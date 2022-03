Aufwärmen in der Bucht von Palma

Von heute bis zum nächsten Sonntag versammelt die Mallorca Sailing Center Regatta über 260 Boote aus 34 Nationen, um in sechs Klassen in der Bucht von Palma an einem Regatta-Event teilzunehmen, das die eigentliche Generalprobe für die 51. Trofeo Princesa Sofia Mallorca sein wird.

Sechs der zehn olympischen Klassen, die an der 51. Trofeo Princesa Sofía Mallorca teilnehmen werden, werden vom 10. bis 13. März an dieser mit Spannung erwarteten Mallorca Sailing Centre Regatta teilnehmen, der traditionellen Trainingsregatta vor Sofia.

„Es ist eine Aufwärmregatta mit echtem Trainingsgeist, daher dürfen die Boote Material testen. Es gibt nicht die üblichen Kontrollen der olympischen Klassenwettbewerbe“, sagt Javier Zaynoun, Direktor der Trofeo Princesa Sofía und Mitorganisator von diese Veranstaltung. „Es ist eine Regatta, die die Segler sehr mögen, da sie sie nutzen können, um Material zu testen, ihre Starts zu verfeinern und sich auf der Rennstrecke mit Konkurrenten zu messen, denen sie in Sofia begegnen werden, aber ohne den Druck von ihnen die Sofia.“

Rund 400 Segler

Die Mallorca Sailing Center Regatta 2022 bringt sechs olympische Klassen mit einer Flotte von über 260 Booten und fast 400 Seglern aus 34 Nationen zusammen. Die Meldeliste zeigt die Teilnahme von 72 Booten an ILCA 6, 59 an ILCA 7, 37 an 49er, 35 an 470 Mixed, 30 an FX und 10 an Nacra. „Diese Teilnahme zeigt die gute Gesundheit der Sofia“, sagt Zaynoun, „Trotz ihres Status als Trainingsregatta kann die Anzahl und Qualität der Teilnehmer durchaus als internationale Veranstaltung angesehen werden. Für die Teams ist es ein weiterer guter Grund, ihre zu verlängern Besuchen Sie Mallorca und nutzen Sie die hervorragenden Möglichkeiten zum Radfahren und besuchen Sie andere Teile der Insel, … Entdecken Sie Mallorca.“

Hervorzuheben ist die Teilnahme mehrerer nationaler Verbände, die die außergewöhnlichen Bedingungen auf Mallorca im März nutzen, um Konzentrationen ihrer Olympiamannschaften abzuhalten und als Teil ihrer Vorbereitung an der Mallorca Sailing Centre Regatta teilzunehmen. So auch der Königliche Spanische Segelverband und der Deutsche Segelverband, die seit mehreren Tagen in der Bucht von Palma trainieren. Für die spanischen Seglerinnen der Klassen ILCA 6, FX, 470 und Nacra ist es das erste Rennen, das zum neuen Iberdrola Women’s Sailing Cup des RFEV zählt.

Die Mallorca Sailing Center Regatta beginnt offiziell am 10. März mit der Registrierung der Teilnehmer beim Club Nàutic S’Arenal und dem Club Marítimo San Antonio de la Playa, den beiden organisierenden Clubs. Der Wettbewerb findet von Freitag, 11. März bis Sonntag, 13. März, auf drei zwischen Can Pastilla und El Arenal eingerichteten Regattabahnen statt.

Weitere Informationen unter www.mallorcasailingcenterregatta.com

Die 51. Trofeo Princesa Sofía Mallorca ist die erste Qualifikationsregatta für die Hempel World Cup Series 2022, organisiert von World Sailing, dem Internationalen Segelverband.

Die 51. Trofeo Princesa Sofía Mallorca wird gemeinsam vom Club Nàutic S’Arenal, dem Club Marítimo San Antonio de la Playa, dem Real Club Náutico de Palma, der Real Federación Española de Vela und der Federación Balear de Vela mit Unterstützung von organisiert die wichtigsten öffentlichen Institutionen der Balearen.

Weitere Informationen unter www.trofeoprincesasofia.org .