Segel Bundesliga: Hochspannung beim Saison-Finale der Segel-Bundesliga in Berlin

Zum letzten Mal in diesem Jahr kommen die 36 Clubs der Deutschen Segel-Bundesliga (DSBL) zusammen und kämpfen im Finale beim Verein Seglerhaus am Wannsee vom 21. bis 23. Oktober 2021 um Titel, Aufstieg, Abstieg oder Klassenerhalt. Das Team von ONEKiel hat bereits vor dem letzten Spieltag in Berlin eine Hand an der Meisterschale und wird nur schwer zu schlagen sein. Am Freitag und Samstag können die Rennen im Live-Stream verfolgt werden.

Hochspannung beim Finale der Segel-Bundesliga in Berlin © DSBL / Lars Wehrmann