Route du Rhum Pip Hare Sicherheit

Sicherheit ist für Pip Hare während der ersten Stunden der Route du Rhum von größter Bedeutung . Wenn sie sich ihrem ersten Route du Rhum-Ziel nähert, geht Pip Hare notwendigerweise vorsichtig vor, besonders in den ersten 24-36 Stunden. Die britische Skipperin erleuchtete den letzten Vendée Globe mit ihrer überschäumenden Lebensfreude während ihrer ersten Abenteuer im Südpolarmeer und ihrer hartnäckigen Attacke mit einem der ältesten Boote der Regatta. Sie hat selbst mit ihrer neuen Medallia mehr als genug Tiefsee-Rennmeilen, um den Kurs zu fast 100 Prozent zu meistern, aber – wie es bei den meisten Solo-IMOCA-Skippern der Fall ist – steht sie vor allem unter enormem Druck, nur um das Ziel zu erreichen das Rennen nach Guadeloupe, um Meilen zu sammeln, um sich für die nächste Vendée Globe zu qualifizieren, die derzeit überbucht ist. Und wie andere in der Klasse, die ihre Boote schnell zurückbringen müssen, muss sie ihre Medallia schnell nach Großbritannien zurückbringen, um sie zu überholen, wo sie auf neue Foils der neuesten Generation umsteigen wird, die diesen Winter in England montiert werden. Die größte anfängliche Gefahr ist einfach die Größe der IMOCA-Flotte. Mit einer Rekordzahl von 38 teilnehmenden IMOCA-Booten wird es entscheidend sein, in den hektischen ersten 24 Stunden eine Kollision zu vermeiden. Fügen Sie eine riesige Flotte von 55 Class40 hinzu, von denen fast die Hälfte schnelle, neu gebaute Boote der neuesten Generation sind, die so schnell sein werden wie viele IMOCAs, plus sogar einige Multi 50 in einer gemischten, sich schnell bewegenden Flotte, das ganze Szenario ist besonders besorgniserregend wenn es windig ist, wie es der Fall zu sein scheint. „Das ist eine riesige Flotte. Ich bin sehr, sehr nervös vor dem Start.“ Hare meint: „Können Sie sich eine Kollision am Start und in den ersten 24 Stunden vorstellen? Und es sieht so aus, als würde es gegen den Wind sein, was bedeutet, dass die schnellen, neuen Class40s bei den IMOCAs dabei sein werden, also wird es … beschäftigt sein.“ Sie fährt fort: „Ich denke, ich werde das alles mit einem Segelplan angehen, den ich schnell und einfach handhaben kann, mit offenem Verdeck (Dach), vollständig ausgestattet, eingeschalteten Alarmen und so wenig Schlaf wie möglich. Ich muss super wachsam sein und wenn die Situation überhaupt ‚zweifelhaft‘ aussieht, ziehe dich einfach ein bisschen zurück.“ Das gesamte Gesicht des IMOCA-Rennsports hat sich aufgrund des ständigen Strebens, große Rennen zu beenden und Qualifikationsmeilen für den Vendée Globe 2024 zu sammeln, verändert. Und die Route du Rhum ist ein hochkarätiges Rennen zum Sammeln wertvoller Meilen. Trotzdem ist sie mit der Notwendigkeit eines Qualifikationsprozesses für das Solo-Non-Stop-Rennen auf der ganzen Welt voll und ganz einverstanden. „Das sind wir aus anderen Klassen gewohnt. So qualifizieren wir uns für den Mini650.“ Hare bemerkt: „Es ist fantastisch für die Vendée Globe, all dieses Interesse zu haben, und es ist fantastisch, ein Teil davon zu sein, und ich respektiere definitiv die Notwendigkeit einer Qualifikation. Aber ich mache Witze über die Tatsache, dass jeder vorher eine Freikarte bekommen hat und dann, wenn ich zurückkomme, um es wieder zu tun, müssen Sie sich qualifizieren! Aber ich denke, es ist ein vernünftiger Schritt. Ich habe gemischte Gefühle, wie es gemacht wurde. Aber es hat wirklich die ganze Dynamik verändert, da es jetzt nur noch um ein meilenweites Rennen geht, selbst für die neuen Boote. Jeder hat viel zu verlieren, wenn er dieses Rennen nicht beendet. Und dazu gehören auch die Jungs, die das Ocean Race machen, die das Boot schnell zurückbekommen müssen und dann ungefähr drei Wochen Zeit haben, um das Ocean Race zu überholen.“

