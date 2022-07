Video WASZP International Games 1. Tag

Nach viel Rummel und Vorfreude erreichten wir endlich den ersten Tag der Meisterschaftsrennen bei den International WASZP Games. Das Schöne an der WASZP-Klasse ist, dass die Vorbereitung der Segler aus der ganzen Welt durch unsere globalen Ranglisten und Veranstaltungen auf Race Hub und unsere Präsenz in den sozialen Medien verfolgt wird. Dies bietet den Seglern ein interessantes mentales Spiel, da sie alle ihren eigenen Ruf haben. Daher war es aufregend zu sehen, wie die weltbesten WASZP-Segler zum ersten Mal seit 3 ​​Jahren auf derselben Rennstrecke gegeneinander antraten.

@ James Tomlinson

Der Gardasee strahlt derzeit auf der WASZP, wobei die letzten 2 Tage unglaubliche Bedingungen für WASZP-Rennen boten. 15-18 Knoten perfekter Ora-Wind mit leichtem Chop, um die Konkurrenten auf Trab zu halten, während die Einstellung der Fahrhöhe kritisch ist, da die Segler die Grenzen des Fahrens bei maximaler Höhe für maximale Geschwindigkeit und beim Schwimmen zu hoch überschreiten.

Die Segler begannen den Tag mit einer Segeltuning-Meisterklasse von WASZP-Designer und Schöpfer Andrew „Amac“ McDougall. Dies wurde von fast allen in der Flotte sehr gut besucht. Das Wesen der WASZP-Klasse ist, dass wir jeden Segler ausbilden und stärken, Informationen teilen und die Flotte von Grund auf weiter aufbauen wollen. Die Einbeziehung von Green Fleet-Rennen, bei denen etwa 15 Boote auf Kurs segeln und gecoacht werden, war für die Klasse enorm und etwas, auf dem wir weiter aufbauen werden.

Die Nachbesprechungen der Top-Segler nach dem Rennen waren großartig, und unsere Top-Segler haben sich Zeit genommen. Wir schaffen eine Gemeinschaft, nicht nur eine Klasse.

Was haben wir also aus den ersten Rennen gelernt?



One-Design-Rennen sind fantastisch und wie erwartet kann jedes der etwa 25-30 Boote ein Rennen gewinnen. Dies wird durch die Tatsache untermauert, dass zwischen den 13 besten Seglern nur 10 Punkte liegen.

Die Spaltung der Nationen zeigt, wie stark der heimische Rennsport ist, und zeigt, dass Sie sich von überall auf der Welt auf eine Veranstaltung wie diese vorbereiten können, mit 12 Nationen in den Top 20.



PROGRESSIVE ERGEBNISSE >>> https://racehub.waszp.com/ eventdetail/61



Das WASZP ist ein Boot, auf dem jeder gleichermaßen antreten kann. Die Top 10 ist derzeit mit Seglern im Alter zwischen 21 und 39 übersät. Enzio Savoini von The Apprentice (26-39) führt die Flotte an. Unsere Damensegler machen einen guten Job mit Nora Doksrod und Elise Beavis, die beide Top-10-Plätze in Vorläufen einfahren. In unserer Master-Division (über 40) liefern sich Giovanni Bonzio und Pierre Leboucher einen sehr engen Kampf, bei dem beide Segler tagsüber in den Vorläufen Top-6-Plätze einfahren.

Joan Costas zeigte, dass seine Leistung im Slalom kein Zufall war, mit fantastischer Geschwindigkeit, als er seine Nase vorn bekam.



Der WASZP_X ist eine unglaublich gute Plattform für Segler, um Foiling-Fähigkeiten in jungen Jahren zu erlernen. Rebecca Geiger, die ihre WASZP_X segelt, ist an Tag 1 von der Grünen Flotte in die Hauptflotte aufgestiegen und sitzt auf Platz 121 mit einigen großartigen Ergebnissen in der älteren 8,2-Meter-Flotte. Zeigt, dass opti-Kids direkt in die WASZP_X übergehen können.

Aidan Simmons aus Australien hat einen Vorsprung von 10 Punkten in der 6,9-Meter-Klasse und wird zweifellos einer sein, den man in Zukunft im Auge behalten sollte.

Was wird von hier aus passieren?

Wer weiß, die Unvorhersehbarkeit und Enge von One-Design-Rennen bedeutet, dass alles passieren kann und buchstäblich passieren wird. Wir können davon ausgehen, dass der aktuelle European Games Champion Francesco Bertone vom 19. Platz in der Rangliste aufsteigen wird. Irgendwann hat jeder Segler in der Flotte ein schlechtes Rennen, es ist einfach so umkämpft und beginnt kritisch.

Da zwei Kurse gleichzeitig laufen, erwarten wir, dass wir nach heute mehr Qualitätsrennen bekommen und in Gold- und Silberflottenrennen einsteigen werden.

Jeder wird weiterhin lächeln, ob Sie mit Ihren Kumpels in der Silberflotte fahren oder um die Meisterschaft kämpfen, es spielt wirklich keine Rolle in der WASZP-Klasse, weil jeder die Möglichkeit hat, aus dieser Klasse herauszuholen, was er will. Etwas, das für eine lange, lange Zeit andauern wird.