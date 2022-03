Erste Teams sind im Wasser, der Countdown für das große Finale beginnt !

Die ersten F50 erreichen das Wasser, als der Countdown für das große Finale der SailGP-Saison 2 beginnt Eine Woche, bis der SailGP Season 2 Champion beim Mubadala United States Sail Grand Prix vom 26. bis 27. März in San Francisco ermittelt wird SAN FRANCISCO – 20. März 2022 – Genau eine Woche vor der Krönung des SailGP-Saison-2-Champions fuhren die Teams zum ersten Mal in die legendäre Bucht von San Francisco, um sich auf das große Finale vom 26. bis 27. März vorzubereiten. Als erstes traf die Heimmannschaft in die Bucht, und Jimmy Spithill kehrte 2013 zum ersten Mal an den Schauplatz seines unglaublichen Comebacks im America’s Cup zurück. Mit seinem garantierten Platz im Meisterschaftsfinalrennen verschwendeten Spithill und sein US-Team keine Zeit, sich mit dem F50 und den Bedingungen auseinanderzusetzen. Spithill sagte: „Es war großartig, wieder in der Bucht zu segeln. Hier gibt es viel Geschichte und die San Francisco Bay ist wirklich einer der besten Rennorte der Welt, also war es gut, endlich mit dem F50 rauszukommen. „Die Veranstaltung ist fast ausverkauft und ich kann es kaum erwarten, diese große Beteiligung am Wochenende zu sehen. Es ist einfach toll zu sehen, wie groß das Interesse war, es wird ein riesiges Event vor unserem Heimpublikum und ich freue mich sehr darauf. Wir sind die Underdogs, aber das ist nicht schlimm in San Francisco.“ Ein Platz im Finale garantiert ist auch der Saisonsieger und Titelverteidiger Australien, gefahren von Tom Slingsby, der heute ebenfalls sein Debüt in der Bucht gab. Slingsby sagte: „Es waren heute wirklich schöne Bedingungen da draußen. Wir hatten eine tolle Session, unser Bootshandling war gut und wir haben ein paar Moves für dieses Wochenende geübt. Das Niveau auf dem Wasser war hoch und es war schwierig, einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber unseren Konkurrenten zu erzielen. Das US-Team sah stark aus, aber wir waren sicherlich in der Mischung, also verheißt es Gutes für das Grand Final. Der endgültige Platz im Meisterschaftsrennen ist unentschieden, obwohl das japanische Team von Nathan Outteridge der Spitzenreiter auf dem letzten Platz ist. Alle acht Nationalmannschaften werden diese Woche trainieren, sie repräsentieren die USA, Australien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Japan, Neuseeland und Spanien. Auf einer legendären Rennstrecke zwischen der Golden Gate Bridge und Alcatraz werden am Samstag und Sonntag fünf Rennen ausgetragen, bevor das saisonentscheidende Finale, bei dem der Gesamtsieger der Saison gekrönt und mit nach Hause genommen wird, alles gewinnt 1 Million Dollar Preisgeld. Neben der SailGP Season 2 Championship findet am Sonntag zum ersten Mal überhaupt ein zweites Podium statt, um den Gewinner der Impact League zu krönen – das zweite Podium der Liga für den Planeten. Die Impact League von SailGP ist eine weltweit erste, integrierte Initiative, um Nachhaltigkeit für den Sport wesentlich zu machen und den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen. Derzeit führen Peter Burling und Blair Tuke’s New Zealand die Anklage aus Großbritannien und Australien an. San Francisco markiert die Rückkehr von SailGP in die USA nach einer dreijährigen Pause und verspricht, spektakuläre Rennaction zu bieten, wenn die besten Athleten des Sports auf dem hochmodernen F50-Katamaran mit Foiling gegeneinander antreten – der in der Lage ist, Geschwindigkeiten von über 120 Meilen pro Stunde zu erreichen -zu-Kopf. Es gibt noch begrenzte Tickets für Premium-Besichtigungen an Land in der Nähe von Marina Green oder Erlebnisse auf dem Wasser, um zu sehen, wie sich die aufregende Action in der Bucht von San Francisco entfaltet. Das Rennen beginnt am Samstag und Sonntag um 14 Uhr. Bootsbesitzer sind auch eingeladen, ihre Boote mitzunehmen, um die Rennen zu sehen, und können sich über das Bring-Your-Own-Boat-Programm von SailGP anmelden. Registrierte Fans erhalten alle Rennbahninformationen und einen UKW-Kanal, auf dem sie die neuesten Updates hören können. Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, kann die Aktion in über 186 Gebieten verfolgt werden, einschließlich auf CBS Sports in den Vereinigten Staaten. Alle Einzelheiten finden Sie unter SailGP.com/Watch. SailGP Season Championship Leaderboard 1 Australia 55 pts 2 United States 53 pts 3 Japan 51 pts 4 Spain 43 pts 5 New Zealand 42 pts 6 Great Britain 41 pts 7 Denmark 38 pts 8 France 35 pts Impact League Leaderboard 1 New Zealand 1066 pts 2 Great Britain 1015 pts 3 Australia 997 pts 4 Spain 919 pts 5 France 915 pts 6 Japan 882 pts 7 United States 861 pts 8 Denmark 823 pts