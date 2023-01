Frankreich 5. Herausforderer zum America`s Cup 2024 bestätigt

Die Organisatoren des 37. America’s Cup begrüßen die Société nautique de Saint-Tropez und ihr repräsentatives Team K-Challenge Racing als Herausforderer für den 37. America’s Cup in Barcelona im Jahr 2024 und angeführt von Stephane Kandler und Bruno Dubois.

Ihre Herausforderung wurde zuvor von der Royal New Zealand Yacht Squadron angenommen und sie haben sich nun entschieden, ihre Teilnahme offiziell bekannt zu geben und zu bestätigen, dass sie bereit sind, mit ihrer Kampagne fortzufahren.

CEO von K-Challenge Racing, Stephane Kandler, sagte: „Bruno und ich freuen uns sehr, uns den anderen Challengers anzuschließen. Wir arbeiten jetzt seit fast einem Jahr hinter den Kulissen und werden bis Ende dieses Monats großartige Dinge ankündigen.“

Stephane Kandler und Bruno Dubois, K-Challenge Racing

Grant Dalton, CEO von AC37 Event Limited, sagte: „Es ist großartig, die Franzosen jetzt als 5. Herausforderer wieder im America’s Cup zu haben, und einer, der zweifellos viel typischen Charakter und Flair in das bringen wird, was ansteht atemberaubendes Ereignis in Barcelona.

Frankreich ist eine so prominente Segelnation, aber trotzdem ist es kein kleines Unterfangen, ein America’s Cup-Team zum Laufen zu bringen, also gratuliere ich Stephane, Bruno und der Société nautique de Saint-Tropez, die unermüdlich daran gearbeitet haben, dies zu erreichen Punkt.”

K-Challenge hat zuletzt 2007 bei der 32. Ausgabe in Valencia um den America’s Cup gekämpft und wird später im Januar weitere Einzelheiten bekannt geben.