© Richard Langdon – Ocean Images Sie freut sich auf den „Rhum“ und die neue Herausforderung, die er mit sich bringt. Sie war an zwei Route du Rhum-Destination Guadeloupe und beginnt als Vorbereitungsperson zu helfen, aber während sie die Leidenschaft der riesigen Menschenmengen genießt, ist es etwas überwältigend für einen Segler, der sagt, dass ihr „glücklicher Ort“ darin besteht, allein auf ihrem Boot zu sein. „Ich bin nervös wegen dieser ganzen Sache.“ Sie verrät: „Ich glaube nicht, dass Sie jemals zu einem Rennen wie diesem kommen und nicht nervös sind. Aber das ist wahnsinnig groß. Ich denke, dass es für mich wichtig ist, mich jeden Tag irgendwann vom Renndorf lösen zu können. Und ich bin niemand, der Menschenmassen mag. Ich liebe den Enthusiasmus, es ist schön, dass Leute etwas über mich wissen und unser Projekt unterstützen wollen, jeder möchte freundlich und großzügig sein und dich kennenlernen, und das ist großartig, aber am glücklichsten bin ich allein auf dem Ozean.“ Hare ist völlig zielstrebig, wenn es um die Vendée Globe geht, sie hatte kein wirkliches Interesse daran, am The Ocean Race mit Besatzung teilzunehmen, „Boris (Herrmann) hat mich gefragt, als er versuchte, die Truppen zu sammeln und ein paar Boote mehr als wir zu bekommen kaufte dieses Boot für die Vendée Globe und das Budget für The Ocean Race ist enorm. Wir haben es nicht. Und ich möchte mein Boot am besten behalten.“ Und nach einem Winter mit Medallia auf der Werft freut sie sich darauf, das Training mit anderen Booten zu organisieren: „Ich weiß, wenn ich nächstes Jahr die großen Foils bekomme, die ich brauche, um mit anderen Booten anzutreten und zu trainieren. Ich muss mit anderen Booten zusammenarbeiten, um zu sehen, was wir gut machen und was nicht. Wenn wir Dinge selbst organisieren müssen, werden wir das tun.“ Sie fasst zusammen: „Dies ist unser letztes Rennen mit den kleinen Foils und auf dem Papier sind wir ziemlich weit hinten. Dies ist definitiv ein Lernrennen und es geht darum, das Boot nicht zu beschädigen. Ich muss dieses Rennen beenden. Und dann muss ich umdrehen und das Boot fast sofort zurücksegeln, da ich das Boot vor Weihnachten aus dem Wasser und in den Schuppen bei Carrington Yachts bringen muss. Ich werde es genießen und es wird das längste Rennen für mich, das ist mein Ding und ich werde es wirklich genießen.“ Armel Le Cléac’h peilt seinen ersten Sieg im Rennen an Im Alter von 45 Jahren hat Armel Le Cléac’h praktisch alles gewonnen, außer der Route du Rhum Destination Guadeloupe. Es ist sinnlos, ihn zu fragen, was sein Ziel ist. Armel Le Cléac’h startet ein Rennen immer mit der Idee, es zu gewinnen. Wenn ihm das nicht gelingt, kehrt er zurück und zieht es meistens durch. Nach seinem Unfall im Jahr 2018, als der vordere Balken der Banque Populaire IX brach und das Boot kenterte, stieg Armel wieder in den Sattel. Er hat hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass die Route du Rhum – Destination Guadeloupe zu seiner erstaunlichen Liste von Errungenschaften hinzugefügt werden kann.

