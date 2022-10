Wingfoil World Cup & Europameisterschaft 2022 Gardasee

WingFoil World Cup + Europameisterschaft 2022 HÖHEPUNKTE 4 Tage Lang- und Kurzstreckenrennen ab Campione Univela am Westufer des Gardasees Fahrer aus allen Bereichen des Wassersports – Kiten, Segeln, Skifahren usw Offener Wettbewerb mit einer großen Auswahl an verschiedenen Geräten 52 Teilnehmer, von denen einige bis nach Neukaledonien im Südpazifik angereist sind‍. Der Sabfoil Wingfoil Racing World Cup & Open European Championships 2022 hat 52 wegweisende Fahrer an das Westufer des Gardasees in Norditalien gelockt. Wingfoiling ist als neuer Freizeitsport auf der ganzen Welt explodiert, und zunehmend versuchen einige wettbewerbsorientierte Fahrer, es auf die nächste Stufe zu heben und ihre Hochgeschwindigkeitsfähigkeiten auf einer Rennstrecke zu testen. In den nächsten vier Tagen, vom 19. bis 22. Oktober, werden die Fahrer in verschiedenen Langstrecken- und Kurzstreckenformaten gegeneinander antreten, um zu sehen, wer als Meister der Männer und Frauen aus dem Sabfoil Wingfoil World Cup hervorgeht. Gastgeber der Veranstaltung ist Campione Univela am Westufer des Gardasees. In nur wenigen Jahren hat sich Campione Univela als einer der besten Trainings- und Rennorte für alle Arten von windbetriebenen Hochleistungsmaschinen etabliert. Wingfoil-Rennen sind eine der neuesten und am wenigsten entwickelten Formen des Hydrofoiling-Sports, und es gibt diese Woche das Gefühl, an der Spitze einer neuen Welle eines Sports zu stehen, der sich schnell von einem reinen Strandvergnügen zu einem ernsthaften Spaß entwickelt Form des Hochleistungswettbewerbs. Die Erfahrung in der Flotte ist sehr unterschiedlich, von Leuten wie der 18-jährigen Margherita Barro (ITA), die erst vor drei Monaten auf ein Wingfoil-Board gestiegen ist, bis hin zu Early Adopters wie dem 45-jährigen Gunnar Biniasch (GER). schon seit Beginn des Sports ein begeisterter Flügelspieler. © IWSA Media/ Benni Geislinger: ready to wing Auch die Ausrüstung variiert stark, und der großartige Aspekt des offenen Formats besteht darin, das Verständnis dafür zu beschleunigen, was auf einer Rennstrecke am besten funktioniert. Ein Teil davon wird durch die sich ständig verbessernden Fähigkeiten der Fahrer angetrieben, bei denen die Lernkurve in einem so neuen Sport weiterhin steil nach oben geht. Je besser sie in Manövern und Geradeausfahrten werden, desto kleiner sind die Foils, die sie brauchen, um sich vorwärts zu bewegen, und desto schneller werden sie. Biniasch zum Beispiel hat auf seinem Foil eine Spitzengeschwindigkeit von 39,5 Knoten erreicht und prognostiziert, dass die durchschnittlichen Vorwindgeschwindigkeiten diese Woche regelmäßig die niedrigen bis mittleren 30er erreichen werden. Jimmy Mazzanti, Inhaber des erfolgreichen Foliendesign- und -herstellungsunternehmens Sabfoil, freut sich, die Veranstaltung zu sponsern. „Wir haben vor einem Jahr eine ähnliche Veranstaltung durchgeführt, aber das Niveau war nicht so, wie wir es heute sehen“, sagte Mazzanti. „Ich habe gesehen, wie viele Fahrer ihr Können verbessert haben, und es wird ernst. Ich denke, diese Veranstaltung ist ein Meilenstein für einen Sport, über den sich die Leute am Anfang beschwerten, dass er nicht schnell genug sei. Jetzt wurde so viel an Flügel und Foils weiterentwickelt, dass wir sehen, wie sich die Leistung wirklich entwickelt. Ich meine, ein Boot, das mehr als 30 Knoten macht und nur etwa 5000 Euro kostet, ist doch nicht so schlimm, oder?“ © IWSA Media/ Benni Geislinger: Univela Campione – the perfect venue for Garda racing Wingfoil-Rennen ziehen Fahrer aller Altersgruppen und Generationen an. Martin Aldridge kämpfte bereits in den 90er Jahren auf konventionellen Windsurfern für die Olympischen Spiele. Der Brite, der jetzt in seinen 50ern ist, ist ein Wingfoil-Süchtiger. Seine Tochter Ellie Aldridge kämpft für die Spiele in Paris 2024 auf einem Foiling-Kiteboard und gewann erst am vergangenen Sonntag die Bronzemedaille bei der Formel-Kite-Weltmeisterschaft in Cagliari, Sardinien. Jetzt ist sie nach Norditalien geflogen, um ihren Vater einzuholen und gegen ihn auf dem Wingfoil anzutreten. “Ich hatte in den letzten Monaten keine Gelegenheit dazu”, sagte Ellie, “also fühlte ich mich heute Morgen auf dem See ein bisschen rostig, aber das Gefühl kommt langsam wieder.” Auch wenn sie wenig Übung hat, wird Ellies Wettkampfinstinkt greifen. „Wenn Sie sich fragen, wer von uns diese Woche schneller sein wird, ich glaube, ich weiß, wohin das kluge Geld gehen würde“, lachte Martin bescheiden. © IWSA Media/ Lina G: comparing kit Wie viele, die sich in Campione versammelt haben, ist Paula Novotná neu im Wingfoil-Rennsport, aber sie wird sich auf ihre Fähigkeiten als professionelle Freestyle-Kiteboarderin verlassen, um sich in einer neuen Disziplin zurechtzufinden. „Ich bin seit ungefähr 10 Jahren professioneller Freestyler“, sagte der Tscheche. „Ich mache wirklich gerne Tricks in der Luft, aber ich genieße es jetzt wirklich, die Rennseite der Dinge zu lernen.“ Sie macht seit fast zwei Jahren Wingfoiling und nahm Anfang des Sommers an einem Event in Griechenland teil. „Wir sind einige Slalomrennen gefahren, aber ich bin noch nicht viele Streckenrennen gefahren. Es ist eine tolle Erfahrung für mich, hier zu lernen und mich mit den anderen Mädchen zu messen. Und es ist der Beginn des Sports, also freue ich mich sehr, hier zu sein.“ Einige Fahrer sind sogar aus Puerto Rico und San Francisco angereist, aber der Rekord für die am weitesten zurückgelegte Strecke geht sicherlich an die Fahrer aus Neukaledonien im Südpazifik. © IWSA Media/ Lina G: Riders from New Caledonia Die Rennen beginnen am Mittwochmorgen mit bis zu drei Langstreckenrennen auf dem Zeitplan, mit einer Zielzeit von 30 Minuten für den Ersten, der ins Ziel kommt. Am Donnerstag beginnt der Kurzstreckenwettbewerb in Qualifikationsgruppen und gipfelt am letzten Tag dieses Wochenendes in einem Gold-Flottenrennen.