SailGP: Australia Sail Grand Prix Start morgen 17.12. um 06:00 Uhr !

Die High-Speed-Action von SailGP trifft den weltberühmten Sydney Harbour für den Australia Sail Grand Prix, präsentiert von KPMG, 17.-18. Dezember Tom Slingsbys Australia SailGP-Team möchte die Meisterschaftsführung festigen und nach der Niederlage des britischen Teams von Sir Ben Ainslie auf heimischen Gewässern beim letzten Mal Erlösung suchen Sydney, AUSTRALIEN – 16. Dezember 2021 – Als siebte und vorletzte Veranstaltung im globalen Meisterschaftskalender wird die zweckgebundene Rennliga diese Woche, vom 17. bis 18. Dezember, zum Australia Sail Grand Prix eine spektakuläre Rückkehr in den legendären Sydney Harbour feiern präsentiert von KPMG. Während sich die zweite SailGP-Saison einem dramatischen Ende nähert, gab es bereits viel Drama, als die besten Athleten der Welt gegeneinander antraten und in den identischen Hydrofoiling-High-Tech-F50-Katamaranen Rennen fuhren. Die Saison steht vor einem spannenden Ende mit nur einem Punkt Abstand zwischen den drei besten Teams in der Meisterschafts-Bestenliste. Das US-Team des zweimaligen America’s-Cup-Siegers Jimmy Spithill und das japanische Team des Olympiasiegers Nathan Outteridge sitzen direkt hinter Slingsby. Der Fahrer des Teams Großbritannien, Sir Ben Ainslie – der erfolgreichste Olympia-Segler aller Zeiten – liegt auf dem vierten Platz und wird in Sydney nach einem großen Ergebnis suchen, um das Saisonfinale in San Francisco zu beenden. Slingsby machte auf der Pressekonferenz vor der Veranstaltung klar, dass er hofft, dass Ainslie im nächsten März in San Francisco nicht beim Gewinner-Take-All-1-Millionen-Rennen in San Francisco dabei sein wird. Slingsby sagte: „Wenn wir uns entscheiden müssten, würde Ben wahrscheinlich verpassen, da er sehr gut auf der großen Bühne auftreten kann. Und in San Francisco erwarten wir windige Bedingungen, daher wäre es gut, Nathan – der ein bisschen ein Spezialist für leichte Luft ist – über Ben zu haben, der ein Spezialist für schwere Luft ist.“ Ainslie seinerseits sagte, er versuche, den nationalen Sportstolz für Großbritannien nach einigen schwierigen Ergebnissen für das englische Cricket-Team auf ihrer Australien-Tour in letzter Zeit wiederherzustellen. Das letzte Mal, als SailGP im Jahr 2020 im Hafen von Sydney war, holte Ainslies Team den Sieg. Ainslie sagte: „Wir waren mit den Cricket-Ergebnissen bisher ein wenig wund, also müssen wir versuchen, die britische sportliche Herausforderung aufrechtzuerhalten, aber es wird hart. Wie Tom sagte, gibt es im Hafen eine große Konkurrenz, und die Konkurrenz ist gerade massiv gestiegen. „Es ist einfach ein wunderbarer Ort zum Segeln – es hat wirklich alles. Es ist eine Herausforderung, weil der Wind immer über Land dreht und die Leute ihren Sport und ihr Segeln wirklich lieben. Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, an denen Sie diese Art von Setup haben. Diese Stadt ist ganz oben mit meinen liebsten Segelrevieren der Welt.“ Ainslie will auch die Dämonen seines letzten Rennens in Cádiz austreiben, als die britische F50 dramatisch kenterte. Ainslie sagte: „Das Kentern tat weh. Das war das letzte Mal, dass wir bis gestern gesegelt sind, und wir haben mit 80-85 km/h alles rausgeholt, und es war wirklich frustrierend, weil wir im letzten Rennen eine gute Position hatten. Bei den letzten Veranstaltungen haben wir in entscheidenden Momenten einige kritische Fehler gemacht und uns einige Strafpunkte beschert. Wir haben das Paket, um die Ergebnisse zu erzielen, und wir müssen nur alles zusammenstellen und versuchen, diese kritischen Fehler zu vermeiden.“ Slingsbys Australien-Team geht dagegen nach dem Sieg beim letzten Sail Grand Prix in Cádiz in heißer Form ins Rennen und stand bei drei der letzten vier Events ganz oben auf dem Podest. Slingsby wurde kürzlich auch als Rolex World Sailor of the Year ausgezeichnet und ist in der neuesten Episode von SailGP Racing on the Edge zu sehen. Slingsby sagte: „Es ist unglaublich, wieder im Hafen von Sydney zu sein, und ich bin stolz und sehr aufgeregt, der australischen Öffentlichkeit zu zeigen, wie weit SailGP gekommen ist. Wir kamen bei einigen unserer frühen Events hierher und ich bin wirklich stolz darauf, wo SailGP jetzt steht. „Das letzte Mal hier haben wir verloren, und wir sind nicht gut gesegelt und wurden auf heimischen Gewässern geschlagen. Aber schau, ich will einfach nur eine gute Leistung bringen, ich mache mir keine Sorgen um die anderen Namen auf den Booten, sie sind alle nur Konkurrenz.