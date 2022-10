5 Männer, 3 Frauen, 3 Nationalitäten – allesamt bekannte Namen mit prestigeträchtigen Hintergründen – die Biotherm-Crew, die am 15.

Unmittelbar nach der Bekanntgabe seiner Partnerschaft mit Biotherm im März äußerte Paul Meilhat den Wunsch, am Ocean Race teilzunehmen – dem Weltumsegelungsrennen mit Besatzung und Zwischenstopps. Der Hauptgrund für diese Entscheidung ist, dass das Whitbread Round the World Race, das später zum Volvo Ocean Race wurde, ein legendärer Wettbewerb ist, der als eine der größten Herausforderungen im professionellen Yachtrennsport gilt. Mit einer Strecke, die sich über 7 Etappen erstreckt, ist dieser globale Marathon die perfekte Art, sich auf den Vendée Globe vorzubereiten. Last but not least setzt sich The Ocean Race stark für die Umwelt ein – eine Botschaft, die perfekt zu der von Meilhat und seinem Partner Biotherm passt.

Heute, nachdem der neue Biotherm IMOCA nach 8-monatiger Bauzeit frisch aus der Persico-Werft in Italien kam, hat die Kampagne mit der Bekanntgabe der Männer und Frauen, die Paul Meilhat ausgewählt hat, um ihn für 6 Monate intensiver Rennen zu unterstützen, einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht rund um den Planeten.

Diese internationale gemischtgeschlechtliche Crew ist eine erfahrene und hochmotivierte Gruppe, die sich aus Top-Namen mit beeindruckenden Lebensläufen und Karrierewegen zusammensetzt und mit Sicherheit eine starke Kraft sein wird.

Ein weiteres Besatzungsmitglied soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

KOMPETENZ UND POSITIVE ENERGIE

„Ich wollte Leute an Bord haben, die die Philosophie des Projekts teilen“, sagt Meilhat. „Ich habe versucht, mit einer Mischung aus Energie, Spaß und Fachwissen eine Balance zu finden. Ich musste auch pragmatisch sein, weil wir sehr wenig Zeit haben werden mich vor dem Start des Rennens vorzubereiten, also musste ich mich mit Leuten umgeben, die bereits Top-Kandidaten sind und bei denen ich 100-prozentig sicher bin, dass es klappen wird.“

Einige der Crew haben viel Erfahrung mit IMOCAs und setzen sich für den nächsten Vendée Globe ein. Für sie, wie Paul, ist das Rennen mit Crew eine Gelegenheit, die Meilen zu sammeln, die notwendig sind, um sich ihre Eintrittskarte* für das Solorennen zu sichern. Andere haben bereits an der bemannten Weltumsegelung teilgenommen – und einige kreuzen sogar beide Kästchen an. Sie alle sind großartige Segler und Rennfahrer mit bemerkenswerten Erfolgsbilanzen und in der Lage, ein Boot effizient und unabhängig zu führen. Um die Kriterien von The Ocean Race für die Gleichstellung der Geschlechter zu erfüllen, wollte der Biotherm-Skipper dieses sportliche Abenteuer auch gerne mit einer internationalen Gruppe teilen. Die Crew wird auf ihrer Reise rund um den Globus 9 Länder und 3 Kontinente anlaufen. Dieser multikulturelle Aspekt war schon immer ein Markenzeichen des Rennens und trägt zur Attraktivität der Veranstaltung für die Segler bei.

Die Biotherm-Crew (in alphabetischer Reihenfolge)

4 Segler werden während der Offshore-Etappen an Bord segeln, darunter 1 Frau plus 1 Bordreporter, der abwechselnd über die 7 Etappen des Rennens fährt.

