SPORT – VELA 3.0



FOILING WEEK 2022 DIE WOCHE DER FLUGBOOTE AM GARDA ENDE JUNI FOILING FILM FESTIVAL, ERSTE AUFLAGE FOREN UND KONFERENZEN MIT TERRY HUTCHINSON, CLARISSE CREMER, DAVE KALAMA UND JULIA MANCUSO #BACKTHEBID MIT WORLD SAILING, UM PARALYMPIC SAILING ZURÜCK ZU DEN SPIELEN IN LOS ANGELES ZU BRINGEN Vom 30. Juni bis 3. Juli findet in Malcesine am Gardasee die FOILING WEEK statt, das wichtigste Event für Segler, Techniker und 3.0-Segler aus aller Welt. Zum neunten Mal in Italien wird sich die Fraglia Vela Malcesine die Ehre erweisen, ein Club, der die Durchführung exzellenter Regatten in seiner DNA hat und in dem seit jeher die olympischen Klassen trainiert und Boote getestet werden, die dazu bestimmt sind, Segelgeschichte zu schreiben. Die große Neuigkeit für 2022 ist die erste Ausgabe des Foiling Film Festival, das an zwei Abenden im Palazzo dei Capitani in Malcesine stattfinden wird und einige der besten internationalen Filmproduktionen zum Thema Foiling im Wettbewerb sehen wird. Als traditioneller Sprecher für historische Maßnahmen zur sozialen Verantwortung unterstützt die FOILING WEEK in diesem Jahr #BacktheBid, die Sensibilisierungskampagne für die Wiedereinführung des Segelns bei den Paralympics 2028 in Los Angeles, die weltweit von World Sailing (World Sailing Federation) gefördert wird. „Die FOILING WEEK 2022 ist die erste als Sonderveranstaltung, und genau im Rahmen gemeinsamer Ziele mit World Sailing haben wir beschlossen, die Veranstaltung der Wiedereingliederung des Segelns in die paralympischen Disziplinen zu widmen. Die FOILING WEEK hat eine lange Geschichte von Kooperationen und Initiativen zu diesem Thema und wir glauben, dass es für die Zukunft des Segelns von entscheidender Bedeutung ist, dass paralympische Segler an der LA2028 teilnehmen können “Luca Rizzotti, Präsident der FOILING WEEK. PROGRAMM Regatten Fraglia Vela Malcesine, 30. Juni – 3. Juli Internationale Regatten der Klassen: Moth, WASZP, ETF26, Wingfoil. Anmeldeschluss ist am 28. Juni. Teilnahme und Anmeldung auf https://www.fragliavela.org/ Proben für die Öffentlichkeit Fraglia Vela Malcesine, 30. Juni – 3. Juli Auch in diesem Jahr bieten die Mitarbeiter der FOILING WEEK traditionell Anfängern und Laien die Möglichkeit, assistierte Tests durchzuführen, aufgeteilt in Schnelltests mit den Herstellern von Switch, Peacoq und UFO und von Europa Sail organisierte Tests mit Waszp und mit Andrew Simpson Watersport Center von Campione mit UFOs und Windfoils, die 90 Minuten dauern. Foren und Konferenzen Fraglia Vela Malcesine, 30. Juni – 2. Juli Meetings, in Präsenz und im Streaming, mit großartigen Interpreten des Foilens und nicht nur wie Terry Hutchinson (amerikanischer Segler des America’s Cup und TP52), Clarisse Cremer (französische Einseglerin, nahm an der Vendee Glode teil), Dave Kalama (hawaiianische Legende des Surfens großer Wellen und Innovator), Julia Mancuso (amerikanische Olympia-Skifahrerin, Goldmedaillengewinnerin und Surfer / Wing Foiler) und viele andere, um den Stand der Technik des Segelns 3.0 besser zu verstehen. Moderiert von Segelreporter und Korrespondent der New York Times, Chris Museler. Foiling-Erfahrung für Frauen Fraglia Vela Malcesine, 28. Juni – 3. Juli Nach den Women Briefings und den Moth Clinics von 2021 erweitert die FOILING WEEK das Programm für Segler auf 6 Tage mit Tests und Navigation, unterstützt von Trainern, völlig kostenlos, an Bord von Persico 69F, Moth, Waszp Switch, UFO, Peacoq und Wingfoill. Foiling SuMoth-Challenge vereiteln Fraglia Vela Malcesine, 27. – 30. Juni Designwettbewerb, inspiriert von der Notwendigkeit nachhaltigerer und effizienterer Segelbootdesigns und Herstellungsmethoden. Das ultimative Ziel des Wettbewerbs ist es, nachhaltige Praktiken zu fördern, indem Teams aus Schiffbau- und Ingenieurstudenten in einem freundlichen, technischen und sportlichen Wettbewerb herausgefordert werden – http://sumoth.org/ Am Wettbewerb teilnehmende Teams: PoliTo Sailing Team (Turin, Italien), Rafale ETS Montreal (Montreal, Kanada), Soton SuMoth Team (Southampton, UK), PoliMi Sailing Team (Mailand, Italien), Solent SuMoth Team (Southampton, UK) , Audace Sailing Team (Triest, Italien), UNIPV Sailing Team (Pavia, Italien) und Mothis Vela (Padua, Italien). Institutionelle Partner Die Foiling Week genießt die Schirmherrschaft von World Sailing, dem Weltsegelverband, auf den sich alle nationalen Verbände der Welt beziehen, einschließlich des von CONI anerkannten italienischen Segelverbands. Im Jahr 2021 zeichnete World Sailing die Foiling Week als „Special Event“ aus, wobei die Anerkennung nur auf die folgenden sieben internationalen Veranstaltungen beschränkt war: America’s Cup, The Ocean Race, SailGP, World Match Racing Tour, PWA World Tour, Star Sailors League und GKA Kite World Der Status als Sonderveranstaltung garantiert, dass World Sailing alle von der Foiling Week organisierten Veranstaltungen formell anerkennt und ratifiziert. Die Foiling Week verpflichtet sich, die Ziele der World Sailing Sustainability Agenda 2030 zu verfolgen, insbesondere im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit, Geschlechtergleichstellung und soziale Verantwortung. Foiling Week arbeitet mit dem Magenta Project zusammen, um professionelle Segelmöglichkeiten für Frauen und den Zugang zum World Sailing Trust zu fördern, einem Fonds, der zahlreiche Initiativen finanziert, die darauf abzielen, den Zugang zum Segeln zu verbessern und nachhaltige Praktiken im Sport und in der Herstellung von Booten zu fördern.

