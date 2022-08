Rockwool Denmark SailGP 19.08. – 20.08.

5/5 - (3 votes)

Alle sind gespannt, als SailGP – die Königsklasse des Segelsports – in die grünste Hauptstadt der Welt reist, um vom 19. bis 20. August ein actionreiches Wochenende für den ROCKWOOL Denmark Sail Grand Prix zu liefern.

In Kopenhagen mit seiner atemberaubenden, märchenhaften Hafenfront und seiner starken Segeltradition werden Fans in Dänemark zum zweiten Mal den Adrenalinschub von supergeladenen Foiling-F50-Katamaranen erleben. Der Heimfavorit Denmark SailGP Team präsentiert von ROCKWOOL – gefahren von Nicolai Sehested – und die Olympiamedaillengewinner Katja Salskov-Iversen, Anne-Marie Rindom und Martin Kirketerp treten gemeinsam gegen neun der weltbesten Segelcrews auf den dänischen Gewässern an Nation gegen Nation Kampf um die globale Meisterschaft. Aufregung und Dramatik werden ununterbrochen sein, wenn die Flotte identischer F50-Folien mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h an den Zuschauern vorbeifliegt.

Der ROCKWOOL Denmark Sail Grand Prix ist nach Bermuda, Chicago, USA und Plymouth, England, die vierte Veranstaltung der Saison 3 der globalen SailGP-Segelmeisterschaft. Der ROCKWOOL Denmark Sail Grand Prix wird in Zusammenarbeit mit dem Hauptsponsor des dänischen Teams, ROCKWOOL, der Stadt Kopenhagen und Sport Event Denmark veranstaltet.