Giulio Bertelli – ITA

Geboren am 5. Mai 1990 in Mailand, Italien

Lebt in Mailand

Studierte Architektur

America’s Cup (Luna Rossa)

MOD70 Oman Sail und Maserati

TP52, VO65, AC75, IMOCA

The Ocean Race Europe (AkzoNobel)

Erste Teilnahme am Ocean Race

Giulios Vorteile: Offshore-Erfahrung auf schnellen Booten, Spezialist für Bordsteuerungs- und Autopilotsysteme, Appetit auf Technologie, gute Laune, Einführung seiner eigenen Marke für gefriergetrocknete Mahlzeiten.

Giulio ist schon immer auf den schnellsten Schiffen der Welt gefahren und ist auch Flugzeugpilot. Er teilt seine Zeit zwischen Rennnavigation und technischer Vorbereitung für Segelteams auf.

Paul: „Das ist eine schöne italienische Begegnung! Giulio kontaktierte mich, nachdem er von dem Projekt gehört hatte, und wir trafen uns bei Persico. Er hat eine großartige Offshore-Erfahrung sowie einen America’s Cup-Hintergrund. Er ist an hohe Geschwindigkeiten, die Entwicklung von Foils und die verschiedenen Systeme, mit denen Hightech-Segelboote ausgestattet sind, gewöhnt. Er hat ein großartiges Profil, um für die Leistung verantwortlich zu sein.“

Giulio: „Es ist eine Art Kindheitstraum, diese Ozeane zu überqueren, vorausgesetzt, es ist im Rennmodus, denn ich finde, dass der Wettbewerb es einfacher macht, den physischen und mentalen Stress einer solchen Umgebung zu ertragen. Ich genieße auch die Tatsache, dass es mich aus meiner Komfortzone herausholt. Ich möchte das Boot wirklich an seine Grenzen bringen und lernen, während ich die technischen und Leistungsaspekte mit Paul bespreche.“

Anne Beaugé – FRA – Bordreporterin

Geboren am 3. April 1985 in Les Lilas, Frankreich

Lebt im Morbihan

Fotograf / Bordreporter / Navigator

Mini Transat 6.50

Class40

Erste Teilnahme am Ocean Race

Annes Vorteile: mehrere Transatlantik-Rennen, Erfahrung mit schnellen Booten, sehr sensibel für die Meeresumwelt, der Wunsch, Geschichten zu teilen.

Eine ehemalige Grafikdesignerin, die sowohl in Paris als auch in New York Werbe- und Modefotos ausbesserte, bevor sie Fotografin und dann Seglerin wurde und ihre Karriere mit einer Transatlantikpassage auf einer klassischen Yacht startete, gefolgt von einem Mini Transat im Jahr 2019 und einer Reihe von Rennen der Klasse 40. Wenn sie nicht am Ruder steht, steht sie hinter der Linse.

Paul: „Ich habe sie beim Défi Azimut mit Sam Davies getroffen. In meinem Wunsch, eine gemischte Gruppe zu bilden, bin ich begeistert, dass Anne zugestimmt hat, dem Team beizutreten. Ihre hochkarätigen Fähigkeiten sind selten und absolut entscheidend für das Team. Sie hat bereits mit Booten gearbeitet, ist sehr nett und hat eine solide Denkweise und sie macht wunderschöne Aufnahmen.“

Anne: „Mir geht es um eine Mischung aus Dingen, die mich an diesem Abenteuer faszinieren. Mein Hauptaugenmerk wird darauf liegen, auf See zu sein, um die Welt zu segeln, auf einem dieser unglaublichen fliegenden IMOCAs… und natürlich möchte ich eine Position, die mir die Möglichkeit gibt, diese außergewöhnlichen Segler einzufangen und zu beobachten, wie sie an ihre Grenzen gehen, in ihrem Element , mit der Intensität des Bootes, den durchscheinenden Emotionen, der Schwierigkeit, der Feindseligkeit und der Schönheit der Meeresumwelt. Was mich motiviert, ist es, Geschichten über das Meer mit denen an Land zu teilen.“



Ronan Gladu – FRA – Bordreporter

Geboren am 2. August 1983 in Mayenne, Frankreich

Lebt in Crozon

Fotograf, Videograf, Autor, Surfer



2 Fastnet Races in IMOCA

Brest Atlantique (33 Tage) und Finistère Atlantique (7 Tage) in Ultim

Erste Teilnahme am Ocean Race

Ronans Vorteile: Kenntnis der IMOCA-Boote, Abenteurer, das „Leben und die Seele der Party“, Bereitschaft, die Geschichte des Lebens an Bord einem möglichst breiten Publikum zu erzählen.

