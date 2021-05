Rolex Capri Sailing Week: ORC EM Fotos – Jeder ist ein Gewinner !

“Es war wichtig, bis zum Ende Vertrauen zu haben”, bekräftigte Roberto Mottola di Amato, Präsident des Circolo del Remo und della Vela Italia, “und wir haben es geschafft, eine so wichtige Ausgabe zu organisieren, bei der uns das Wetter sehr geholfen hat, und a Es wurde viel Arbeit geleistet, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer in Sicherheit waren. Wir hatten 10 Tage großartiges Rennen: von den Maxi-Yachten der ersten Etappe über eine windgepeitschte 66. Tre Golfi-Regatta – mit ihrem fesselnden Sonnenuntergangsstart und dem großen Finale mit die ORC-Europameisterschaft. Als Segler muss ich auch unsere große Erleichterung für die Besatzung erwähnen, die am Sonntag in den Unfall verwickelt war. Das Boot war verloren, aber es geht allen gut. ” Jean Dufour, Sportdirektor des Yacht Club Italiano, einer der Organisatoren der Rolex Capri Sailing Week, sprach auch von einer erneuten, tiefen und alten Verbindung zwischen Genua und Neapel. “Die Organisation einer Europameisterschaft”, schloss Bruno Finzi, Präsident des Offshore Racing Congress, “beginnt mit der Zuweisung des Austragungsortes zwei Jahre vor der Veranstaltung und ist unter normalen Umständen komplex, und dies umso mehr angesichts der schwierigen Monate, die wir haben.” durchgemacht haben. Der Golf von Neapel hat einen fantastischen Regattakurs, der während dieser Europameisterschaft in vollen Zügen gezeigt wird. Ohne die Reisebeschränkungen hätten wir sicherlich eine Rekordzahl an Teilnehmern gehabt. Letztes Jahr hatten wir 130 Einsendungen und mussten aus offensichtlichen Gründen absagen. Dieses Jahr mit 62 Booten auf dem Wasser können wir mit Sicherheit sagen, dass diese Regatta eine Rückkehr zum Rennsport darstellt. ” Um 18.30 Uhr An der Preisverleihung für die Gewinner der Europameisterschaft in den drei um den Titel kämpfenden Klassen nahmen Vertreter der Organisationsclubs und der Bürgermeister von Capri, Marino Lembo, teil.

Partner Neben dem Titelpartner Rolex wurde die Rolex Capri Sailing Week 2021 von den technischen Partnern Schenker, Slam und Coastal unterstützt.

Veranstalter Italienischer Yachtclub – Circolo del Remo und della Vela Italia – Yachtclub Capri Reale Yacht Club Canottieri Savoia – Gemeinde Capri und Capri Marina Italienischer Segelverband – Internationaler Maxi-Verband – Offshore-Rennkongress