Finn: Finn Gold Cup 2021 Porto gewinnt Andy Maloney NZL 61 mit Video

Es hat mehr als 60 Jahre gedauert, bis ein neuseeländischer Segler den Finn Gold Cup gewonnen hat, und jetzt sind zwei hintereinander gekommen. Andy Maloney führt seit Tag 1 den Finn Gold Cup 2021 an und hat am Mittwoch, obwohl er kurzzeitig die Führung verloren hat, gerade genug getan, um den Pokal von seinem Teamkollegen Josh Junior zu holen, der 2019 als erster Kiwi den Cup gewann.

Joan Cardona aus Spanien holte Silber und gewann in Tokio das European Continental Qualifier für Spanien, während Junior Bronze gewann. Leo Davis qualifizierte sich auch für Südafrika im African Continental Qualifier für Tokio. Die Rennsiege gingen an Deniss Karpak aus Estland, Jake Lilley aus Australien und Nicholas Heiner aus den Niederlanden.

Das Rennen wurde erneut über riesige Wellen und konstante Windverschiebungen ausgetragen. Ein Regensturm im Eröffnungsrennen mischte die Flotte und ließ alle raten. Karpak hatte einen riesigen Vorsprung an der Bestmarke, nachdem er rechts um die Wolke herumgegangen war, und wurde nie angerührt. Im zweiten Rennen hatte sich der Himmel geklärt und Lilley war entschlossen, das wieder gut zu machen. Er fand die Front und holte sich den wohlverdienten Sieg. Das letzte Rennen war mit mehreren Führungswechseln schwieriger, aber Heiner übernahm die Führung im letzten Leg, um zu gewinnen.

Das größere Interesse war hinter ihm, als die meisten Segler den ganzen Tag einige Highscores sammelten, um eine sehr enge Anzeigetafel zu hinterlassen. Maloney war an der Spitze vorne und ein kniffliger Schlussschlag brachte ihn auf den sechsten Platz, aber er war immer noch vor den anderen Konkurrenten, um den Finn Gold Cup zu gewinnen. Junior hatte auch einige Plätze verloren und musste sich mit der Bronze zufrieden geben.

Maloney: „ Es war eine gute Woche für uns beide und cool, beide auf dem Podium zu stehen. Es ist eine Schande, dass die Spanier es geschafft haben, zwischen uns zu kommen, aber es ist ein wirklich cooles Gefühl, uns beide auf dem Podium zu haben.

“Wir sind zuversichtlich, was wir tun, und als wir hier ankamen, war es schön zu sehen, dass wir noch etwas Tempo hatten und diese Woche einigermaßen gut gesegelt sind und in der Nähe der Front geblieben sind.”

Am letzten Renntag: „ Ähnlich wie gestern wurde dieses erste Rennen von den Regenwolken beeinflusst. Sowohl Josh als auch ich haben es ganz falsch verstanden. Wir hatten also unsere Arbeit für uns ausgeschnitten, aber wir haben uns ziemlich gut gewehrt, um immer noch eine vernünftige Punktzahl zu erzielen. Aber wir mussten in den letzten beiden Rennen definitiv den Kopf zurückdrehen. “

Junior würdigte seinen Teamkollegen: „ Es ist großartig zu sehen, wie Andy die Weltmeisterschaft gewinnt. Ich hatte das Glück, es letztes Mal zu gewinnen, und es ist cool, dass Andy es gesichert und in Neuseeland behalten hat. Ich bin begeistert von ihm. “

Maloney fuhr fort: „Die Flotte hier war sehr wettbewerbsfähig und alle segelten wirklich gut. Es fühlt sich besonders an, wenn Josh und ich es schaffen, unter diesen schwierigen Bedingungen, die wir diese Woche hatten, an der Spitze der Flotte zu stehen. “

Junior schloss: „Wie immer ist die Finn Flotte sehr eng. Sie können sehen, dass in den Punkten und Menschen auf und ab sind und es nur darum geht, keine großen zu bekommen. Es war eine sehr enge Woche und wir haben es gerade geschafft, genug vorne zu sein. Wir sind so begeistert, wo wir uns gerade befinden, und können es kaum erwarten, weiter nach vorne zu gehen.

“Von hier aus arbeiten wir einfach weiter zusammen, halten uns an den Plan, den wir hatten, und die Person, die zu den Spielen geht, wird hoffentlich besser sein als das, was wir jetzt sind.”

Junior war der erste, der Maloney nach dem Sieg gratulierte, und das Paar hat bereits entschieden, dass derjenige, der nicht ausgewählt wurde, den anderen bei den Olympischen Spielen trainieren wird. Dies ist also eine Teamleistung wie keine andere.