Ronan Gladu hat sich mit seinen Dokumentarfilmen über das Surfen einen Namen gemacht. Er trat kürzlich als Medienmann an Bord von IMOCAs auf, aber auch auf Ultims, wo er seinen eigenen einzigartigen Stil hat: eine menschliche Herangehensweise und ein Verständnis dafür, wie man das Leben an Bord der großen Rennboote festhält.



Paul: „Ich kenne ihn schon lange und bin ein großer Fan seiner Webserie ‚Lost in the Swell’. Er ist sehr glücklich an Bord eines Bootes und schafft eine gute Atmosphäre. Er macht nicht nur schöne Bilder, sondern weiß auch, wie man Geschichten erzählt. Und das ist, was ich möchte, dass wir tun: eine Geschichte über Männer und Frauen erzählen. Er hat auch eine starke Umweltüberzeugung; Er engagiert sich sehr für diese Themen, die auch im Mittelpunkt unseres Projekts stehen.“

Ronan: „Ein Rennen um die Welt auf einem IMOCA, nichts ist spannender als dieses. Dies sind anspruchsvolle Boote, die schwer zu ertragen sind. Dabei denke ich vor allem an die lange Etappe im tiefen Süden, aber diese Herausforderung übt eine echte Anziehungskraft auf mich aus und färbt seit einiger Zeit meine Träume. Ich werde dafür verantwortlich sein, Gefühle zu vermitteln und für die größtmögliche Anzahl von Menschen zu transkribieren, was an Bord passiert. Es wird auf jeden Fall spannend.“

Amélie Grassi – FRA

Geboren am 9. Mai 1993 in La Rochelle, Frankreich.

Lebt in Lorient

Mini 6.50

Class40

Ultim Actual

Erste Teilnahme am Ocean Race

Amélies Vorteile: organisiert, rigoros, begierig darauf, Neues zu entdecken, Leidenschaft für das Wetter und die technischen Aspekte des Bootes, Navigation.

Amélie studierte Jura, bevor sie in die Fußstapfen ihrer Matroseneltern trat. Sie wurde zum ersten Mal auf dem Wasser beim Mini Transat 2019 wahrgenommen, wo sie den 8. Platz belegte und die erste Frau war. Vor kurzem belegte sie neben Marie Riou den 9. Platz beim Transat Jacques Vabre an Bord der Class40 La Boulangère Bio. Sie wird das jüngste Mitglied der Crew sein und weiterhin die Farben von La Boulangère Bio tragen.



Paul: „Ich mag die Energie, die sie in ihre Projekte steckt, das ist ziemlich aufschlussreich. Die Erfahrung ihres Mini Transat zum Beispiel, als sie auf der zweiten Etappe als Letzte gestartet ist und es geschafft hat, einen guten Teil der Flotte zu überholen. Sie ist mental stark.“

Amélie: „Die Idee, sich gemeinsam auf eine große Suche zu begeben, ist wirklich faszinierend. Ich bin neugierig auf die Aussicht, dies mit all den talentierten Leuten zu teilen, aus denen das Team besteht. Es wird auch das Segeln in Gewässern beinhalten, die ich nicht kenne. Es ist sehr spannend, neue Räume zu entdecken, einen neuen Spielplatz mit neuen Wettersystemen. Mit dieser Crew beginne ich das Abenteuer ohne jegliche Angst vor dem menschlichen Aspekt, was sehr beruhigend ist.“

Mariana Lobato – POR

Geboren am 23. Dezember 1987 in Lissabon, Portugal

Lebt in Lissabon

Verheiratet, zwei Kinder

Match Racing World Champion

London Olympics in 2021

Olympic craft (470, 49erFX, Nacra17)

GC32, M32, VO65, Ocean Fifty

Gewinner des Ocean Race Europe

Erste Teilnahme am Ocean Race

Marianas Vorteile: mentale Stärke, Kommunikation, medizinische Ausbildung, Segeltrimmen und Manöver auf dem Vordeck.

