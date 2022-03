Phil Robertson verlässt vorzeitigt das SailGP Team Spain und wird durch Jordi Xammar in San Fransisco im Grand Final ersetzt !

Kiwi Robertson fuhr das chinesische Boot in Saison 1, bevor er für Saison 2 nach Spanien wechselte, und er hat sie auf dem vierten Platz vor dem großen Finale dieses Wochenendes in San Francisco.

María del Mar de Ros, CEO des spanischen SailGP-Teams, sagte anlässlich der Ankündigung von Robertsons Ausscheiden aus dem Team: „Die Sache ist, dass Phil sich in gewisser Weise überlegen fühlt und dass sie [die Crew] Kinder sind. Tatsächlich nannte er sie in einer der Folgen [von Racing on the Edge] „einen Haufen Kinder“.

„Vielleicht wäre die Entscheidung etwas anders ausgefallen, wenn er mehr Zusammenhalt mit dem Rest des Teams gespürt hätte.