“ Der Japaner Outteridge, der derzeit den dritten Platz in der Meisterschaft belegt, sagte, er erwarte, dass sein Landsmann Slingsby im Sydney schießen wird. „Ich bin sicher, Tom hat aus dem letzten Jahr viel gelernt. Ich glaube, der Druck wird ihn nicht mehr so ​​stark treffen wie beim letzten Mal. Er hat mehr externe Verantwortung an Teamkollegen delegiert, damit er sich auf das Rennen konzentrieren kann. Aber die Flotte ist so viel enger als beim letzten Mal und ich denke, dass es an diesem Wochenende gemischte Ergebnisse geben wird. Ich würde ihn gerne an diesem Wochenende schlagen.“ Der in Sydney geborene zweimalige America-Cup-Sieger Spithill kämpft um den Platz seines Teams auf dem Podium für San Francisco und möchte unbedingt seinen ersten SailGP-Event-Sieg in seinem Heimathafen holen. Spithill sagte: „SailGP hat die besten Segler der Welt. Es ist der heißeste Wettbewerb der Welt, den wir wahrscheinlich je gesehen haben, und als Team wäre es ein großes Statement, hier zu gewinnen.“ Sydney wird auch die Fortsetzung des Women’s Pathway Program (WPP) erleben, bei dem Athletinnen bei der vorherigen Veranstaltung in Spanien zum ersten Mal an Bord der F50 während des Rennens waren. Wieder einmal werden die weiblichen Athleten eine Vielzahl von Rollen in der gesamten Flotte übernehmen, darunter Grinding, Taktik und Kommunikation. Slingsby sagte, er könne es kaum erwarten, Nina Curtis wieder an Bord zu haben und zu spüren, wie es ist, auf heimischen Gewässern vor heimischem Publikum zu fahren. Slingsby sagte: „Ich denke, es wird großartig für Nina, sie ist unser Glücksbringer; Sie ist eins zu eins, ein Rennen, ein Sieg. Sie ist einfach eine tolle Ergänzung für uns, Nina ist total aufgeregt und ihr Enthusiasmus ist wirklich ansteckend für unser Team.“ Curtis ihrerseits sagte, das Team sei hungrig nach einem Sieg auf heimischem Boden und gehe extrem konzentriert in die Veranstaltung. Curtis sagte: „Es wird unwirklich, Sydney Harbour ist so groß, aber auf diesen F50 kann er sich wirklich klein anfühlen. Wir erreichen so hohe Geschwindigkeiten, es ist ehrlich gesagt alles ein bisschen surreal, in meinen Heimatgewässern zu segeln.“ Der Sydney Sail Grand Prix umfasst zwei Renntage mit fünf Flottenrennen, gefolgt von einem Podiumsrennen mit den drei besten Booten im ultimativen Showdown, um den Sieger am Samstag zu bestimmen. Der Kampf um das zweite Podium der SailGP war noch nie so heftig wie noch nie, denn die Impact League – eingeführt für Saison 2 – ist diese Woche wieder in aller Munde. Die Liga verfolgt die positiven Maßnahmen der Teams, um ihren gesamten CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die Inklusion beim Segeln zu beschleunigen. Am Ende der Saison gibt es zwei Podestplätze, wobei der Sieger der Impact League neben dem Saisonmeister gekrönt wird und Gelder für seinen Zweckpartner erhält, der sie während der gesamten Saison unterstützt und berät und auf der Bemalung des Teams sichtbar ist. Neuseeland führt derzeit die innovative Impact League aus Großbritannien und Australien an. Der Australia Sail Grand Prix wird auch die erste Gelegenheit für Fans sein, SailGP Insights zu erleben, eine neue Datenplattform, die von Oracle Cloud Infrastructure unterstützt wird. Das neue Online-Dashboard wird die Berichterstattung der Sendepartner von SailGP perfekt ergänzen und es den Fans ermöglichen, auf detaillierte Informationen über die aufregendsten Rennen auf dem Wasser der Welt zuzugreifen, während sie sich den Live-Event-Feed ansehen. Ainslie sagte, sein Team finde die Plattform bereits von unschätzbarem Wert. Ainslie sagte: „Eines der besten Dinge an der Liga ist die Datenanalyse in der Oracle Cloud, damit wir uns unser Boot und alle anderen Boote in Schlüsselmomenten der Rennen ansehen und versuchen können, herauszufinden, warum die Dinge passiert sind.“ . Es ist großartig, dass die Fans jetzt Zugang zu denselben Erkenntnissen aus dem Rennsport erhalten.“ Auf SailGP Insights powered by Oracle Cloud kann zugegriffen werden wie at SailGPInsights.com. Das Wochenende darf man sich nicht entgehen lassen und es gibt noch limitierte Tickets für Fanerlebnisse. Um mehr zu erfahren und sich Ihre Tickets zu sichern, besuchen Sie SailGP.com/Sydney. Für weiter entfernte Fans kann die Action in über 175 Territorien verfolgt werden, darunter live auf Fox Sports und KAYO in Australien. Alle Details finden Sie SailGP.com/Watch. SailGP Season Championship Leaderboard after 7 Events: 1 // Australia // 45 pts 2 // United States // 44 pts 3 // Japan // 44 pts 4 // Great Britain // 40 pts 5 // New Zealand // 36 pts 6 // Spain // 35 pts 7 // Denmark // 33 pts 8 // France // 31 pts