ILCA 6: Weltmeisterschaft 2021 Oman auf Platz 2. GER 211261 Julia Buesselberg mit 17. Punkte

Muscat, Oman – Ein aufregender zweiter Tag bei den ILCA 6 World Championships 2021 machte den gestrigen Windmangel mehr als wett, als die Flotte schließlich mit etwa 6-8 Knoten auf dem Wasser im Barceló Resort Mussanah landete. Seglerinnen in der Damenabteilung fanden das Rennen bei stürmischen Bedingungen schwierig, was zu Inkonsistenzen bei den Platzierungen für jedes Rennen und zu mehreren allgemeinen Rückrufen führte.

In der Herrenflotte liegt Almoutasim Al Farsi aus dem Oman nach zwei Siegen knapp vorn und belegt nach den ersten drei Rennen einen zweiten Platz. Nik Pletikos aus Slowenien liegt mit drei Punkten Rückstand auf Platz zwei, nachdem er das Auftaktrennen gewonnen und im dritten Rennen Zweiter wurde. AbdulMalik Al Hinai aus Oman liegt derzeit auf dem dritten Platz, nur zwei Punkte hinter Pletikos. Die Estlands Karel Ratnik und Umut Eyriparmark aus der Türkei sind Vierte bzw. Fünfte und bleiben auch nach Tag 2 dicht an der Spitze.

In der Damenflotte führt Julia Büsselberg aus Deutschland, die Anfang dieses Jahres den ILCA Europa Cup 2021 in Deutschland gewonnen hat, nach einem schwierigen ersten Rennen den Weg an, um im nächsten Rennen Zweite zu werden und den Tag mit einem Sieg zu beenden. Vasileia Karachaliou aus Griechenland liegt auf dem zweiten Platz, nachdem sie im ersten Rennen den 18. Platz belegt hatte, erholte sie sich in den folgenden beiden Rennen. Nur einen halben Punkt hinter Karachaliou liegt die Finnin Monika Mikkola auf Rang drei, nachdem sie stark gestartet war, im ersten Rennen Zweite wurde, im zweiten auf Platz 21 abrutschte und sich im letzten Rennen des Tages gut erholte. Vierte mit nur einem Punkt Rückstand ist die Dänin Anne-Marie Rindom und die Französin Louise Cervera liegt auf Platz fünf der überfüllten Flotte.

Hamed Al Yahmadi, Projektmanager der ILCA 6-Weltmeisterschaft, sagte: „Der Wettbewerb hat heute stattgefunden. Der Wind war heute stark, perfekt für Hochgeschwindigkeitssegeln und großartige Manövrierfähigkeit. Wir haben die Führung sowohl bei den Herren als auch bei den Damen mehrmals gewechselt, ein Indikator für die Bedingungen und die Qualität der Teilnehmer. Die Meisterschaft ist gut aufgestellt und wir werden sehen, was morgen bringt. Wenn die Qualität so hoch ist wie heute, sind wir bereit für einen großartigen Segeltag.“