Als versierte Sportlerin widmet Mariana ihr Leben dem Spitzensport. Im Matchracing nahm sie 2012 an den Olympischen Spielen in London teil und wurde 2013 Weltmeisterin in dieser Disziplin. Sie ist begeistert vom olympischen Segeln, ist auch Hochseeseglerin und Mutter von zwei Kindern.

Paul: „Ihr Profil ist wirklich interessant. Sie hat einen ganz anderen Hintergrund als die meisten von uns und das bringt etwas Besonderes in die Gruppe. Sie ist jemand Wagemutiger, der viel Energie hat. Ich hoffe, dass sie einige innovative Ideen in das Boot einbringen kann, denn ich möchte, dass es einen Wissensaustausch gibt. Sie hat eine starke Crew-Kultur und das ist ein sehr positiver Faktor.“

Mariana: „Ich liebe es, im Team zu arbeiten. Es ist wirklich mein Ding! Ich lerne gerne jeden Tag dazu und nehme Herausforderungen an, genau das macht IMOCA aus. Einer der wesentlichen Aspekte zur Steigerung der Motivation bei einem solchen Format ist die Atmosphäre an Bord. Vor allem aber muss eine gute Kommunikation stattfinden. Es muss eine gewisse Konsistenz in der Art und Weise geben, wie wir miteinander kommunizieren. Das ist einer der spannenden Aspekte des Segelns mit einer Crew.“



Anthony Marchand – FRA



Geboren am 4. März 1985 in St. Brieuc, Frankreich.

Lebt in Lorient

Olympischer Geist

Podestplätze beim Figaro

Volvo Ocean Race (4. in 2014-2015 mit Mapfre)

Co-Skipper Ultim Actual

Zweite Teilnahme am Ocean Race



Anthonys Vorteile: kennt das Maß an Engagement, das das Rennen erfordert, Offshore-Erfahrung auf schnellen Booten, große Autonomie, mechanisch versiert mit Composite-Know-how.



„Antho“ ist sowohl ein ausgezeichneter Rennfahrer (er begann im olympischen Segeln) als auch ein ausgezeichneter Segler, der auf allen wichtigen Booten gesegelt ist, ob allein oder mit einer Crew. Dieses Doppelprofil, zusammen mit seinem Talent als Steuermann und seiner Erfahrung bei Weltumsegelungen mit Besatzung, machen ihn zu einem sehr wertvollen Partner für das Projekt.



Paul:“Er ist mein Freund! Er hat viel Erfahrung in bemannten Weltumsegelungen und auch in IMOCA. Wir kennen uns in- und auswendig und bei einem Rennen wie diesem ist es wirklich wichtig, jemanden zu haben, der eine wichtige Rolle spielen und mir helfen kann. Er ist ein sehr sensibler und vielseitiger Mensch. Er ist sehr talentiert am Steuer und er ist auch ein ausgezeichneter Handwerker.“

Anthony: „Ein Rennen wie das Ocean Race lässt einen reifen und wachsen. Es ist auf ganzheitlicher und menschlicher Ebene sehr bereichernd. Das Engagement und die Energie, die Sie an Bord bringen, um das Boot voranzubringen, ist sehr stark, sehr intensiv, und Sie müssen dranbleiben. Paul und ich kennen uns schon sehr lange; wir kommen gut miteinander aus. Wir wissen, dass der menschliche Aspekt, der kollektive Aspekt, bei diesen langen Projekten sehr wichtig ist.“



