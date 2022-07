WASZP Grand Slalom Final GER Moritz Hagenmeyer 9. Platz

Am Eröffnungstag der Internationalen WASZP-Spiele 2022 in Malcesine am Gardasee fand eine der dramatischsten Grand-Final-Serien statt, die man sich je erhoffen konnte. Die Meisterschaft wurde erst mit der letzten Halse des letzten Rennens in der Best-of-Three-Grand-Final-Serie entschieden.

Slalomrennen sind zu einem unglaublich beliebten Teil von WASZP-Veranstaltungen auf der ganzen Welt geworden. Mit ihrer kurzen, scharfen und aufregenden Natur bietet das Rennen auch ein Element der Freiheit und ein Gefühl, dass Sie als Wettkämpfer nie ganz aus der Puste sind.

Mit über 170 angemeldeten Booten für die Spiele; Die Organisatoren wussten, dass dies ein anderes Biest sein würde als alles, was jemals zuvor aufgeführt wurde. Da alle Vorläufe und Finals innerhalb eines 2,5-Stunden-Fensters absolviert wurden, war es sicherlich eine Herausforderung. Bei 20 Bootsflotten für die Vorläufe und Finals wurde die erste Strecke gestreckt, um genügend Abstand zwischen den Booten zu schaffen. Das Rennen war hart, eng und schnell und gab allen Seglern die Möglichkeit, sich ins Zeug zu legen. Die Rennen dauern etwa 5 Minuten und finden alle gegen den Wind statt, was einen großen Ausgleich für die gesamte Flotte bietet.

Nun, das Endergebnis, was für ein Spektakel, einige unglaubliche Rennen bei fantastischen Bedingungen. Bei einer leichten Wolkendecke waren sich die Segler nicht sicher, ob der berühmte Ora (Südwind) rechtzeitig eintreffen würde, naja, kam er. 15-18 Knoten Gardasee-Güte begrüßten die Segler und etwas mehr Chop, als wir normalerweise in diesem Teil des Sees sehen. Nicht zuletzt sollte dies das perfekte Aufwärmen für die Veranstaltung bieten und die Teilnehmer sehen lassen, wer bei der Veranstaltung frühe Geschwindigkeit und gutes Bootshandling zeigt.

Nach 14 Wettfahrten schafften es die 20 besten Segler ins Finale. Wiederum zeigt die große Vielfalt in der Flotte, dass fast jede Division vertreten war und 13 verschiedene Nationen die 20 Boote umfassende Endflotte bildeten. Das Beste aus drei Grand-Final-Serien ist eine kumulierte Punktzahl ohne Drops und der Gewinner nimmt alles.

Im ersten Rennen tasteten sich die Protagonisten gegenseitig ab, mit einer guten Verteilung über die Startlinie, es ist schwierig, den perfekten Startplatz zu finden, und wie wir in SailGP gesehen haben, ist das Finden der „Pole-Position“ ein Schritt, der das Rennen gewinnt. Joan Costa aus Spanien ist ein ehemaliger WASZP-Europameister und besaß das Boot, kämpfte gegen Enzio Savoini aus Italien um die Führung an der ersten Marke. Savoini hatte einen Moment Zeit, als er versuchte, sich gegen Sam Whaley aus Großbritannien und Anders Klippeberg aus Norwegen zu wehren. Costa zeigte, dass es einfach ist, von vorne zu führen, und baute seinen Vorsprung während des gesamten Rennens bis zur letzten Halse aus, wo er die Anliegelinie bis zum Ziel unterkochte und die Folien ablegte, wodurch sein Landsmann Jaime Framis Harguidey sehr nahe an das Rennen herankam Fertig. Sam Street aus Neuseeland und Enzio Savoini aus Italien belegten die Plätze 3 und 4th bzw.

Das zweite Rennen zeigte, wie auf und ab diese Natur des Rennens sein kann, Konstanz würde eine große Rolle in der gesamten Grand Final-Serie spielen. Sowohl Sam Street als auch Enzio Savoini fanden sich nach der ersten Wendemarke wieder im Rudel wieder und konnten sich nicht erholen und endeten im späten Teenageralter. Während dieses Rennen Costa gehörte, war es eine unglaubliche Leistung, die den Rest der Flotte zweifellos nervös macht, wenn sie heute in den ersten Tag des Meisterschaftsrennens geht. Es war Joan Costa als Erster und Tageslicht Zweiter , als sich der Staub endlich gelegt hatte, waren es Anders Klippeberg und Leo Maechler aus Deutschland, die auftauchten, um den 2. und 3. Platz zu belegen .



Vor dem letzten Rennen hatte Costa den Pokal mit mehr als einer Hand. Klippeberg und Jaime schienen am ehesten Druck auf den spanischen Segler auszuüben. Zum ersten Mal in allen Grand Final-Serien führte Costa jedoch nicht bei der ersten Marke, Sam Street aus Neuseeland nahm die Ehre entgegen, mit Costa, der wieder im Feld war, konnte alles passieren. Sam Whaley machte einen späten Angriff auf den Titel auf dem 2. Platz , bis die Katastrophe eintraf, und er kenterte bei der vorletzten Halse für das Ziel, was ihn fast aus dem Wettbewerb brachte . Costa hatte sich zu diesem Zeitpunkt auf den 2. Platz vorgearbeitet und der immer zuverlässige Jaime war auf dem 3. Platz. Bei der letzten Halse ins Ziel brauchte Costa nur noch ein sauberes Manöver und er würde die Meisterschaft gewinnen. So funktioniert das Biest Slalomrennen jedoch nicht. Costa hat die Anliegerlinie genauso unterkocht wie im Eröffnungsrennen, und diesmal war es eine Brücke, die zu weit war, als dass er sie bis ins Ziel durchtränkt hätte. Costa rannte direkt gegen den Wind, abseits der Foils und voll beladen, als er versuchte, die Marke zu setzen, und kenterte, ließ Jaime auf dem 3. Platz durch , was sich als ausreichend erwies, um die Meisterschaft zu gewinnen.

Was für ein unglaublicher Start in die Veranstaltung, aber die Fortsetzung ist genauso gut wie das Original, mit 4 Tagen Meisterschaftsrennen unter hoffentlich epischen Bedingungen am Gardasee.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich das heutige Highlights-Video ansehen, während wir mit einigen Mitgliedern unserer Master-Division und denjenigen, die neu in der Klasse sind, darüber sprechen, warum sie WASZP-Events so sehr genießen.

SLALOM FINALE ERGEBNISSE HIER