Route du Rhum Müdigkeit überwiegt

Sie finden es körperlich hart und ermüdend in den wechselnden, unbeständigen Passatwinden, aber sie sind im Vergleich zu den Einrümpfern IMOCA und Class40, besonders, die hauptsächlich nach Westen kämpfen und ein drittes großes Frontalsystem in Betracht ziehen, in Klee. Und für diejenigen, die noch nördlich von 42N – rund um Kap Finisterre – sind, besteht die Aussicht auf stürmische Bedingungen im Ex-Hurrikan Nicole.

Caudrelier und Gabart halsten letzte Nacht die Ostseite des Azorenhochs hinunter, um die Passatwinde zu erreichen: „Im Moment sind sie nicht besonders. Das sind nicht die Passatwinde, die wir gerne hätten. Aber es sollte immer besser werden, hoffentlich recht bald, denn derzeit fliegen wir marginal auf und ab. Wir raufen uns ein bisschen die Haare und kämpfen darum, so schnell wie möglich zu bleiben, aber es gibt See. Die Bedingungen sind alles andere als einfach. Diese Route du Rhum – Destination Guadeloupe ist körperlich anstrengend. Es gibt keine einfachen Wenden und das Wetter ist anspruchsvoll. Ich bin so müde, dass ich nicht mehr einschlafen kann.“ Sagte Caudrelier, der sagte, dass sie heute Morgen in eine bessere Brise kommen sollten und schätzt, dass sie weniger als zwei Tage bis zur Ziellinie brauchen.

Müdigkeit ist überall in der Flotte zu spüren. Auf dem 24. Platz Medallia Pip Hare berichtete: „Wenn jedes Zifferblatt in Ihrem Körper leer ist, Ihre Muskeln schmerzen, Sie feucht und leicht gekühlt sind, Ihr Geist und Ihr Körper keine Energie mehr haben und das beste Heilmittel darin besteht, einen faulen Tag mit Essen zu verbringen Suppe und ein Buch am offenen Feuer lesen. Es ist kein schlechtes Gefühl, ich mag dieses erschöpfte Gefühl, wenn man viel Sport gemacht hat, aber es gibt kein Buchlesen für mich.“

Die IMOCA-Flotte sieht, wie Charlie Dalin (Apivia) seinen Vorsprung wieder ausbaut, als er nach SW in eine etwas stärkere Brise hinabsteigt. Er ist jetzt mehr als 70 Meilen vor seinem langjährigen Rivalen Jérémie Beyou (Charal). Die Schweizer Skipperin Justine Mettraux (Teamwork) bei ihrem ersten großen Solo-IMOCA-Rennen auf der ehemaligen Charal ist Siebte und bereitet sich auf die nächste große Front vor. Am Ende stellte sich heraus, dass ich keine große Wahl hatte, weil es im Vergleich zu dem, was geplant war, immer uninteressanter wurde. Ich versuche trotz allem, südlich genug zu bleiben, um nicht in zu viel Wind zu geraten. Ich weiß, dass ich heute Morgen eine schwierige Frontalpassage zu bewältigen habe, und ich möchte die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass ich mir selbst Probleme mache.”

Auf der Strecke südlich des Azorenozeans hat Fifty-Führer Quentin Vlamynck langsam aber sicher seinen Vorsprung vergrößert. Gestern Nacht war er 30 Meilen voraus, heute Morgen sind es 60. „Ich bin dort, wo ich sein wollte, also ist es großartig. Ich segle jedoch vorsichtig weiter. Am Ausgang des Archipels gab es einen kleinen weichen Bereich zu passieren.“ “Es wird langsam besser, aber es ist immer noch nicht sicher, ob die Winde heute sehr stabil bleiben. Auf jeden Fall ist es so”, sagte der jüngste Skipper der Klasse, der die Pro Sailing Tour 2022 mit Crew gewonnen hat “Ich habe fast seit dem Start nicht gelenkt und bin in einer großartigen Form. Ich weiß, dass wir auf die vielen Schlaglöcher und Probleme achten müssen, die noch auf mich zukommen werden.”

Er sagt, er freue sich darauf, später heute zum ersten Mal seinen Gennaker auszurollen,

Die Intensität an der Spitze von Class40 ist die eines Figaro-Beins, kaum überraschend, da das Top-Trio alle Alumni der Solo-One-Designflotte sind. Yoann Richomme (Paprec-Arkea) hat seit gestern die Führung übernommen und steht heute Morgen Seite an Seite mit dem Rivalen Corentin Douguet (Quéguiner-Innoveo), aber sie drängen alle hart nach Westen, anstatt nach Süden.

„Wir hatten eigentlich keine andere Wahl als zurück nach Westen gehen. Wenn wir nach Süden tauchten, zeigte uns die Route, dass wir zwei Tage länger brauchten, um nach Guadeloupe zu gelangen. Nach Westen zu gehen macht uns nicht glücklich, weil wir eine dritte Front angreifen. Es wird wieder super intensiv, aber das sollte das letzte sein.“

Richomme sagt, sie erwarten Böen bis 45 Knoten und raue See. „Im Moment haben wir 27-30 Knoten und es geht aufwärts. Wir bewegen uns mit 12 Knoten gegen die Wellen. Es macht ziemlich heftige Sprünge und bleibt stehen. Es knallt hart ins Boot, wie Explosionen“, sagte Richomme, „südlich der Azoren sollten wir es besser finden.“

**Wichtige Punkte**

Rupert Henry, der an einem strukturellen Versagen eines vorderen Schotts seiner Klasse 40 Eora litt, informierte die Rennleitung offiziell über seinen Rücktritt bei dieser Route du Rhum – Destination Guadeloupe. Es sind noch 123 Boote im Rennen.

Nach einer Kopfverletzung und einem Gespräch mit dem Rennarzt steuert Jean Galfione, Skipper der Class40 Serenis Consulting, der nach einer Häufung technischer Probleme bereits einen ersten Zwischenstopp in Brest eingelegt hatte, nach Vigo an. Dort wird er sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen, die entscheiden, ob er das Rennen fortsetzen kann oder nicht.

Gestern gegen 21 Uhr erreichte Pierre Casenave-Péré, der Skipper der Class40 Legallais, den Hafen von La Coruña, wo er versuchen wird, seine Takelageprobleme zu lösen.