Paul Meilhat – FRA – Skipper



Geboren am 17. Mai 1982 in La Garenne-Colombes

Lebt in Lorient

Verheiratet, 2 Kinder

Figaro

Führender der IMOCA-Meisterschaft von 2019 bis 2021

Gewinner Route du Rhum 2018

Vendée Globe 2016

12 transatlantische Rennen

Kampagne für die Vendée Globe 2024 auf Biotherm

Erste Teilnahme am Ocean Race

Paul Meilhat hat sich zu einem der beliebtesten Rennfahrer seiner Generation entwickelt. Auch wenn er gerne gewinnt, beschränkt sich der Skipper von Biotherm nicht nur auf seinen Status als Wettkämpfer. Er ist auch ein Mann mit starken Überzeugungen, der sich seit langem für die Umwelt einsetzt – ein Kampf, den er mit seiner Crew während der 6-monatigen Weltumsegelung fortsetzen will.



Paul beschreibt seine Rolle als Skipper und Manager:„Meine Philosophie ist es, unserem Team viel Autonomie zu lassen und allen Verantwortungsbewusstsein und gegenseitiges Vertrauen zu vermitteln. Die Leute, die wir an Bord haben, sind es gewohnt, sich selbst zu führen, und jeder wird mit anpacken. Neben der Expertise des Teams habe ich auch Leute ausgewählt, die wissen, wie man lacht. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir unter diesen Bedingungen ein besseres Ergebnis erzielen können.“

Damien Seguin – FRA

Geboren am 3. September 1979 in Briançon

Lebt in Auray

Verheiratet, 2 Kinder

Dreifacher Paralympischer Medaillengewinner

5 Weltmeistertitel

Gewinner der Tour de France a la Voile

7. Vendée Globe 2020

Kampagne für die Vendée Globe 2024 mit Groupe Apicil

Erste Teilnahme am Ocean Race

Damiens Vorteile: Kenntnisse über IMOCA und den Südpolarmeer, Pragmatismus, Teammanagement, Wettbewerbsgeist, Verpflegung/Ernährung.



Neben seinen zahlreichen internationalen Erfolgen im Jollensegeln – zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen – war Damien Seguin schon immer ein begeisterter Ocean Racer. Obwohl er aufgrund seines Handicaps (er wurde ohne linke Hand geboren) oft kämpfen musste, um an den Start zu kommen, hat er sich bei der letzten Vendée Globe bewiesen und gezeigt, dass für ihn nichts unmöglich ist.



Paul:„Er ist ein Weltmeister! Ich liebe seine ‘No-Nonsense’-Einstellung. Er meistert Projekte mit viel Enthusiasmus und gibt niemals auf. Wir kennen uns seit 20 Jahren, seit unseren Jahren bei den Olympischen Spielen, wo wir denselben Trainer hatten, der uns beigebracht hat, wie wichtig die kollektive Dynamik für gute Leistungen ist.“

Damien: „Die Teilnahme an einem Rennen um die Welt ist nie trivial. Es mit jemandem, den ich mag und den ich schon lange kenne, im vollen Wettkampfmodus tun zu können – und das alles auf einem schönen Boot der neuesten Generation, ist eine großartige Gelegenheit! Es deckt auch einen Zeitraum ab, in dem ich nicht in der Lage sein werde, mein eigenes Boot zu segeln, das für 5 bis 6 Monate überholt werden soll. Ich nehme als Skipper der Apicil Group teil, und das ist Teil meiner Vorbereitung auf die Vendée Globe 2024.“

*Im „Rennen“ um die Qualifikation für die Vendée Globe 2024 (unter Berücksichtigung der im Wettbewerbsmodus gesegelten Seemeilen) werden 5.000 Meilen durch die Teilnahme am Ocean Race vervollständigt.



Quellenteam Biotherm