REKORD BEI NENNUNGSERGEBNIS | ALLE TOP-STARS DABEI

Der OBERÖSTERREICH KiteFoil Grand Prix Traunsee hat für seine Auflage 2022 einen neuen Rekord beim Bewertungsergebnis verzeichnet. Bei den Herren ist das auf 40 Plätze limitierte Feld ausgebucht, bei den Damen sind nur noch zehn Tickets verfügbar. Insgesamt hat sich die komplette Weltelite für den ersten Stopp der KiteFoil World Series eingeschrieben – inklusive der beiden österreichischen Top-Stars Alina Kornelli und Valentin Bontus.

Das Teilnehmerfeld der Herren-Wertung beim OBERÖSTERREICH KiteFoil Grand Prix Traunsee ist inzwischen ausgebucht. 40 der weltweit besten Athleten haben sich für diesen Vergleich eingeschrieben – alle Top-Stars haben ihr Kommen vom 16. bis 19. Juni zugesichert. Bei den Damen sind noch zehn Plätze verfügbar, alle can noch per Late-Entry bis Racebeginn am Donnerstag gebucht werden. Mit nun insgesamt 65 Teilnehmern ist der Zuspruch für die einzige Regatta einer olympischen Segelsportart in Österreich gewaltig und bedeutet neuen Rekord. „Dass wir eine Woche vor Event-Beginn bereits ein Rekordteilnehmerfeld verkünden dürfen, macht mich unglaublich stolz und es zeigt, welch großes Potential in dieser jungen Trendsportart schlummert. If man sich die Line-Ups ansieht, dann haben alle Athletinnen und Athleten genannt, sterben dann auch 2024 bei den Olympischen Spielen um Medaillen kämpfen werden. Die Competition wird unglaublich hoch sein. Es wird ein Super-Event“, sagt Christian Feichtinger, Leiter des Organisationskomitees und Geschäftsführer der PROFS Marketing GmbH.



Komplette Weltelite bei den Herren am Start

Das diesjährige Line-Up bei den Herren versammelt die komplette Weltelite hinter der Startlinie: Mit Axel Mazella (FRA) ist nicht nur der UPPER AUSTRIA KiteFoil Grand Prix Traunsee-Titelverteidiger am Start, sondern auch der letztjährige Gesamtsieger der World Series. Im Teilnehmerfeld scheinen mit Theo de Ramecourt (FRA) und Maximilian Maeder (SGP) auch die beiden Sieger der diesjährigen World-Sailing-Regatten vor Palma de Mallorca und Hyeres auf. Das starke britische Team schickt die beiden Top-Stars Connor Bainbridge, Zweiter der World Series 2021, und Guy Bridge ins Rennen. Für Österreich geht Valentin Bontus an den Start. „Der Traunsee wird mega. Die gesamte Weltelite ist am Start. Die Competition wird phänomenal, die Herausforderung ist groß“, strahlt der 21-Jährige,

Moroz führt Damen-Feld an

Bei den Damen hat mit Daniela Moroz die seit Jahren dominierende KiteFoil-Racerin ihre Teilnahme zugesagt. Die US-Amerikanerin gewann heute beide World Sailing-Events – und ist die große Gejagte beim UPPER AUSTRIA KiteFoil Grand Prix Traunsee. Etwa von Titelverteidigerin Lauriane Nolot, die hinter Moroz heuer zweimal Platz zwei belegte, aber den Vorjahressieg am Traunsee auf ihrer Visitenkarte vorzuweisen hat. Für Österreich startete Alina Kornelli. Sie verpasste den Event im Vorjahr aufgrund einer Erkrankung und will heuer abliefern: „Es war unglaublich bitter, dass ich mein Heimevent im Vorjahr auslassen musste, um so größer ist die Vorfreude auf heuer. Ich habe die letzte Woche vor Den Haag perfekt trainiert, bin bestens vorbereitet – und freue mich auf einen großartigen Event vor traumhafter Kulisse!“