68. Tre Golfi Sailing Week Maxi Europameisterschaft 2023

Die Tre Golfi Sailing Week ist die perfekte Kombination aus Inshore- und Offshore-Rennen, mit einfacher Logistik, atemberaubenden Aussichten und vielen gesellschaftlichen Veranstaltungen, um die Teams zu unterhalten, wenn sie nicht gerade Rennen fahren.

2022 bestätigten die 134 Anmeldungen aus achtzehn Nationen den Wachstumstrend dieser Segelwoche, die einen Meilenstein im internationalen Segelkalender darstellt.

Die Ausgabe 2023 der Tre Golfi Sailing Week beinhaltet:

• Die 68. Regata dei Tre Golfi , Teil der italienischen Offshore-Meisterschaft 2023 FIV;

• Die Maxi-Europameisterschaft , bestehend aus einem Langstreckenrennen entlang der Strecke der Regata dei Tre Golfi und berechtigt zur IMA Mediterranean Offshore Challenge, gefolgt von vier Tagen Küstenrennen, berechtigt zur IMA Mediterranean Inshore Challenge;

• Die ORC-Mediterranean-Meisterschaft mit dreitägigen Küstenregatten.

Ähnlich wie in der Vergangenheit wird die 68. Ausgabe des nächsten Jahres auf die reiche Tradition des Veranstalters zurückgreifen, wettbewerbsfähige und beliebte Regatten zu veranstalten, an denen eine Vielzahl von Teilnehmern teilnehmen, von Maxi-Yachten bis hin zu Zweihandregatten. Dazu gehören auch klassische Yachten, ORC- und IRC-Rennyachten und Mehrrumpfboote, die zu einem internationalen Segelfestival werden, das in Neapel versammelt wird.

Das Programm beginnt mit dem Offshore-Rennen Tre Golfi mit verschiedenen Kursen für Multihulls (205 Meilen), Maxis, ORC- und IRC-Yachten (155 Meilen) und Classic-Yachten (80 Meilen) rund um die Juwelen der Bucht von Neapel, einschließlich Ischia , Ponza, Capri und Li Galli.

Die Kurslänge variiert je nach Klasse, wobei Mehrrumpfboote 205 Meilen, Maxis und ORC-Teilnehmer 155 Meilen und klassische Yachten 80 Meilen segeln. Der Start ist für den Nachmittag geplant, wenn normalerweise noch Wind von den thermischen Brisen des Tages weht, und die Teams werden dann herausgefordert, diesen Vorsprung zu nutzen, um in die nächtlichen Brisen entlang dieser malerischen Küste überzugehen.

Nach der Ankunft des Langstreckenrennens zwischen Capri und Sorrento zieht die Flotte auf die Südseite der Bucht ins schöne Sorrento. Hier erzeugt die Halbinsel ihre eigene perfekte Meeresbrise, um die Küstenrennen für den Rest der Woche fortzusetzen.

Während der Veranstaltungen der Tre Golfi Sailing Week werden zahlreiche prestigeträchtige Trophäen vergeben, auf denen viele berühmte und historische Namen aus den letzten sieben Jahrzehnten des Rennsports stehen.

Abschließende Segel- und Gesellschaftsveranstaltungen werden ab dem 31. Oktober 2022 online verfügbar sein, wenn die Einträge geöffnet werden.

Um über die Tre Golfi Sailing Week 2023 auf dem Laufenden zu bleiben,Klick hier

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@tregolfisailingweek.com

Die Tre Golfi Sailing Week wird vom Circolo Remo e Vela Italia in Zusammenarbeit mit IMA, ORC, Yacht Club Italiano, Reale Yacht Club Canottieri Savoia und unter der Schirmherrschaft von FIV organisiert.

Der Circolo Remo e Vela Italia, der auf den 20. November 1889 zurückgeht, ist einer der etabliertesten Yachtclubs.