Crosshaven, County Cork, Irland (11. Juli) – Nach vier Jahren des Wartens ist die Volvo Cork Week mit dem ersten Renntag zurück, der vom Royal Cork Yacht Club organisiert wird, schreibt Louay Habib. Insgesamt 193 Teams nehmen an der Volvo Cork Week teil und das Wetter lieferte wirklich einen magischen Start mit fantastischen sonnigen, warmen Luftverhältnissen und einer südlichen Brise von etwa 8 Knoten.Für die acht konkurrierenden Klassen wurden vier Kurse in Cork Harbour und den Atlantic Approaches verwendet.

Gewinner der IRC-Rennklassen und One-Design-Rennen am 11. Juli bei der Volvo Cork Week: 1720 Rope Dock Atara, 1720 efolio-Konten, Cape 31 Valkyrie, J/109 Storm, J/109 Chimaera, J/109 Joker 2, Quarter Tonner BLT, J/111 JourneyMaker 11 und J/109 Mojito.

Classic Racing ist zurück bei der Cork Week und Harold Cudmore von Crosshaven war am Steuer des Cork Harbor One Design Jap, um am ersten Tag einen Sieg zu erringen. Im Non-Spinnaker IRC One war Frank Cauls Grand Soleil 37 Prince of tides der Gewinner. Im Non-Spinnaker IRC Two gewann Shane Statham Westerly Slack Alice aus Waterford Harbor den Tag.

Ergebnisse der Volvo Cork Week: https://www.sailwave.com/results/Volvo%20Cork%20Week%202022.htm#

Klasse 1720

Trotz der milden Lufttemperatur war die Rückkehr der Klasse 1720 zur Volvo Cork Week von dichtem Nebel auf dem Leekurs in Luv etwa eine Meile außerhalb von Cork Harbour gekennzeichnet. Der Nebel lichtete sich bald und enthüllte 44 1720er, die darauf losgingen, Kanonen und Flammen. Zwischen Roches Point und Ringabella Bay gab es drei hart umkämpfte Luv-Lee-Rennen. Eine herausragende Leistung von Rope Dock Atara beschert dem Team aus Royal Cork und Howth nach drei Rennen satte 11 Punkte Vorsprung. Zing von Padraig Byrne & Donny Wilson vom Royal Cork ist Zweiter und die efolioaccounts von Tom, Neil & Paul Hegarty aus Baltimore gewannen das erste Rennen, wurden aber am Ende des ersten Tages Dritter.

„Wir freuen uns über ein 2-1-1 heute“, kommentierte Ross McDonald, der Chef von Rope Dock Atara. „Unser Ziel war es, die Rennergebnisse im einstelligen Bereich zu halten, da ich glaube, dass dies eine Regatta mit vielen Punkten sein wird, also ist es fantastisch, zu einem Flyer zu gelangen. Wir hatten einen guten Start, einen okay und auch einen, den wir aus dem Gefängnis bekommen mussten. Bei dieser Flotte geht es vor allem bei leichter Luft darum, frische Luft zu bekommen und auf die Räder zu kommen.“

IRC One

Louise Makin & Chris Jones‘ J/111 Journeymaker 11 vom Royal Southern YC gewannen das heutige Rennen im IRC One mit knapp einer Minute Vorsprung vor Team Knight Build, das J/112 Happy Daize vom RORC fuhr. Jonathan Andersons J/122 El Gran Senor vom Clyde Cruising Club schaffte es als Dritter auf ein volles Podium von J Boats. Dies ist die allererste Cork Week für Journeymaker, und der J/111 UK National Champion 2021 liebte es, heute auf dem Harbor Course Rennen zu fahren.

