© Jean-Marie Liot / Alea

Nach dem Durchzug der Stürme Ciaran und Domingos wird sich Anfang nächster Woche ein geeignetes Wetterfenster öffnen, das es der gesamten Rekordflotte von 40 IMOCAs ermöglichen wird, am Dienstag das Zweihandrennen Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre nach Martinique zu starten Morgen.

In der Zwischenzeit werden die sechs Ocean Fifty-Mehrrumpfboote und die Flotte der Klasse 40 ihr Rennen am Montag von Lorient aus fortsetzen, wo sie angehalten wurden, um den stürmischen Winden und dem hohen Wellengang auszuweichen.

Die ULTIM-Flotte ist letzten Sonntag planmäßig abgereist. Sie lassen die gewaltigen Stürme hinter sich und nähern sich heute der Flaute.

Es ist fast eine Woche her, seit die 16. Ausgabe der Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre letzten Sonntag in Le Havre begann. Diese Zeit verbrachten die Rennleitungs- und Rennleitungsteams damit, aufmerksam nach einer Möglichkeit Ausschau zu halten, das Rennen für alle Boote, deren Rennen unterbrochen wurden, wieder aufzunehmen.

„Das Meer wird sich im Golf von Biskaya wie im Ärmelkanal deutlich beruhigt haben“, erklärt der Rennmeteorologe Christian Dumard. „Die allgemeine westliche Strömung setzt sich vom Atlantik aus fort, aber die Starts sollten unter beherrschbaren Bedingungen durchgeführt werden. Es sieht so aus, als würde ab Mittwoch eine neue Front auf die Atlantikküste treffen, aber wir sehen Windgeschwindigkeiten von 30 bis 35 Knoten, die viel weniger heftig sind als diese jüngsten Stürme.“

Class40 und Ocean Fifty: Das Rennen wird am Montagmorgen (6. November) in Lorient neu gestartet.

IMOCA starten am Dienstag um 09:30 Uhr in Le Havre

Am Montag um 10:30 Uhr Ortszeit werden die sechs Ocean Fifty auf der zweiten Etappe zwischen Lorient und Fort de France in See stechen und dabei die Insel Sal (Kap Verde) an Steuerbord verlassen. Dieser 4320 Meilen lange Kurs bedeutet, dass die Duos nach Süden tauchen müssen, sobald sie den Golf von Biskaya verlassen haben. Ihre Geschwindigkeit sollte es ihnen ermöglichen, am Mittwoch der Front zu entkommen und in den nahen Atlantik vorzudringen.

Am Montag um 10:45 Uhr Ortszeit werden die Boote der Klasse 40 auf einem 3500 Meilen langen Kurs nach Fort de France in See stechen. „Sie müssen die Insel Santa Maria (Azoren) an Steuerbord verlassen. Diese direktere Route bedeutet, dass die Einrümpfer die Front überqueren müssen, aber im Gegensatz zum Sturm Ciaran werden die Winde nicht so stark sein und es gibt viel mehr Möglichkeiten, ihnen auszuweichen, auch im Golf von Biskaya“, erklärte Christian Dumard .

„Die ersten Boote werden um acht Uhr morgens die Pontons in Lorient verlassen“, fügte Rennleiter Francis Le Goff hinzu. „Die Startlinie wird zwischen Talud Point in Lorient und einer vor der Küste in einer Entfernung von etwa einer Meile positionierten Markierung mit einer Boje für beide Klassen eingerichtet. Um die schlimmsten Winde und die für den 11.-12. vorhergesagten tiefen Tiefststände zu vermeiden, haben wir eine Markierung angebracht, die die Segler passieren müssen, um sie in den Süden zu bringen. Das heißt Santa Maria auf den Azoren für die Boote der Klasse 40 und ein Wegpunkt im Süden für die Boote der Ocean Fifty, an dem wir mit den Rennleitern auf der Grundlage der neuesten Wettervorhersagen arbeiten und der die Möglichkeiten der Skipper nicht einschränken wird zu viel.“

Zwei Boote der Klasse 40 (Movember und Acrobatica) sind offiziell ausgemustert. Drei Boote werden derzeit repariert (Crédit Mutuel, Sogestrans-Seafrigo und Dékuple) und sie haben angekündigt, am Montag wieder in See zu stechen. Was P-Rêve à perte de vue betrifft, so ist die Besatzung noch nicht offiziell in den Ruhestand getreten, aber das Boot liegt immer noch im Hafen von Le Havre. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine genaue Zahl nennen, wie viele Boote wieder aufbrechen werden. Das werden wir im letzten Moment herausfinden, je nachdem, wie die Reparaturen verlaufen sind“, fügte Francis Le Goff hinzu. „Es ist wichtig zu betonen, dass die Startlinie danach noch 72 Stunden lang geöffnet bleibt.“

IMOCA: großer Abflug am Dienstag, 7. November, um 9:30 Uhr von Le Havre

Die 40 IMOCAs starten am Dienstag um 9:30 Uhr Ortszeit in Le Havre. Sie werden das Paul Vatine-Becken ab 4 Uhr morgens verlassen und die Seeschleusentore werden von 4:45 Uhr bis 6 Uhr morgens geöffnet sein

Der 3.750-Meilen-Kurs der IMOCA verlässt ebenso wie die Klasse 40 die Insel Santa Maria (Azoren) an Steuerbord. „Sie werden die Front erreichen und den Kanal am Dienstagabend und Mittwochabend mit 35 Knoten aus Süd/Südwest und einem Wellengang von nicht mehr als 4 Metern verlassen“, so Christian Dumard.

Wie für letzten Sonntag geplant, wird es eine umfassende Foto- und Videoberichterstattung geben und live in den Netzwerken übertragen.

„In Zusammenarbeit mit der Rennleitung und den Klassen haben wir die Strecken und Zeiten aller Teilnehmer an die Wetterfenster angepasst, um der Sicherheit von Seglern und Booten Priorität einzuräumen. Das war die Voraussetzung. Gleichzeitig haben wir alles getan, um sicherzustellen, dass der Start dieser großartigen Flotte von 40 IMOCAs von der bestmöglichen Medienberichterstattung profitiert, und wir haben keinen Zweifel daran, dass die Bilder wieder einmal großartig sein werden.“ schloss Gildas Gautier, Co-Direktor der Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre.

IMOCA starten am Dienstag um 09:30 Uhr in Le Havre

ETA-Ankunft in Fort-de-France auf Martinique der 4 Klassen



ULTIM: zwischen dem 12. November abends und dem 13. November morgens

IMOCA: 17. November

Ocean Fifty: 18. November

Class 40: 22. November