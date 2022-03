Barcelona wird den 37. America`s Cup 2024 ausrichten !

Das Emirates Team New Zealand und die Royal New Zealand Yacht Squadron freuen sich, Barcelona in der Region Katalonien als Austragungsort für den 37. America’s Cup anzukündigen, der im September und Oktober 2024 stattfinden wird.

Barcelona, ​​eine Mischung aus Geschichte und Moderne, ist eine der berühmtesten und attraktivsten Städte der Welt und wird der erste Austragungsort der Welt sein, an dem sowohl Olympische Spiele als auch ein America’s Cup-Event ausgetragen werden.

Grant Dalton, CEO des America’s Cup-Verteidigers Emirates Team New Zealand, freut sich, Barcelona nach einem langen und wettbewerbsorientierten Auswahlverfahren als Austragungsort bekannt zu geben. „Barcelona ist wirklich eine der bekanntesten Städte der Welt, daher ist es enorm aufregend, die Möglichkeit zu haben, das bekannteste Segelereignis der Welt auszurichten. Als Verteidiger des America’s Cup haben wir uns immer dafür verantwortlich gefühlt, die Veranstaltung, das Publikum und den Segelsport auf globaler Ebene auszubauen, und die Veranstaltung in einer bedeutenden Stadt wie Barcelona wird es uns sicherlich ermöglichen, das Wachstum voranzutreiben Weg auf der globalen Sportbühne. Wenn man an den 37. America’s Cup und die AC75-Rennen im Umkreis von nur wenigen hundert Metern um den Strand von Barcelona, ​​die Uferpromenade und die Fan-Engagement-Zonen des Renndorfs denkt, wird es nichts weniger als spektakulär sein.“

Barcelona ist eine führende Stadt in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Auswirkungen mit Ambitionen, Europas Digital- und Technologiehauptstadt zu werden, sodass die Ausrichtung auf den America’s Cup klar ist. Seine bestehenden Weltklasse-Einrichtungen für Rennen, Teamstützpunkte, technische Infrastruktur, Superyachten und Bereiche für das America’s Cup-Veranstaltungsdorf, um Fans, Bewirtung und Medien zu beherbergen, sowie ein durchschnittlicher Windbereich von 9 bis 15 Knoten während der Rennen im September und Oktober Fenster, machten die Stadt voll funktionsfähig.

Barcelonas Bewerbung sah eine beispiellose Allianz öffentlicher und privater Einrichtungen vor, die zusammenarbeiteten, um den America’s Cup nach Barcelona zu holen, darunter die Regierung von Katalonien, der Stadtrat von Barcelona, ​​das Rathaus von Barcelona, ​​der Hafen von Barcelona, ​​die Investitionsagentur von Barcelona Global und Barcelona & Partners, a Non-Profit-Initiative, die sich aus mehr als 200 der führenden Institutionen der Stadt zusammensetzt und darauf abzielt, Barcelona zu einer der besten Städte der Welt für Talente und wirtschaftliche Aktivitäten zu machen.

Der Präsident der Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, erklärte, dass die Feier des America’s Cup in Barcelona eine hervorragende Nachricht für die Stadt und das ganze Land sei: „Es ist ein historisches Sportereignis, das weltweit bei einem internationalen Wettbewerb große Bedeutung hat Ebene, wirtschaftlich und für den Tourismus.“ „Der America’s Cup ist nicht nur eine isolierte sportliche Aktivität und bietet dem Austragungsort deutlich mehr als das. Es ist eine Veranstaltung, die auf vielen Plattformen über Jahre hinweg eine Rendite generieren und sehr nachhaltig hinterlassen wird ein wichtiges Vermächtnis für Katalonien. Ich bin sehr zufrieden, denn zum ersten Mal wird der America’s Cup auch eine spezielle Women’s America’s Cup-Regatta in Barcelona beinhalten.“

©SailingShots von María Muiña / AC37

(L nach R) Ada Colau, Bürgermeisterin von Barcelona. Pere Aragonés, Präsident der Regierung von Katalonien.