„Ich würde sagen, es war ein sehr guter erster Tag in unbekannten Gewässern“, kommentierte die Navigatorin der Journeymaker, Louise Makin. „Wir haben einige wirklich gute Entscheidungen getroffen; Die Arbeit der Crew war ausgezeichnet und die Atmosphäre auf dem Boot war großartig. Der Hafen ist ein fabelhafter Ort, um Rennen zu fahren, und wir wurden mit großartigem Wetter gesegnet. Wir haben einen irischen Spitzensegler an Bord; Laura Dillon und wir haben heute wirklich gut zusammengearbeitet.“

IRC Two

16 Teams in IRC Two fuhren auf einem angelegten Kurs in Ringabella Bay, drei J/109 tauschten die Führung während der drei Rennen am ersten Tag. Barry Cunninghams Royal Irish YC Team Racing Chimaera gewann ein hart umkämpftes erstes Rennen mit nur neun Sekunden Vorsprung. Pat Kelly’s Storm mit einem Team von Howth YC/Rush SC stellte sich der Herausforderung und gewann das zweite Rennen. John Mayburys Joker 2 von den Royal Irish gewann das dritte Rennen mit nur 17 Sekunden Vorsprung. Die konstanten Ergebnisse von Joker 2 (3,2,1) wurden nach drei Rennen mit dem Klassensieg belohnt. Chimaera ist Zweiter und Storm Dritter.

IRC Drei

Sam Laidlaws Quarter Tonner BLT von der Royal Yacht Squadron dominierte heute das IRC Drei und erzielte drei Treffer in Folge. Marcus Ryans irisches Jugendteam, das J/24 HeadCase fuhr, erzielte drei Podiumsergebnisse und beendete den Tag auf dem zweiten Platz. Dorgan, Marshall & Losty’s Quarter Tonner Illegal vom Cove Sailing Club beendete den ersten Tag als Dritter.

„Wir haben die Cork Week nicht mehr gesegelt, seit wir das vor 12 Jahren auf der Farr 52 Bob gemacht haben“, kommentierte BLT-Steuermann Sam Laidlaw. „Wir sind zurückgekommen, weil es so ein großartiger Ort ist und mit 300 Jahren Geschichte jeder hier sein sollte. Heute war es etwas hell für uns, wir würden uns mehr Wind wünschen, aber wir werden sehen.“

Cape 31 Class

Brandneu bei der Volvo Cork Week ist die Cape 31 Class, die für ihre Irish Nationals fährt. Die von Wicklows Mark Mills entworfene Taschenraketenklasse begann ihr Leben in Table Bay Kapstadt, Südafrika, expandierte nach The Solent UK und jetzt nach Irland; Rückwärtsmigration sozusagen! Vier der Cape 31 stammen aus Irland und zwei sind Cape Crusaders aus Großbritannien. Die Cape 31s waren heute für ein einziges Rennen von über drei Stunden auf dem malerischen Harbour Course. Das Howth Yacht Club-Team von Dave Dwyer, das Valkyrie fuhr, holte sich das erste Blut und gewann das Rennen mit weniger als zwei Minuten Vorsprung vor den Wright-Brüdern von Howth YC Racing Adrenaline. Anthony O’Learys Antix vom Royal Cork wurde Dritter. Morgen wird die Cape 31 auf ihrem Kurs der irischen Meisterschaft in Luv und Lee sein.

Die Beaufort-Cup-Flotte startete von Haulbowline Island im Hafen von Cork zum 120-sm-Fastnet-Rennen. Neun Stunden nach dem Start des Rennens war die Flotte vor Baltimore, 15 Meilen vom Fastnet Lighthouse entfernt. Das Team der Royal Navy, das Jolly Jack Tar fuhr, war dem Team der Defence Forces Ireland, das Meridian fuhr, eine Meile voraus. Das Crosshaven RNLI Team Racing Nieulargo wurde Dritter.

Last but not least war der Royal Cork Yacht Club nach dem Rennen absolut am Summen. Viel Geplänkel mit alten Freunden, die sich zum ersten Mal seit Jahren treffen, und viele Neulinge, die neue Freunde finden. Die Volvo Cork Week scheint ein absoluter Kracher zu sein.

Weitere Einzelheiten und Informationen zur Volvo Cork Week finden Sie unter: www.corkweek.ie