America`s Cup All Access Doku Skydance Sports

AUCKLAND, NEUSEELAND und SANTA MONICA, CA – 3. November 2022 – Der America’s Cup und Skydance Sports gaben heute eine exklusive Partnerschaft bekannt, um eine All-Access-Dokumentarserie hinter den Kulissen über die 37. Ausgabe des America’s Cup, der Welt, zu produzieren Höhepunkt des Segelsports und der am längsten laufende internationale Sportwettbewerb. Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin, die Oscar-prämierten Regisseure des Dokumentarfilms Free Solo aus dem Jahr 2018, werden unter ihrem Banner Little Monster Films zusammen mit ihrem Oscar-prämierten Free Solo – Produzenten Evan Hayes und seiner Produktionsfirma Anomaly Content & Entertainment (ACE) ausführende Produzenten sein , mit David Ellison, Jesse Sisgold und Jon Weinbach von Skydance.

Zum allerersten Mal werden alle Teams, die an dem legendären Segelevent teilnehmen, einen nie zuvor gesehenen Einblick in ihre Vorbereitungen und Durchführung des Rennens gewähren, und die Dokumentarserie zeigt die Menschen und das Drama – auf und neben dem Wasser – während des gesamten Wettbewerbs. Der 37. America’s Cup findet im September und Oktober 2024 in Barcelona statt, wo der Titelverteidiger der Veranstaltung, das Emirates Team New Zealand, das seit 1995 vier Cups gewonnen hat, von folgenden Teams herausgefordert wird: USA, American Magic; Großbritannien, INEOS Britannia; Italien, Luna Rossa Prada Pirelli; und Schweiz, Alinghi Red Bull Racing.

National Geographic/Kirk Edwards

Die Oscar-prämierten Regisseure Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin

Vasarhelyi und Chin sagten: „Wir lieben es, epische Geschichten auf emotionale Weise zum Leben zu erwecken. Große Leistungen des menschlichen Potenzials ermöglichen die Erforschung tiefer und bedeutungsvoller Charakterreisen. Sie müssen kein Kletterer sein, um Free Solo zu lieben . Unser Ansatz, die Geschichte des 37. America’s Cup zu erzählen, wird nicht anders sein. Diese Serie ist nicht nur für Segelfans; Es ist eine universelle Geschichte über Ausdauer, Besessenheit, Rivalität und Teamarbeit.“

Grant Dalton, CEO des America’s Cup, sagte: „In den letzten Jahrzehnten haben sich sowohl der America’s Cup als auch das Medienumfeld erheblich weiterentwickelt und gereift. Der America’s Cup ist eines der wenigen globalen Sportereignisse, das jede Ausgabe mit sehr wenig öffentlichem Verständnis dafür ausgetragen hat, was tatsächlich vor sich geht, noch das wahre Ausmaß der beteiligten talentierten Menschen oder Innovationen. Die Möglichkeit zu haben, mit Skydance, Jimmy, Chai und ihrem Produktionsteam zusammenzuarbeiten, um diese Geschichten zu erzählen, ist eine großartige Gelegenheit für das Wachstum der Veranstaltung und des Segelsports.“

Oscar-prämierter Produzent Evan Hayes

Hayes, der auch den preisgekrönten Dokumentarfilm Becoming Cousteau aus dem Jahr 2021 produzierte , sagte: „Ich bin mit dem Segeln aufgewachsen und schon lange vom America’s Cup, einem der größten internationalen Wettbewerbe der Geschichte, fasziniert. Der America’s Cup ist in jeder Hinsicht spektakulär. Das menschliche Drama ist intensiv, die Ausmaße sind episch und diese Boote sind noch nie schneller gefahren. Mit der Entwicklung des America’s Cup hat sich auch das ungenutzte Potenzial entwickelt, die Geschichten hinter dem Cup zu erzählen und den Rennsport selbst zu präsentieren. Als ich diese Gelegenheit zum ersten Mal mit Skydance und meinen Freunden Chai & Jimmy besprach, wusste ich, dass sie ein großartiges Team abgeben würden, um die Geschichte des 37. America’s Cup zu erzählen. Dies ist ein wahrgewordenes Traumprojekt für mich und bietet auch eine einzigartige Gelegenheit für Streaming-Plattformen.“

Die heutige Ankündigung ist die neueste aufregende Entwicklung für Skydance Sports, das kürzlich eine Content-Partnerschaft mit Zebra Valley, der Produktionsfirma des französischen Fußball-Superstars Kylian Mbappe, bekannt gegeben hat.

