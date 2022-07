America`s Cup: Veraanstaltungen für Frauen und Jugendliche angekündigt

Rate this post

ZEIT SICH ZU BEWEISEN

America’s Cup-Veranstaltungen für Frauen und Jugendliche angekündigt.

Land Rover BAR gewinnt den Red Bull Youth America’s Cup 2017 auf Bermuda

Der Weg zum höchsten Preis des Segelns und Segelns ist kein leichtes Unterfangen. Seit weit über einem Jahrhundert geht es darum, außergewöhnliche Leistungen mit einer Chance auf Ruhm zu belohnen, sei es durch olympische Klassen, Hochseesegeln, Multihull, Match-Racing oder One-Design-Renndisziplinen. Die Allerbesten finden jedoch irgendwie den Weg zum America’s Cup, einem Event, das seinesgleichen sucht.

Der Wettbewerb um Plätze an Bord der Challenger- und Defender-Yachten ist extrem, und in der Vergangenheit waren die Wege vielfältig. Aber für 2024 hat sich das Spiel geändert, großartig unterstützt von den bestätigten Teams, es zielt darauf ab, die nächste Generation von Superstars in das weißglühende Auditorium des America’s Cup-Segelns zu ermutigen.

Als einer der Höhepunkte des 37. America’s Cup wird erwartet, dass sowohl der Frauen- als auch der Jugend-America’s Cup auf der Rennbahn des America’s Cup vor der Küste von Barcelona während der Endphase der Challenger Selection Series und der Eröffnung des America’s ausgetragen werden Pokalspiel selbst.

Die besten weiblichen und jugendlichen Athleten aus der ganzen Welt werden in die Gruppe aufgenommen, die am Veranstaltungsort in erstklassiger Weise präsentiert und auf mehreren Plattformen weltweit ausgestrahlt werden. Die Chance zu glänzen, Aufsehen zu erregen und den Weg in die Zukunft des America’s Cup selbst zu beleuchten, war einfach nie größer.

„Wie wir es immer beabsichtigt haben, werden die America’s Cup-Veranstaltungen für Frauen und Jugendliche die Hauptattraktionen des 37. America ’s Cup sein, und wir möchten ihnen die Aufmerksamkeit verschaffen, die diese Athleten und Teams verdienen. Es werden nicht nur die Fans und das Publikum sein, die diese Veranstaltungen verfolgen, auch die Teams selbst werden ein Augenmerk auf die aufstrebenden Talente richten, mit Blick auf die Zusammensetzung ihrer Teams für den 38. America ’s Cup.“Grant Dalton