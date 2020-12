Rate this post

In weniger als drei Wochen wird Te Rehutai im ersten Rennen der PRADA America´s Cup World Series Auckland gegen Luna Ross Prada Pirelli antreten.

Das Rennformat für die vier Renntage wurde nun festgelegt. Während der ersten drei Tage der PRADA ACWS Auckland (17.-19. Dezember) gibt es vier Rennen pro Tag des Round Robin-Wettbewerbs, bei denen alle vier Teams zweimal gegeneinander antreten.

Am vierten Tag (20. Dezember) beginnt das PRADA-Weihnachtsrennen und besteht aus zwei Ko-Etappen. Die erste Etappe besteht aus zwei Kopf-an-Kopf-Spielen, wobei die Gewinner jeweils das Finale erreichen und die Verlierer das Finale erreichen ein 3. und 4. Match, das bei der Entscheidung über die endgültige Rangliste hilft. Die Paarung des Weihnachtsrennen-Halbfinales wird durch die Ergebnisse der PRADA ACWS Auckland Double Round Robin entschieden.

Die Rennen finden auf einer Rennbahn in Windrichtung nach Lee mit Start gegen den Wind statt und dauern jeweils etwa 25 bis 30 Minuten.

Die Rennen sind bei schönem Wetter zwischen 1500 und 1800 pro Tag geplant. Die Rennstrecke wird an Renntagen von der Rennleitung je nach Windrichtung, Intensität und Gezeiten mitgeteilt. Die zulässige Windreichweite liegt zwischen 6,5 und 21 Knoten.

Das America’s Cup Race Village ist KOSTENLOS und ein großartiger Ort, um die Action zu genießen und die dörfliche Atmosphäre zu genießen. Je nach Tagesverlauf gibt es auch viele Aussichtspunkte rund um Auckland, von denen aus Sie die Rennen an Land genießen können.

Für die Challenger-Teams bestimmen die Ergebnisse der ACWS- und der Christmas Race-Regatta die Paarungen für die PRADA Cup Challenger Selection Series, die im Januar / Februar 2021 stattfinden und entscheiden, welche von ihnen im Spiel gegen das Emirates Team New Zealand antreten werden für den 36. America’s Cup, der von PRADA ab dem 6. März 2021 präsentiert wird.

Beobachten Sie auf dem Wasser: Die Strecken des Renngebiets erstrecken sich über einen weiten Teil des Golfs von Hauraki. Je nach Wetterbedingungen werden fünf Rennstrecken identifiziert. Die Rennstrecke wird an Renntagen von der Rennleitung je nach Windrichtung, Intensität und Gezeiten mitgeteilt. GPS-Koordinaten, Seekarten und detaillierte Informationen zu Wasserzuschauern werden auf americascup.com näher an der Veranstaltung verfügbar sein. Melden Sie sich hier an, um über Wasserkommunikation auf dem Laufenden zu bleiben.

Cup Village: Der Zugang zum America’s Cup Race Village ist während aller America’s Cup Events völlig KOSTENLOS. Das Village hat eine begrenzte Besucherkapazität und wird am 15. Dezember geöffnet sein und an Renntagen von 9 bis 23 Uhr und an Nicht-Renntagen von 10 bis 22 Uhr geöffnet sein. Es befindet sich am Anfang von Hobson’s Wharf und führt weiter durch das östliche Viadukt und das westliche Viadukt bis zum Jellicoe-Parkplatz.

Im Fernsehen ansehen: Die vier Renntage werden live im Fernsehen übertragen. Der 36. America’s Cup hat sich mit Free-to-Air- und Pay-Netzwerken zusammengetan, um sowohl die zugänglichste als auch die vollständigste Live-Berichterstattung zu gewährleisten und die Berichterstattung von Rundfunkveranstaltern in weit über 120 Gebieten hervorzuheben. Eine zweite Welle von Partnerschaften wird angekündigt, bevor das Rennen im Dezember beginnt. MEHR WISSEN

ONLINE ansehen: Alle Spiele und Rennen des PRADA ACWS Auckland und des PRADA Christmas Race werden in fast allen Ländern der Welt live auf Youtube, Facebook und americascup.com übertragen. Die offizielle Website der Veranstaltung bietet alle Live-Inhalte, einschließlich Filmmaterial an Bord, Virtual Eye-Grafiken, Geschichtenerzählen hinter den Kulissen und vieles mehr. Die Fans können die Aktion in Echtzeit auf ihrem Computer, Handy oder Tablet verfolgen, ohne eine App herunterladen zu müssen.

GENESIS SCHLÄGT DIE STRASSE MIT EMIRATES TEAM NEUSEELAND

Für Genesis war es ein großer Nervenkitzel, eines der wertvollsten Silberwaren der Welt, den America’s Cup-Pokal, auf die Straße zu bringen und für neuseeländische Schulkinder in Reichweite zu bringen.

Sie sind der offizielle Energiepartner des Emirates Team New Zealand und haben sich verpflichtet, eng mit den neuseeländischen Schulen zusammenzuarbeiten, um sie zu einer innovativen, von STEM inspirierten Denkweise zu ermutigen – genau wie das Team des Emirates Team New Zealand.

Sie haben kürzlich einen Wettbewerb für Schulen veranstaltet, um ihre Energie einzubringen und ihre Unterstützung für das Team zu zeigen. Zu den Gewinnerschulen brachte Genesis Mitglieder des Emirates Team New Zealand, um die Kinder zu treffen und ihnen zu gratulieren, und die America’s Cup-Trophäe kam ebenfalls mit. Sie schenkten ihnen auch STEM-Lerngeräte im Wert von 3000 USD. Sehen Sie, wie die Kinder reagierten!

KENNEN SIE EINEN TEAMSPIELER, DER IHN ALLES GIBT, WIE EMIRATES TEAM NEUSEELAND?

Es war ein herausforderndes Jahr, aber Kiwi-Unternehmen haben es bis 2020 so weit geschafft. Better Together von Kiwibank, dem offiziellen Bankpartner des Emirates Team New Zealand, geht es darum, das Mahi und die Teamarbeit zu respektieren, die in Kiwi-Unternehmen stecken. Die Kiwibank lädt Unternehmen ein, einen Teamplayer zu nominieren, der besser zusammenarbeitet, um ihr Geschäft voranzutreiben. Nominierungen werden vergeben, um eine von sechs Chancen zu gewinnen, diesen Sommer auf dem Wasser für die Segelaktion zu sein. Die Erfahrung gilt sowohl für den Nominierer als auch für den Nominierten jeder siegreichen Nominierung. Die Beiträge schließen am Sonntag, den 20. Dezember. Machen Sie noch heute eine Nominierung.