auf Ringenten und Stockenten war seine Hütte am Lake of the Woods in Nestor Falls, Ontario.

Trotz all seiner bemerkenswerten Leistungen blieb Buddy bescheiden und zugänglich. Bekannt für seine schillernde Persönlichkeit und seine ansteckende Liebe zum Sport, war Buddy immer bereit, seinen Mitseglern zu helfen und ermutigende Worte zu sagen, um sie dazu zu inspirieren, immer als Erster anzufangen und ihren Vorsprung auszubauen.

Buddy hinterlässt einen bleibenden Einfluss auf die Segelgemeinschaft, ein Vermächtnis, das noch in den kommenden Generationen nachwirken wird. Seine Beiträge werden weiterhin die Zukunft des Segelsports prägen und Segler jeden Alters dazu inspirieren, ihre Träume mit unerschütterlicher Entschlossenheit zu verwirklichen.

Hinterblieben sind seine liebevolle Frau Gloria, mit der er 69 Jahre lang verheiratet war, und ihre Kinder Laura Melges, Hans Melges und Harry C. Melges III (Suzanne). An Buddy erinnern sich auch seine Enkelkinder Olivia Arbaugh, Hunter Arbaugh und Harry C. Melges IV , Monroe Melges, Hans Melges, Maxx Melges und Maverik Melges. Vor ihm starben seine Schwester Marilyn Snudden und seine Eltern Louise und Harry C. Melges Sr.

Wenn Sie Buddys Andenken ehren möchten, können Sie im Namen des Buddy Melges Sailing Center an die Genfer See-Segelschule spenden.

Eine Feier des Lebens wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Buddy Melges 1930-2023