Jon Weinbach, Präsident von Skydance Sports, sagte: „Der America’s Cup ist einer der größten sportlichen Schätze der Welt – ein authentisch historisches Ereignis mit unglaublich dynamischen Charakteren, Rivalitäten, Action und globaler Reichweite. Dies ist ein enorm aufregendes Projekt für Skydance Sports, und wir freuen uns sehr, mit Jimmy, Chai, Evan und den Teams zusammenzuarbeiten, um eine bedeutende und denkwürdige Serie zu schaffen.“

© Luca Butto’

Der America’s Cup wurde 1851 gegründet und ist der älteste Wettbewerb, der heute noch in einem internationalen Sport stattfindet. Es ist ein Match-Race-Wettbewerb, bei dem die „herausfordernden“ Teams gegeneinander antreten, um zu ermitteln, wer der stärkste ist, um dann im America’s Cup-Match gegen den aktuellen Titelträger „The Defender“ anzutreten. Die Eins-gegen-Eins-Rennserie mit den ersten bis sieben Siegen entscheidet über den Sieger des 37. America’s Cup. Der Gewinn des Cups war für viele Eigner, Segler, Designer und Bootsbauer eine Obsession, und viele widmen ihr ihr Lebenswerk. Diese komplexe Faszination hat sich für Fans, die von Geschwindigkeit, Innovation, Glamour, Rivalitäten und Wettbewerb zwischen Teams aus befreundeten Nationen angezogen werden, als wesentlich erwiesen. Der All-Zugriff,

Skydance Sports wurde 2021 gegründet und hat sich schnell zum herausragenden Studio für Ligen, Teams, Elite-Athleten und A-List-Hollywood-Talente entwickelt, die erstklassige, sportbezogene Unterhaltung produzieren möchten. Neben den Dokumentationen zum America’s Cup hat das Studio mehrere Premium-Projekte in Produktion. Diesen Monat wird Skydance Sports auf Prime Video die allererste globale Dokumentarserie über die leidenschaftliche Rivalität zwischen der US-amerikanischen und der mexikanischen Fußballnationalmannschaft ausstrahlen. Das Studio produziert auch einen Film ohne Titel über die Geburt der Marke Air Jordan mit Ben Affleck, Matt Damon und Viola Davis in den Hauptrollen, bei dem Affleck für Prime Video Regie führte. Darüber hinaus unterhält Skydance Sports strategische Partnerschaften mit Meadowlark Media, Gotham Chopras Religion of Sports und Kylian Mbappes Zebra Valley.

Über kleine Monsterfilme

Little Monster Films ist eine von Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin gegründete Produktionsfirma, die mit dem Academy®, BAFTA® und Emmy® Award ausgezeichnet wurde. Ihr bahnbrechender Film Free Solo wurde 2019 mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet, zusätzlich zu einem BAFTA und sieben Emmy Awards. Ihr Film The Rescue gewann den People’s Choice Award für den besten Dokumentarfilm beim Toronto International Film Festival und gewann kürzlich drei News & Doc Emmy Awards, darunter Outstanding Direction. Ihr neuester Dokumentarfilm „ Return To Space “ landete bei der Veröffentlichung in den Top 10 von Netflix und wurde für den Emmy nominiert. Diesen Herbst haben National Geographic Channel und Disney+ ihre zehnteilige Serie Edge of The Unknown mit Jimmy Chin uraufgeführt, mit transformativen Geschichten der größten Abenteurer der Welt, produziert Little Monster Films Premium-Inhalte, die die Menschheit von ihrer besten Seite einfangen und darauf abzielen, eine vielfältige Welt sowohl vor als auch hinter der Kamera widerzuspiegeln. Das Unternehmen ist bestrebt, fundierte Erzählungen mit Intensität und Tiefe zu präsentieren und gleichzeitig das Außergewöhnliche unter uns und die Kraft des menschlichen Geistes zu präsentieren. Zu den kommenden Projekten gehören der Dokumentarfilm Wild Life, eine Umweltschützer-Liebesgeschichte, die auf National Geographic ausgestrahlt wird; die Dokumentationen Fotograf ; und NYAD , ein Drehbuchbiopic mit Annette Bening und Jodie Foster für Netflix.

Über ACE

ACE (Anomaly Content & Entertainment) ist eine preisgekrönte Produktionsfirma, die hochwertige Originalinhalte für Studios, Verleiher, Mediennetzwerke und Marken entwickelt und produziert, darunter Spielfilme, episodisches Fernsehen, Druck und Verlagswesen, digitale und soziale sowie Erlebnis-/Live-Events. Mit einem 30-köpfigen Team und Büros in NY und LA macht ACE erstklassige Film-, Fernseh- und Markeninhalte auf höchstem Niveau. Die Originalangebote von ACE werden von Evan Hayes geleitet, einem Oscar-, BAFTA- und Emmy-preisgekrönten Produzenten, der an über 30 Filmen und Serien mit unterschiedlichen Budgets und Genres gearbeitet hat. Zuletzt produzierte Evan den BAFTA-nominierten und mit dem Critics Choice-Preis ausgezeichneten Film Becoming Cousteau , Stacy Peraltas Surf-Epos The Yin & Yang of Gerry Lopez, die Hulu-Drehbuchserie Maggie sowie der preisgekrönte Film The Way I See It für Focus Features. 2019 gewann Hayes einen Oscar für Free Solo, der unter anderem auch einen BAFTA und 7 Primetime Emmys gewann. Er hat auch an Filmen und Serien wie He Named Me Malala , Everest , Outlander , Tinker Tailor Soldier Spy, Atonement, Hot Fuzz, United 93 und Senna mitgearbeitet.

