Der 2002 in Bielefeld, der Hauptstadt der Ostwestfalen-Lippe, geborene Melwin Fink geht im zarten Alter von 19 Jahren an den Start des Mini Transat EuroChef und ist damit zusammen mit Basile Bougnon die jüngsten Teilnehmer dieser 23. Auflage . „ Ich hoffe, dass ich das Rennen ohne größere Probleme und in einer guten Position beenden kann. Der Mini bedeutet mir sehr viel. Ich habe schon ewig davon geträumt und heute ist es endlich Realität!“ schwärmt der junge deutsche Segler, der mit dem Jollensegeln (Optimist, 420 und 470) angefangen hat, dann mehrere Erfahrungen auf großen Booten in der Ostsee genoss und sich selbst das gibt, was man zum Erfolg braucht.

Davon zeugt die Tatsache, dass er sich nach Abschluss seines Jurastudiums in Kiel entschieden hat, sich in Lorient niederzulassen, um dem von der Stadt gegründeten Offshore-Renncluster Pôle Course au Large beizutreten. „ Ich habe mich in den letzten zweieinhalb Jahren sehr intensiv auf das Rennen vorbereitet und mein Hauptziel ist eine Top-10-Platzierung in der Gesamtwertung“ , ergänzt der Skipper des Pogo 3 Sign for Com, der es regelmäßig geschafft hat seit seiner Ankunft auf der Strecke im Jahr 2019 sein Spiel steigern und sich in den Rennen der Saisonvorbereitung schrittweise in die Top-Ten-Platzierung vorarbeiten. Als solcher ist er sicherlich nicht überambitioniert!