FOLIERWOCHEN-PARTNER Nachhaltigkeit und offizielles Trainerboot: Torqeedo Technische Kleidung: Helly Hansen Offizielles Gastboot: Candela Logistik: GAc PINdar Partner SUmoth: 11-Stunden-Rennen – Bcomp Aussteller: FD-Switch – Fulcrum SPeedworks Ufo – Sea Change – Eldorado – Peacoq – Chubanga – Zaoli Sails Vela Foil Schulen: Europasail, Malcesine – Andrew Simpson Watersport Center, Champion

FOILING WEEK PARTNERS

Sostenibilità e barca ufficiale dell’allenatori:

Abbigliamento Tecnico:

Barca ospiti ufficiale:

Logistica:

Partners SUmoth: Bcomp

Espositori: FD-Switch –Sea change – Eldorado –

Scuole Vela Foil: Sostenibilità e barca ufficiale dell’allenatori: Torqeedo Abbigliamento Tecnico: Helly Hansen Barca ospiti ufficiale: Candela Logistica: GAc PINdar Partners SUmoth: 11th hour racing Espositori: FD-Switch – Fulcrum SPeedworks Ufo Peacoq – Chubanga – Zaoli Sails Scuole Vela Foil: Europasail, Malcesine – Andrew Simpson Watersport Center , Campione FOILING WEEK ™ ist die erste und einzige globale Veranstaltung, die sich den fantastischen Foiling-Booten, ihren Seglern, Designern und Herstellern widmet. @wearefoilingweek

#fw2022 #foilingweek #stayflying #stayfoiling

#connect #cooperate #change

@foilingfilmfestival @foilingsumoth

#stayflying #stayfoiling

Luca Rizzotti – Presidente

Corso di Porta Romana, 63 – 20122 Milano, ITALIA

info@foilingweek.com – www.foilingweek.com



Informazioni

Giulia Della Rosa – +39 349 214 1175 –

Nicola Maggio – +39 335 533 5705 –

Luca Rizzotti – PresidenteCorso di Porta Romana, 63 – 20122 Milano, ITALIAGiulia Della Rosa – +39 349 214 1175 – giulia@foilingweek.com Nicola Maggio – +39 335 533 5705 – nicola@foilingweek.com