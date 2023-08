Frankreich ist die sechste Mannschaft, die jetzt aktiv für den 37. Americas Cup segeln

Der Stützpunkt des Orient Express Racing Teams am westlichen Ende von Port Vell wurde heute mit dem Jungfernsegeln seiner wunderschönen, neuen AC40 mit ihrer auffälligen blau-goldenen Lackierung, die zu den Segeltalenten an Bord passt, zu einem operativen Segelstützpunkt. Der Jahrestag der ersten Austragung des späteren America’s Cup im Jahr 1851 war ein passender Tag für den Start – Geschichte war allgegenwärtig.

Quentin Delapierre und Kevin Peponnet übernahmen heute die Leitung des AC40, unterstützt von den Trimmern/Fluglotsen Matthieu Vandamme und Jason Saunders, bei einer kurzen, leichten Flugsitzung direkt am Strand, wo das aktuelle Wettermuster aus sehr hohen Landtemperaturen und einer Übergangszone rundherum besteht Das zwischen zwei Wettersystemen gefangene Gebiet um Barcelona hat zu einem nahezu gläsernen Seegang geführt, der für subnormale Brisen sorgt.

Unbeeindruckt spritzte das Team heute Morgen ins Wasser und setzte unter dem Applaus der Landbesatzung, des Managements und der Unterstützer die Segel ein, während sich die Segler und Technikteams mit den Startprotokollen und Riggeinstellungen vertraut machten, bevor sie aus Port Vell aufbrachen, um zu versuchen, welche zu fangen späte Zephyr, um fliegen zu können. Die One-Design-Segel wurden mit der größten J1 vorne gehisst und ein schnelles Schleppen aus dem Hafen und entlang der Barceloneta gab der Crew genügend Zeit, sich an die Folieneinstellungen zu gewöhnen, bevor die Schleppleine aufgespreizt wurde und ein ganz neues Kapitel im französischen Segeln begann begann.

Direkt nach dem Auspacken machten die französischen Segler einen komfortablen Eindruck und hatten gerade genug Brise, um den Flug auf dem One-Design-Setup aufrechtzuerhalten, sobald sie vom Festrumpfschlauchboot losgelassen wurden. Während sie mit dem Autopiloten segelten, begannen sie, die Nuancen zu erlernen, indem sie ein wenig einschalteten zeitweise von Luvkrängung und Spielen mit der Fahrhöhe. Es waren nur wenige Läufe, aber die Bedeutung war enorm. Frankreich steht wieder an der Tabellenspitze.

Anschließend kam ein strahlender Quentin Delapierre zum Aufklärungsinterview, voller Enthusiasmus, aber mit einer klaren Botschaft an das Team: „Wir müssen es einfach Schritt für Schritt angehen, uns Tag für Tag Zeit lassen und einfach Probleme lösen, neue Ideen finden.“ Ideen werden hilfreich sein, und ja, ich möchte nicht, dass das Team sich überstürzt und versucht, die anderen einzuholen, weil wir, ich meine, noch so viele Segelsessions vor uns haben und wir es einfach einfach machen müssen, um ehrlich zu sein Ich habe mich auf das Wesentliche konzentriert und es in Villanova geschafft, das Boot ist in gutem Zustand und in der Lage, einfach an den Villanova-Rennen teilzunehmen.“

Als Quentin darüber sprach, wie es war, an Bord des Orient Express Racing Team AC40 zu sein, fügte er hinzu: „Ja, eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl. Es ist eineinhalb Wochen her, seit wir die AC40 erhalten haben, und das Team hat gerade bei der Inbetriebnahme und der Lösung des kleinen Problems, das wir hatten, große Anstrengungen unternommen. Es war also ein wirklich gutes Gefühl, heute mit dem Boot zu segeln … heute war ich überrascht, wirklich flaches Wasser aber auch sehr leicht, so dass wir es gerade noch geschafft haben, zu folieren, ich meine, auf das Florett zu kommen, und mit dem RIB, das die Yacht schleppte, haben wir es geschafft und das Gefühl an Bord war wirklich gut, aber ich weiß, dass es in Barcelona nicht jedes Mal das Gleiche sein wird An diesem Tag werden wir kabbelige Wellen und einige Wellen haben, also müssen wir auf diese Bedingungen vorbereitet sein, aber ich bin wirklich beeindruckt vom Autopiloten. So etwas habe ich noch nie gesehen, das Boot war wirklich stabil und ja, wirklich beeindruckt.“