Joan Cardona hat das European Continental Qualifier für Spanien gewonnen. Am Ende kam es zu einer Schlacht zwischen ihm und Nenad Bugarin aus Kroatien.

Cardona sagte: „Es war super eng. Er war während der gesamten Meisterschaft sehr gut und wir hatten einen großartigen Kampf. Wir sind gute Freunde, wir trainieren zusammen und es war toll, so nah am Wasser zu sein.

„Der heutige Tag war ziemlich schwierig, super knifflig und wir hatten etwas Regen und es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft, insgesamt einen guten Tag zu haben und den Platz für Spanien zu bekommen, also bin ich sehr glücklich. Ich denke wir waren gut vorbereitet. Wir haben als Team sehr hart gearbeitet und ich hoffe wirklich, dass das Beste noch in Tokio kommt. Und dafür werde ich mein Bestes geben.

„Im Moment haben wir das Land qualifiziert, aber wir wissen nicht, wer zu den Olympischen Spielen geht. Es wäre großartig, wenn ich ausgewählt würde. Es ist ein wahr gewordener Traum. Ich habe immer gesagt, mein Traum sei es, eine Medaille zu gewinnen, aber zuerst muss man zu den Olympischen Spielen gehen. Das ist also ein sehr guter Schritt. “

Für den African Continental Qualifier war Leo Davis aus Südafrika ohne Gegenkandidaten.

„Ich habe das Rudern im Jahr 2018 beendet und bin wieder zum Wettkampfsegeln zurückgekehrt, aber dann hat COVD einen Schraubenschlüssel in die Arbeit geworfen. Das war also eine Chance für mich, mich wieder darauf einzulassen. Zum Glück hat es gut geklappt, hierher zu kommen und Rennen zu fahren. Ich war bereits in Italien, also war es nicht so schwer, als wäre ich in Südafrika gewesen. “

„Es war schön, meinen ersten Gold Cup zu fahren. Ich hatte großes Glück, Paul McKenzie zu treffen, der mich auch trainierte, und ich habe mich in der Woche zuvor viel von ihm gelernt. Jetzt muss ich mit South African Sailing sprechen, um mich an unser Olympisches Komitee weiterzuleiten, und dann werden sie entscheiden, ob ich gehen kann. “

Zu den Olympischen Spielen zu gehen war schon immer sein Traum. „Mein Vater, Greg Davis, trainierte 1996 Ian Ainslie. Als ich vier Jahre alt war, hatte ich seine olympische Ausrüstung und es war schon immer ein Traum von mir zu gehen. Ich dachte, ich würde rudern, aber es hat nie geklappt, also bin ich genauso hungrig wie damals, aber jetzt zum Segeln.

“Ich denke, wenn ich mich qualifiziere, muss ich noch viel lernen, aber ich habe jetzt ein bisschen Zeit und ich habe vor, viel zu trainieren und die Lücke zu den Top-Jungs zu schließen.”

Der Finn Gold Cup 2021 in Porto war ein außergewöhnliches Ereignis – mit außergewöhnlicher Gastfreundschaft und Organisation unter recht schwierigen Umständen, ganz zu schweigen von den ungewöhnlichen Wetterbedingungen – für eine Gruppe außergewöhnlicher Weltklasse-Athleten an der Spitze ihres Spiels. In 10 bis 20 Jahren werden viele dieser Segler durch Erfolge bei America’s Cups, Ozeanrennen und großen Segelveranstaltungen ein Begriff sein, genau wie ihre Vorgänger in den letzten 60 Jahren.

Dass diese jungen Segler die letzte Generation sein werden, die von der universellen Schule des Lebens und Segelns profitiert, die die Finn Klasse schon immer war, ist undenkbar, unhaltbar und einfach unvorstellbar. Wenn dies der letzte Finn Gold Cup als olympische Disziplin ist, dann ist es nicht nur eine Schande, sondern es bringt auch Schande. Es muss eine Lösung geben, um diesen Weg und das Erbe für den Sport aufrechtzuerhalten und diese einzigartige Marke junger Segler zu betreuen.

Es lebe der Finn.

Endergebnisse:

1 NZL 61 Andy Maloney 44

2 ESP 26 Joan Cardona 51

3 NZL 24 Josh Junior 54

4 HUN 40 Zsombor Berecz 61

5 CRO 10 NENAD Bugarin 66

6 USA 91 Luke Muller 76

7 AUS 1 Jake Lilley 82

8 NED 89 Nicholas Heiner 88

9 GBR 41 Giles Scott 89

10 ESP 17 Pablo Guitián sarria 91

Vollständige Ergebnisse hier: https://proregatta.com/events/162/