Route du Rhum Startverschiebung 09.11. um 14:15 Uhr

Jetzt können die Skipper angesichts der neuen Startzeit für den verschobenen Start vorausplanen. Heute Morgen (Sonntag) um 10.00 Uhr gaben der Organisator OC Sport Pen Duick und der Rennleiter Francis Le Goff auf einer Pressekonferenz in Saint-Malo offiziell bekannt, dass die 12. Ausgabe am Mittwochnachmittag um 14.15 Uhr beginnen wird. „An diesem Punkt sollte das Wetter leichter zu handhaben sein, da es einen Westwind von 15 Knoten geben wird“, erklärte Le Goff. „Die Situation wird günstig sein und es den Booten ermöglichen, den Ärmelkanal zu verlassen. Die Prognosen erscheinen mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 % sehr zuverlässig. Der Start des Rennens sollte viel ungefährlicher sein, als wenn der Start am Sonntag stattgefunden hätte.“

Die teilnehmenden Skipper nehmen am Tag vor dem Start an einem Wetterbriefing teil. Die 38 IMOCAs und acht Ocean Fifty-Boote werden am Dienstagnachmittag (Zeiten werden noch bekannt gegeben) die Docks in Saint-Malo verlassen. Die Kategorien Class40 und Rhum Mono und Rhum Multi werden am Mittwochmorgen ihren Weg durch die Schleusen finden. Die Vorkehrungen ähneln denen am Freitag für die Ultim 32/23 mit Ständen, die es der Öffentlichkeit ermöglichen, die Veranstaltung zu verfolgen.

Wie geplant ist heute der letzte Tag, an dem das Village geöffnet ist, mit Schließung um 17:00 Uhr. So können die Besucher von Saint-Malo die Boote bewundern, die noch in den Docks liegen, bevor sie den Atlantik überqueren.

Die Organisatoren nahmen alle Änderungen an den Vorkehrungen in Rekordzeit vor und ermöglichten es allen, die Aufregung vor dem Start des Rennens zu verlängern, dank der Unterstützung des Organisators OC Sport Pen Duick, einschließlich der Region Guadeloupe, der Stadt Saint-Malo, die Region Bretagne, die CIC-Bank, nationale Behörden, Freiwillige des Segelclubs der Bucht von Saint-Malo und alle anderen Beteiligten.