© Jeremie LECAUDEY In den vergangenen vier Jahren ist viel passiert. Wie fühlst du dich vier Tage vor dem Start? Ich bin zuversichtlich, da wir es geschafft haben, ein Projekt auf die Beine zu stellen, das unseren Ambitionen entspricht. Nach meinem Unfall im Jahr 2018 begannen wir ein neues Abenteuer: zwei Jahre, um ein Boot zu bauen, und achtzehn Monate, um es vorzubereiten. Nichts kam uns in die Quere oder bremste uns aus. Unser Programm wurde in Bezug auf die Anzahl der gesammelten Meilen erreicht – 40.000, darunter vier Transatlantiküberquerungen, eine, als ob ich alleine segeln würde, und die Hälfte ganz alleine, um sich zu qualifizieren. Es gibt nichts Wertvolleres als mit diesen Booten gesegelte Meilen. Die Banque Populaire XI unterscheidet sich sehr vom vorherigen Boot in Bezug auf die Struktur, und wir haben es geschafft, den technologischen Fortschritt der letzten paar Jahre zu nutzen, da bei den Booten, die jetzt fliegen, alles sehr schnell gegangen ist. Letztendlich verhält sich diese Ultim völlig anders als die BP IX und ich fühle mich an Bord sehr sicher. Gitana ist das Boot, das es zu schlagen gilt, und hat gerade ihre Foils gewechselt. Ist das beruhigend für Sie, da Sie sie vielleicht dazu gedrängt haben? In den zwei Jahren, in denen wir das Boot gebaut haben, haben die anderen nicht auf uns gewartet. Unser Ziel war es, die verlorene Zeit aufzuholen. Das ganze Team hat auf Hochtouren gearbeitet und im Sommer im Finistère Atlantique sind wir sieben Tage lang mit einer Crew bei allen möglichen Bedingungen gesegelt, haben die Boote hart angeschoben und uns die ganze Zeit über im Auge behalten. Ein verrücktes Matchrace! Ich glaube also, dass wir heute auf ihrem Niveau sind und ich ein Boot habe, das die Route du Rhum gewinnen kann. Aber ich bin nicht der Einzige. Erwarten Sie, dass die Boote von Anfang an ein schnelles Tempo segeln? Ja, es wird ein harter Kampf. Eine Ultim zu segeln bedeutet auf jeden Fall vollen Einsatz und man muss viel mehr dafür geben, als ich es anderswo tun musste. Sie müssen konzentriert bleiben, vorausplanen und körperlich hart bleiben. Die Tatsache, dass ich mein Boot gut kenne, nimmt etwas Druck weg, und bei den Autopiloten hat sich viel getan. Bei 35 oder 40 Knoten in schwerer See, wenn es knifflig wird, bekommt man sicherlich keinen Schlaf. Aber wir brauchen nur 18 Knoten Wind, um 40 Knoten zu erreichen, also gibt es Momente, die einfacher sind, und dann schnappst du dir etwas Schlaf. Ich weiß, wie das geht. Es ist etwas, das ich gelernt habe. Ich bleibe immer sehr logisch, das heißt, ich gebe 200 % an den Start, und das ist das Ergebnis der ganzen Vorbereitung des Teams und meiner Erfahrung. 13 Solitaire-du-Figaro-Rennen, 3 Vendée-Globen … das ist viel und nützlich. Sind Sie mit Ihrem Boot schon in einem großen Wintertief gesegelt? Wir hatten Windstärken von 35 bis 40 Knoten und wir wissen, dass sie das übersteht. Wir wissen, wie man die richtigen Einstellungen findet, um das Boot zu beruhigen. Wenn Sie über 45 Knoten und 18 Fuß hohe Wellen gegen den Wind sprechen, nein … Allerdings gab es vor vier Jahren konstante 35-40-Knoten und 15-18-Fuß-Wellen. Ich wusste, dass ich dort zwölf Stunden durchhalten musste, und vor dem Unfall war es in Ordnung. Auf unseren Booten können wir ohne Vorsegel und mit drei Reffs segeln. Der Vorteil bei den Foils ist, dass wir immer mit flachem Boot segeln. Ich bin bereits an Bord eines Ultim gekentert, also weiß ich, dass das passieren kann, aber das ist nicht das gleiche Boot und nicht die gleichen Foils. Wie viele Tage nimmst du Nahrung zu dir? Sieben! Vielleicht kommen wir in sechs Tagen dort an. Ein Routing-Programm hat uns sogar in fünfeinhalb dorthin gebracht, aber das Wettermuster war unwahrscheinlich, also glaube ich das nicht für eine Sekunde. Zwischen sieben und acht ist möglich. Wenn es länger dauert, liegt es daran, dass das Wetter sehr schlecht war, aber das macht nichts. Jedenfalls zwinge ich mich dazu, den Blick in die Charts bis Mittwoch zu vergessen. Irgendwelche Ängste? Vielleicht sehen wir zwei, drei oder vier von uns gemeinsam in Guadeloupe ins Ziel … Das ist durchaus möglich, denn sechs von uns haben eine Chance auf den Sieg. Vier Jahre harte Arbeit und es kommt auf die letzten zwanzig Meilen des Kampfes an. Auf diesen Booten, die mit dreißig Knoten segeln, muss man zehn Stunden oder 300 Meilen Vorsprung haben, um sich entspannen zu können. Wenn Sie bei La Tête à l’anglais keinen Vorsprung von 300 Meilen haben, haben Sie ihn nicht genäht und können nicht ruhig bleiben. About The Route du Rhum – Destination Guadeloupe

On November 6 2022, this legendary race will set off once again, taking on the Atlantic whilst appealing to a broad mass of public fans and followers. They are offered the chance to dream, to escape and share the wonder at the solo racers who are all ready to go to sea and challenge the Autumn Atlantic.