Das Orient-Express-Team ist bestrebt, so viele Stunden wie möglich auf dem Wasser zu sammeln, um den Erfahrungsrückstand zu den anderen Teams zu überbrücken, und wie Quentin sagte, werden die nächsten Wochen intensiv sein: „Ich meine, wir brauchen viel Segeltraining, um das zu erreichen.“ Ich fühle mich mit dem Boot, dem Gefühl auf dem Boot und der Einstellung in Ordnung. Ja, ich denke, nächste Woche und diese Woche wird es viele Segelsessions geben!“

Die Geschichte Frankreichs im America’s Cup lässt sich bis in den Juli 1851 zurückverfolgen, einen ganzen Monat vor dem ersten Rennen rund um die Isle of Wight am 22. August, 1851, als die Yacht „America“ auf einer Regierungswerft in Le Havre ausgerüstet wurde, bevor sie in See stach, um die Besten der britischen Flotte zu schlagen. Es dauerte jedoch bis 1968, bis der launenhafte Baron Bich zum ersten Mal an dem Wettbewerb teilnahm, obwohl er bis 1970 wartete, um den ersten Wettbewerb unter der „Trikolore“-Flagge Frankreichs zu starten. Die Herausforderungen aus Frankreich kamen in der Zeit der 12-Meter-Ära, in der IACC-Generation und dann in den Katamaranen auf den Bermudas zahlreich und schnell. Für 2021 haben sich die Franzosen entschieden, nicht teilzunehmen, aber jetzt sind sie zurück mit einer aufregenden, jugendlichen und sehr entschlossenen Herausforderung, die darauf abzielt, die Erfahrungslücke bei Segel-Apex-Events zu schließen und nebenbei Rennsiege zu holen.

Unter der Leitung von Stephan Kandler macht sich das Orient Express Racing Team keine Illusionen darüber, wie schwer es sein wird, bei der bevorstehenden Vorregatta in Vilanova i La Geltrú konkurrenzfähig zu sein, aber die Franzosen gelten als einige der besten Rennsegler der Welt Und da die aktuelle Talentgeneration von erfahrenen Köpfen im Team wie Franck Cammas unterstützt wird, wird die Lernkurve steil, aber lohnend sein.

Diese einzigartige Plattform und das Expertenteam ermöglichen uns auch die Entwicklung innovativer Technologien und F&E-Projekte im Hinblick auf die ökologische Mobilitätswende. Obwohl wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, haben wir eine positive Einstellung und die richtigen Leute in den richtigen Positionen in unserem engmaschigen Team.“

Teamtrainer Thierry Douillard fügte außerdem hinzu: „Die Bedingungen waren heute sehr mild, aber wir hatten gerade genug, um zweimal auf die Folien zu kommen, und wir haben es geschafft, ein bisschen zu segeln und abzuhaken, was wir erreichen wollten. Es war also ein sehr gutes Wetter.“ positiver erster Tag. Natürlich müssen wir noch viel lernen, aber es war ein guter erster Schritt. Wir freuen uns auf weitere typische Bedingungen im Laufe der Woche, also geben wir grünes Licht für den Start!“

Wie Thierry sagt, stehen produktivere Foiling-Tage vor der Tür, aber die Rückkehr der Franzosen beim America’s Cup ist sehr willkommen und es wird faszinierend sein, die Entwicklung ihres innovativen Programms zu beobachten.