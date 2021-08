Drachen Gold Cup 2021: Drei Tage ohne Rennen !

5 / 5 ( 5 votes )

Es ist selten, drei aufeinanderfolgende Renntage bei einer großen Segelmeisterschaft zu verlieren, und noch seltener, drei Renntage in der schwedischen Yachthauptstadt Marstrand zu verlieren, aber leider ist dies jetzt der Fall für den Dragon Gold Cup 2021, der von Yanmar ausgerichtet wird diese Woche von der Marstrands Segelsällskap und Göteborgs Kungliga Segelsällskap. Mit drei abgeschlossenen und drei kommenden Tagen ist dies der Mittelpunkt einer Meisterschaft, die mindestens vier Rennen erfordert, damit das Ergebnis gültig ist. Mit Meisterschaftsregeln, die sehr lange Strecken und maximal zwei Rennen pro Tag vorschreiben, ist nun der Druck groß, eine gültige Veranstaltung zu erreichen und in den verbleibenden drei Tagen mindestens vier Rennen zu fahren.

Für die 70 Mann starke Flotte beginnen sich die Frustrationen zu zeigen. Nach dem Verlust fast des gesamten internationalen Programms 2020 und Anfang 2021 aufgrund von COVID-19-Beschränkungen und dem enormen Arbeitsaufwand, der erforderlich war, um diese Regatta zu ermöglichen und die Teams hierher zu bringen, um mit solch außergewöhnlichem Sommerwetter konfrontiert zu werden, in ein Austragungsort, für den es normalerweise außergewöhnlich gute Rennbedingungen gibt, ist eine bittere Pille. Es ist auch eine große Enttäuschung für die schwedische Drachenflotte, deren Freiwillige so viel Zeit und Mühe investiert haben, um die Regatta erneut in ihr Land zu bringen.

Aber Dragon-Segler sind von Natur aus ein robuster und optimistischer Haufen und das äußerst erfahrene Marstrand-Rennmanagementteam ist entschlossen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um mindestens die erforderlichen vier Rennen zu erreichen. Zu diesem Zweck wird am vierten Tag um 09:00 Uhr das erste Signal für den Renneinsatz sein, so dass ein sehr früher Start für alle bevorsteht. Die Vorhersage geht derzeit von segelbaren Winden früher am Tag aus, die im Laufe des Nachmittags zunehmen werden, und das Komitee möchte alle früh flott machen, in der Hoffnung, dass sie zwei anständige Gold Cup-würdige Rennen in voller Länge fahren können, bevor der Wind zu stark zunimmt.

Glücklicherweise ist Marstrand eine entzückende Stadt, um die Stunden zu verbringen, und es ist großartig, die Kameradschaft der Matrosen zu beobachten und die Art und Weise zu sehen, wie die alten Hasen die jüngeren Crews unterstützen, während jeder seinen eigenen Weg findet, mit der Frustration und Langeweile umzugehen der Situation und bleiben positiv.

Ein besonders positives junges Team ist die Crew der DEN413 Lady in Red vom Royal Danish Yacht Club. Dieses junge Team besteht aus dem dänischen Matchracer, Miteigentümer und Steuermann Felix Jacobsen, dem 49er-Segler und Miteigentümer Jacob Meesenburg und dem Hochleistungs-Kielboot-Spezialisten Mads Christian Taatø. Eher an asymmetrisches Hochgeschwindigkeitssegeln gewöhnt, erklärte Mads die Attraktivität der Dragon für sie mit den Worten: „Wir wollten etwas Neues ausprobieren, etwas, das nicht nur ständig hohe Leistung bietet, sondern etwas taktischer und technischer.“

Ihre von Royal Dänische gebaute Dragon hat eine interessante Hintergrundgeschichte, da sie vor vier Jahren von Ihrer Majestät Königin Margrethe II. Als die Jungs das Boot von ihrem ursprünglichen Besitzer kauften, waren sie versucht, sie in das berühmte Chris De Burgh-Lied umzubenennen, nach dem sie für ihre jungen Ohren so altmodisch klang. Aber wenn eine Queen Ihr Boot getauft hat, wäre es unhöflich, ihren Namen zu ändern, und so haben die Jungs den Klassiker lieben gelernt und ein spektakuläres modernes neues Logo entworfen, das sie stolz auf dem Boot und ihrer Crew-Ausrüstung zeigen. Dieses talentierte Team hat viel Potenzial und es wird großartig sein zu sehen, wie es sich gegen die Flotte im Allgemeinen und die korinthischen Spitzenteams im Besonderen schlägt, wenn die Rennen endlich beginnen können.

Mit drei weiteren Tagen, in denen der Dragon Gold Cup 2021 von Yanmar abgeschlossen ist, wird die Rennleitung alles in ihrer Macht Stehende tun, um so viele Rennen wie möglich durchzuführen, ohne die Rennqualität zu beeinträchtigen. Am vierten Tag werden die Crews um 9:00 Uhr auf der Rennstrecke starten, um zu den hoffentlich zwei Rennen zu starten. Die Wettervorhersage sagt für später am Nachmittag stärkeren Wind aus, aber am Donnerstag und Freitag viel leichtere Winde, so dass das Glück auf jeder Seite sein kann und das Minimum von vier oder mehr Rennen problemlos noch gefahren werden kann. Weitere Details zur Veranstaltung finden Sie unter www.goldcup21.com.