Grant Dalton

Die Bürgermeisterin der Stadt Barcelona, ​​Ada Colau, feierte die Wahl Barcelonas zum Austragungsort der 37. Ausgabe des America’s Cup, des ältesten Segelrennens: „Das sind großartige Neuigkeiten für Barcelona! Welt nach der Pandemie, um Barcelonas Tradition dieses Sports in einer Stadt am Meer zu fördern und darüber hinaus den aufstrebenden Sektor der Innovation und Technologie in Verbindung mit nautischen Aktivitäten anzukurbeln. Ich möchte allen öffentlichen und privaten Institutionen für ihre Unterstützung danken und Komplizenschaft in diesem Projekt“.

Damiá Calvet, der Präsident des Hafens von Barcelona, ​​ein integraler Bestandteil der erfolgreichen Bewerbung von Barcelona, ​​sagte: „Wir haben Port Vell der Stadt und dem Land zur Verfügung gestellt, um einen America’s Cup feiern zu können, der Barcelona in die Welt projiziert und das hat Innovation und Nachhaltigkeit als Aushängeschild. Wir werden das Beste aus den Infrastrukturen machen, die wir bereits haben, wir werden die Wirtschaft und die Beschäftigung ankurbeln und schließlich werden wir ein bleibendes Erbe hinterlassen“.

©SailingShots von María Muiña / AC37

(L nach R) Roger Torrent, Minister für Wirtschaft und Arbeit der Regierung von Katalonien. Grant Dalton. Damiá Calvet, Präsidentin des Hafens von Barcelona

Ein grundlegender Ansatz, den nicht nur Barcelona, ​​sondern alle in die engere Wahl gezogenen Austragungsorte auf den Tisch brachten, war das klare Bestreben, mit dem America’s Cup Event zusammenzuarbeiten, um den besten America’s Cup aller Zeiten in allen Aspekten des Cups zu liefern. Infrastruktur, ein echter partnerschaftlicher Ansatz, Organisation und erstklassige Einrichtungen. In Kombination mit ihrem Streben nach einer nachhaltigeren und innovativeren Zukunft durch Wasserstoff-Schiffstechnologie ist Barcelona der perfekte Ort, um den allerersten Women’s America’s Cup und den Youth America’s Cup zu veranstalten.

©SailingShots von María Muiña / AC37

(L nach R) Eduardo Torres, Präsident von Tourisme de Barcelona. Angel Garcia, CEO, Barcelona & Partner. Grant Dalton. Roger Torrent, Wirtschafts- und Arbeitsminister der Regierung von Katalonien. Pere Aragonés, Präsident der Regierung von Katalonien. Ada Colau, Bürgermeisterin von Barcelona. Jaume Collboni, erster stellvertretender Bürgermeister der Stadt Barcelona. Daniel Puig, Konsortium privater Investoren. Damiá Calvet, Präsidentin des Hafens von Barcelona. Aurora Cata, Präsidentin, Barcelona Global. Matteo de Nora, Teamchef.

Als derzeitiger Inhaber und Treuhänder des America’s Cup freut sich die Royal New Zealand Yacht Squadron auf den anhaltenden Erfolg des neuseeländischen Segelsports und das Wachstum des America’s Cup und begrüßt die Bekanntgabe von Barcelona als Austragungsort für das 37. America’s Cup-Match. „Barcelona nimmt einen ganz besonderen Platz in der neuseeländischen Segelgeschichte ein und wir erinnern uns mit Stolz an den Erfolg unseres Segelteams der Olympischen Spiele 1992 und vier Medaillen“, sagte Commodore von der Royal New Zealand Yacht Squadron Aaron Young. „Barcelona wird ein atemberaubender Austragungsort für die America’s Cup-Rennen und die Frauen- und Jugendregatten sein, und wir freuen uns darauf, den America’s Cup dort im Jahr 2024 zu verteidigen, während wir daran arbeiten, den Segelsport auf der ganzen Welt zu fördern und auszubauen. Es gibt auch bedeutende Chancen für unsere neuseeländische Schifffahrtsindustrie, den Handel und die Seeleute. Unsere Mitglieder werden exklusive Vorteile und Reisemöglichkeiten nach Barcelona genießen, und wir rechnen mit einer großen Delegation von Clubmitgliedern, die 2024 zur Unterstützung unseres Teams reisen werden.“

