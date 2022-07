SSL Gold Cup: Südafrika X Malaysia qualifizieren sich für die Final Series

Trotz des 3. Platzes im heutigen letzten Rennen schließt sich das SSL Team Malaysia dem außer Kontrolle geratenen Gruppenführer SSL Team South Africa bei der Final Series in Bahrain diesen Oktober an.



Nachdem das SSL Team South Africa die Qualifikation einen Tag vor Schluss abschloss, drehte sich beim heutigen letzten „Golden Day“-Rennen alles um den Kampf zwischen dem SSL Team Malaysia und dem SSL Team India.



Rennen 6: Malaysia tut gerade genug

Das bereits qualifizierte SSL Team South Africa schloss mit einem Sieg im letzten Rennen auf einem Höhepunkt ab. Mit dem 2. Platz für das SSL Team India verpasst es das SSL Team Malaysia, während das SSL Team Malaysia den letzten Qualifikationsplatz auf dem 3. Platz belegt.

Wie sie es die ganze Woche getan haben, übernahm SSL South Africa früh die Kontrolle und blickte nie zurück, was eine brillante Woche für sie mit einem weiteren maßgeblichen Sieg krönte.

Nachdem gestern ein Hühnchenspiel zwischen dem SSL Team India und dem SSL Team Malaysia zu einer Kollision an der Startlinie geführt hatte , blieben beide Teams dieses Mal von Anfang an weit voneinander entfernt.

Das spät aufblühende SSL Team India hat sich diese Woche mit jedem Rennen verbessert. Zur Hälfte hatten sie den malaysischen ‚Monsoon‘ hinter sich gelassen und waren gerade dabei, mit Ian Ainslie’s Ubuntu in Kontakt zu bleiben. Aber ein Problem, bei dem sie ihren Gennaker am Tor fallen ließen, machte ihnen alle Hoffnungen auf den benötigten Sieg zunichte, und sie verpassten die Qualifikation um einen einzigen Punkt.

Mit Platz 60 in der Weltrangliste ist es für das SSL Team Malaysia sogar noch schöner, das Finale zu erreichen , da sie die Woche als Team mit dem niedrigsten Rang in der Gruppe begonnen haben.

Wir sehen uns in Bahrein

Herzlichen Glückwunsch an das SSL-Team Südafrika und das SSL-Team Malaysia. Nachdem die Qualifikationsserie offiziell abgeschlossen ist, stehen nun die 16 Teams fest, die das Finale in Bahrain eröffnen werden.

Die Auslosung zur Bestimmung der Eröffnungsgruppen für das Finale findet später in diesem Sommer statt, wobei das Datum in Kürze bekannt gegeben wird. Folgen Sie dem SSL Gold Cup auf Facebook und/oder Instagram , um auf dem Laufenden zu bleiben!

SIE SAGTEN:

Ian Ainslie, Steuermann und Kapitän, SSL-Team Südafrika

„Wir hatten eine großartige Woche, alles auf und neben dem Boot hat gut funktioniert und es war wirklich stressfrei. Unser Spitzname ist Ubuntu, das bedeutet Vielfalt, und es gibt kein ‚Ubuntu‘-Segelereignis hier als den SSL Gold Cup Mit so vielen verschiedenen Ländern, mit so vielen verschiedenen Geschichten und Hintergründen ist es fantastisch. Darüber hinaus war es sehr emotional zu sehen, wie das ukrainische Team seine Flotte gewann. Dies ist der SSL Gold Cup und wir freuen uns, ein Teil davon zu sein.“ .

Khairulnizam Mohd Afendy, Helm, SSL-Team Malaysia

„Ich möchte meiner ganzen Mannschaft danken, die diese Woche sehr hart gearbeitet hat. Wir hatten gestern und heute Probleme, weil wir Indien zurückhalten und Südafrika kontrollieren mussten. Aber wir sind glücklich, weil wir für Bahrain stärker kommen werden. Wir sind normalerweise gut gegen stark.“ Bedingungen wie heute, also müssen wir uns für Bahrain verbessern. Aber jetzt ist es an der Zeit, unsere Qualifikation zu feiern. Wir möchten unserem Schirmherrn, Seiner Hoheit Amir Shah, danken, der hierher gekommen ist, um uns und unsere Familie zu Hause zu unterstützen, die uns alle gefolgt ist Zeit.“

HAST DU GEWUSST?

Segeln hat endlich seine eigene Weltmeisterschaft! Wie Fußball im Jahr 1930 und Rugby im Jahr 1987 ist der SSL Gold Cup darauf ausgelegt, die beste Segelnation von allen zu krönen! Die 56 weltbesten Länder , die anhand ihrer SSL-Nation-Rangliste ausgewählt wurden, werden sich durchkämpfen, um die begehrte und einzige Sailing World Cup-Trophäe zu erringen .



Der SSL Gold Cup 2022 startete am 19. Mai mit der Qualifying Series in Grandson am Neuenburgersee (Schweiz). Alle Teams auf den Plätzen 25 bis 56 der SSL-Nationenrangliste (basierend auf der Rangliste vom Januar 2022) treffen in acht Gruppen zu je vier Teams aufeinander. Bis zum 17. Juli gibt es fünf Etappen oder Runden.



Nur die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen die Final Series die vom 28. Oktober bis 20. November 2022 in Bahrain stattfinden wird.