Über Skydance

Skydance ist das diversifizierte Medienunternehmen, das 2010 von David Ellison gegründet wurde, um qualitativ hochwertige Unterhaltung auf Event-Niveau für ein globales Publikum zu schaffen. Das Unternehmen startete zunächst mit Spielfilmen und hat sich seitdem strategisch auf Fernsehen, Interaktiv, Animation, Neue Medien und Sport ausgeweitet, mit Studios in Los Angeles, Silicon Valley, Spanien und Kanada. Zu den Filmen von Skydance gehören der Kassenrekord brechende Top Gun: Maverick, The Adam Project , das als Nummer-1-Film auf Netflix debütierte, The Tomorrow War auf Amazon Prime Video, das bei seiner Veröffentlichung zum Nummer-1-Streaming-Film wurde, sowie der Critical -gelobte The Old Guard auf Netflix. Zu den kommenden Filmen des Studios gehört The Greatest Beer Run Ever, Ghosted, Der Familienplan für Apple TV+; Heart of Stone , The Old Guard 2 und ein Reboot der Spy Kids -Filmreihe für Netflix; und der siebte und achte Teil der globalen Mission: Impossible -Franchise. Insgesamt haben die Filme von Skydance an den weltweiten Kinokassen mehr als 7 Milliarden US-Dollar eingespielt. Skydance Television ist ein führender Anbieter von Premium-Skriptinhalten auf einer Reihe von Plattformen, darunter Netflix, Amazon Prime Video und Apple TV+. Die aktuelle Liste des Studios umfasst die Emmy-nominierte Serie Grace and Frankie, die nach der Veröffentlichung ihrer letzten Staffel Anfang dieses Jahres zur am längsten laufenden Netflix-Serie wurde, sowie Foundation, Reacher, Tom Clancy’s Jack Ryan, Condor, The Big Door Prize und eine unbenannte Spionageserie mit Arnold Schwarzenegger in seiner allerersten geskripteten Fernsehserie. Skydance Interactive erstellt und veröffentlicht originelle und IP-basierte virtuelle Realität und andere immersive Videospiele, einschließlich des Verkaufsschlagers The Walking Dead: Saints & Sinners, das mehrere Nominierungen für Auszeichnungen erhielt, darunter „Bestes VR/AR-Spiel“ bei den Game Awards 2020. Skydance New Media schafft erzählerisch fokussierte interaktive Erlebnisse, die als Originalserien gestaltet sind und das Publikum in den Mittelpunkt der Action und des Abenteuers stellen, wobei die ersten beiden Produktionen jeweils mit Marvel Entertainment und Lucasfilm Games durchgeführt wurden. Skydance Sports entwickelt erstklassige sportbezogene Inhalte, Dokumentationen und Events mit und ohne Drehbuch. Skydance Sports produziert derzeit zwei Projekte für Amazon Prime Video: die Dokuserie Good Rivalsund ein Film ohne Titel über die Ursprünge der Marke Air Jordan mit Ben Affleck und Matt Damon in den Hauptrollen und unter der Regie von Affleck. Skydance Animation entwickelt und produziert hochwertige Spielfilme und Fernsehserien mit voller Produktionskapazität in zwei Studios in Los Angeles und Madrid. Die ersten beiden geplanten Filme sind Luck und Spellbound , der erste Kurzfilm ist Blush und die erste Serie ist Wondla , die alle auf Apple TV+ Premiere haben. Zu den Investitionspartnern des Unternehmens gehören Tencent Holdings, Redbird Capital, CJ ENM und die Familie Ellison.

Über den America’s Cup

Der America’s Cup ist die älteste Trophäe im internationalen Sport. Der America’s Cup, der erstmals 1851 ausgetragen wurde, war im Laufe der Geschichte der Höhepunkt des Segelsports und repräsentierte immer die Spitze von Innovation, Technologie und Wettbewerb. Der America’s Cup, der derzeit vom Defender Emirates Team New Zealand veranstaltet wird, wird 2024 in Barcelona ausgetragen, wo die Augen der Welt darauf blicken werden, wie die revolutionären AC75-Foiling-Einrümpfer auf dem Wasser um den 37. America’s Cup kämpfen .