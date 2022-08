Women`s und Youth America`s Cup Veranstaltungsformate vorgestellt

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI-TEAM

Das Luna Rossa-Team entstand 1997 aus dem Treffen zwischen dem Unternehmer Patrizio Bertelli und dem argentinischen Yachtdesigner German Frers, der ihm vorschlug, im Jahr 2000 eine Herausforderung beim 30. America's Cup zu starten. Seitdem hat das Team an fünf Ausgaben von teilgenommen den America's Cup, gewann zweimal die Challenger-Auswahlregatten – den Louis Vuitton Cup 2000 und den PRADA Cup 2021 – und nahm 2007 und 2013 am Finale teil. Im Endspiel des 36. America's Cup präsentiert von PRADA gegen den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand, das Team Luna Rossa von Prada Pirelli erzielte das beste Ergebnis eines italienischen Herausforderers in der Geschichte des America's Cup. Luna Rossa wird erneut den Yachtclub Circolo della Vela Sicilia bei der Herausforderung bei der 37. Ausgabe des America's Cup vertreten im September und Oktober 2024 in Barcelona, ​​​​Spanien, stattfinden.