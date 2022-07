Nacra17 Europameister 2022 Ruggero Tita X Caterina Banti ITA 26, Silber NZL 96, Bronze FIN 13

5/5 - (9 votes)

Tita und Banti dominieren bei der Europameisterschaft

Aarhus, Dänemark – Olympisches Segeln ist ein enormer Wettbewerb, aber es gibt dominierende Leistungen und Jahreszeiten. Selten, wenn überhaupt, hat ein Team eine große Meisterschaft so gewonnen wie Ruggero Tita und Caterina Banti diese Europameisterschaft in Aarhus. In 15 Rennen gewannen sie neun davon, wurden fünfmal Zweite und belegten einen achten Platz. Insgesamt sind ihre 21 Punkte weniger als ein Viertel der 86 Punkte, die das zweitplatzierte Team erzielte.

Die Nacra 17 wurde im März zurückgesetzt, als die Flotte einstellbare Ruderanschläge einführte. Die Änderung ermöglicht die meiste Zeit das Foilen gegen den Wind und scheint direkt in die Stärke der amtierenden Goldmedaillengewinner gespielt zu haben. Tita und Bandi dominieren auf dem Foil, was bereits durch ihr Vorwindsegeln im Tokyo-Quad klar war und unhandlich geworden ist, als die Flotte zum vollständigen Foilen übergegangen ist.

Der Rest der Flotte beobachtet jedoch jede ihrer Bewegungen, und zweifellos werden die Lücken mit der Zeit kleiner werden.

Den zweiten Platz hinter den aalglatten Italienern belegt ein junges Duo aus Micah Wilkinson und Erica Dawson (NZL), die zum ersten Mal bei einer Meisterschaft auf dem Podium stehen. Das Paar gewann knapp die Kiwi Olympic Selection nach Tokio, musste sich jedoch in den Monaten vor den Spielen mit einer Verletzung auseinandersetzen, die es ihnen nicht ermöglichte, bei den Olympischen Spielen in Topform zu sein. Ihre Rennen in dieser Woche waren sehr stark in einer ziemlich konkurrenzfähigen Flotte hinter den Italienern, und die Kiwis segelten die ganze Woche über sehr konstant und zeigten, dass sie ein Team sein werden, das man im Auge behalten muss.

Sinem Kurtbay mit Akseli Keskinen (FIN) wurde Dritter, was auch ihre erste Podestplatzierung bei einer großen Meisterschaft ist. Das Paar war in den letzten paar Saisons auf einem stetigen Aufstieg und scheint bereit zu sein, Headliner zu werden.

Die Flotte wird jetzt für den Versand nach Nova Scotia, Kanada, für die Weltmeisterschaft Ende des Sommers zusammengepackt.

Hier ist ein Link zu den vollständigen Ergebnissen, Fotos, Tracking, Live-Übertragung und mehr.