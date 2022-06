Helga Cup 5 Jahre Frauensegelsport !

Der ‚Helga Cup‘ ist die größte Frauensegelregatta weltweit und gleichzeitig eine Ganzjahresveranstaltung mit Breitensportcharakter. Unter ‚Helga Cup‘ verstehen wir nicht ‚das eine Event‘, sondern das gelebte Finale eines Prozesses. Und so bringt der Helga Cup unter dem Motto #thinkHelga ganzjährig Aktionen, Veranstaltungen und Herausforderungen in der Segelszene aufs Tableau.



Wir begleiten alle Teams vom Moment der Meldung und wollen, dass gerade auch Anfängerinnen und Neueinsteigerinnen Möglichkeiten bekommen, um sich optimal auf den „Helga Cup“ vorzubereiten. Trainingskonzepte in Süddeutschland, Berlin, in Heiligenhafen und auf der Alster wurden in den ersten beiden Jahren von fast allen Crews aktiv genutzt. 2020 und 2021 stehen diese Trainings Coronabedingt hintenan – gehören aber zum Konzept des Helga Cups und werden dann hoffentlich in 2022 wieder mit Leben gefüllt werden können.