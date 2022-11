WASZP EUROCUP 2023 bekanntgegeben Kiel dabei

Die WASZP EuroCup-Serie kehrt für 2023 zurück, um den internationalen Kalender für Europa neben den WASZP European Games zu vervollständigen, die im Juli in Quiberon, Frankreich, stattfinden.

Die EuroCup-Serie 2023 wird aus fünf Veranstaltungen in fünf verschiedenen WASZP-Nationen bestehen und europäischen Seglern während der gesamten Sommersaison mehr Zugang zu hochkarätigen internationalen Rennen und klassischen WASZP-Vibes geben. Die drei besten Ergebnisse werden gewertet.

Das Hinspiel führt nach Italien zum Saisonauftakt mit dem MFI EuroCup Imperia. Die italienische Flotte hat im Jahr 2022 enorme Fortschritte gemacht und verfügt über die aktivste Flotte von Seglern in Europa und die bahnbrechende Aufnahme in die Foil Academy FIV powered by Luna Rossa. Diese Veranstaltung wird wirklich den Standard für das kommende große Jahr setzen! Segler sollten im Vorfeld der von DryLaps angebotenen Veranstaltung nach Trainingsmöglichkeiten Ausschau halten.

Leg 2 des EuroCup wird in Kürze bekannt gegeben.

Etappe 3 führt nach Deutschland und zur weltberühmten Kieler Woche. Diese Veranstaltung, die einen Monat vor den European Games stattfindet, ist sicher Teil der perfekten Vorbereitung auf Quiberon. Die deutsche Flotte hat immer einige der besten WASZP-Segler der Welt geliefert und wächst von Woche zu Woche!

Etappe 4 findet in Sandefjord, Norwegen, statt. Die norwegische WASZP-Flotte ist bekannt dafür, Stunden auf dem Wasser und Zeit auf der Straße zu verbringen, um zu Veranstaltungen zu reisen. Das norwegische Programm hat sich zahlreiche Male mit herausragenden Ergebnissen norwegischer Segler bei WASZP- und SailGP Inspire-Veranstaltungen bewährt, mit besonders außergewöhnlichen Leistungen der norwegischen Frauen. Es ist an der Zeit, dass ein internationales Event nach Norwegen geht, um zu sehen, woher all dieses Talent kommt!

Die letzte Etappe des EuroCup führt nach Roses, Spanien, wo die wachsende spanische Flotte schießen wird. In Spanien entsteht im Vorfeld des Americas Cup ein reges Treiben, das sich durch die WASZP-Flotte ausbreitet. Neben der Aufnahme des WASZP in das Pathway-Programm des spanischen SailGP-Teams legt die Barcelona Winter Series in diesem Winter den Grundstein für ein weit verbreitetes Foilen in Spanien in den kommenden Jahren, und der WASZP steht an vorderster Front. Bereiten Sie sich auf ein herausragendes Finale der europäischen Saison vor, bevor die Flotte im Dezember zu den International WASZP Games nach Down Under aufbricht!