Integraler Bestandteil der Organisation des 37. America’s Cup sind der Challenger of Record INEOS Britannia und die Royal Yacht Squadron Ltd, die eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, die Grundlagen für die nächste Ausgabe der ältesten Trophäe im internationalen Sport zu legen. Sir Ben Ainslie, Teamchef von INEOS Britannia, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass die legendäre Stadt Barcelona als Austragungsort des 37. America’s Cup ausgewählt wurde. Die historischen Wetterdaten für Barcelona zeigen, was für ein fantastischer Segelort es sein wird. Die Entwicklung des Jachthafens und das Renngebiet in Barcelona bieten hervorragende Einrichtungen an Land für die teilnehmenden Teams sowie ein großartiges Veranstaltungsdorf für Fans der ältesten internationalen Trophäe des Sports, um dieses legendäre Sportereignis zu genießen.

© ramon vilalta

Seit 30 Jahren ist Ngāti Whātua Ōrākei stolzer iwi manaaki und enger Partner des Emirates Team New Zealand und ihrer America’s Cup-Bemühungen sowohl zu Hause als auch auf See und freut sich darauf, dem Team dabei zu helfen, Neuseeland und seine Kultur in Barcelona und die Möglichkeiten zu fördern Der 37. America’s Cup sieht vor, in Europa ausgerichtet zu werden. „Wawaratia ngā tai rere. Durch diese Beziehung hatten wir große Befriedigung, unser Manaakitanga mit Manuhiri zu teilen, die unsere Küsten hier in Tāmaki Makaurau besuchten“, sagte Marama Royal, Vorsitzende des Ngāti Whātua Ōrākei Trust. „Wir sind auch sehr stolz darauf, die Māori-Kultur und das Beste aus Aotearoas Innovation und warmer Kiwi-Natur zu teilen, wenn wir die neuseeländische Geschichte vor der Küste repräsentieren. Beim America’s Cup-Event geht es sowohl darum, die Vergangenheit anzuerkennen als auch auf zukünftige Möglichkeiten für Aotearoa zu blicken, also freuen wir uns auf unsere fortwährende Rolle als Kaitiaki für das Team und helfen dabei, die einzigartige Kultur Neuseelands in Barcelona und auf der Weltbühne im Jahr 2024 zusammen mit dem Emirates Team zu fördern Neuseeland.“

Bei der Zusammenarbeit mit den potenziellen Austragungsstädten auf der ganzen Welt war das Emirates Team New Zealand zusammen mit der Origin Sports Group von der Resonanz und dem Ehrgeiz der Austragungsorte in Bezug auf den America’s Cup überwältigt. „Ich muss das absolute Engagement der anderen Kandidaten für die endgültigen Gastgeberstädte, Cork in Irland, Jeddah im Königreich Saudi-Arabien und Malaga in Spanien, und all die phänomenalen Menschen anerkennen, die hinter den Bewerbungen standen und sich so viel Mühe gegeben haben, das Aufregende zu veranschaulichen Vision für ihre Städte und für den America’s Cup. Aber am Ende musste eine schwierige Entscheidung getroffen werden, nur einen auszuwählen.“ sagte Grant Dalton.

Weitere Einzelheiten zum Austragungsort und zum 37. America’s Cup werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. „Offensichtlich werden all diese Neuigkeiten im Schatten des unergründlichen Krieges in der Ukraine angekündigt, den wir gerade erleben, was für uns alles klar ins rechte Licht rückt“, sagte Dalton. „Wir hoffen aufrichtig, dass sich die Situation schnell verbessert, und Wir möchten den Menschen in der Ukraine in dieser Zeit unsere starke Botschaft der Unterstützung übermitteln. Wir freuen uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unserem Gastgeber Barcelona und werden zu gegebener Zeit weitere Einzelheiten bekannt geben.“

Barcelona 2024

