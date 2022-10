52 Super Series gewinnt Quantum Racing

Da heute aufgrund des fehlenden Windes keine Rennen möglich waren, sicherte sich Quantum Racing von Doug DeVos den Titel der 52 SUPER SERIES Barcelona Week – ihren vierten Regatta-Titel der fünf Events in diesem Jahr – und gewann damit endgültig die Meisterschaft der Saison 2022.

Als eines der vier Teams, die die 52 SUPER SERIES im Mai 2012 auf denselben Gewässern einweihten, ist ihr ein beliebter und wohlverdienter Titelgewinn 2022, nicht zuletzt, da der charismatische Eigentümer und Fahrer DeVos einer der Gründer dessen ist, was immer noch weltweit führend ist Grand-Prix-Einrümpfer-Rennstrecke und führte sein Team zu Regattasiegen in Baiona, Scarlino und jetzt Barcelona sowie zum Gewinn der Rolex TP52-Weltmeisterschaft in Cascais, dem zweiten Event der Saison.

Aber während sie vielleicht vier von fünf gewonnen haben, ging jeder Regattasieg bis zum letzten Rennen des letzten Tages direkt ins Rennen, was unterstreicht, wie eng die Flotte der 52 SUPER SERIES jetzt zusammengewachsen ist.

Mit Terry Hutchinson, der auf der TP52 unter der Flagge der USA taktiert, unterstützt von Argentiniens olympischem Bronzemedaillengewinner Lucas Calabrese als Stratege und dem Italiener Michele Ivaldi als Navigator, gewinnt Quantum Racing die Saisonmeisterschaft mit 12 Punkten Vorsprung auf Hasso und Tina Plattners Phoenix nach 43 Rennen bei fünf Regatten . Der Platoon von Harm Müller Spreer belegt den dritten Platz auf dem Podium.

Tina Plattner und das Phoenix-Team, die ihr erstes Event seit Februar 2020 steuerten, waren am Donnerstag nach einem ersten, zweiten und dritten Platz bis auf drei Punkte an Quantum gesegelt, aber am Freitag waren sie über der Startlinie und wurden von den leichten, leichten Winden doppelt bestraft als sie auf den zehnten Platz vorrückten, 15 Minuten hinter den Rennsiegern Quantum Racing.

Nach einer windigen, welligen Regatta in der Toskana, Italien, Anfang des Monats, war die Rennstrecke nach Barcelona gekommen, um zu ihren Wurzeln zurückzukehren und zehn erfolgreiche Jahre zu feiern. Aber die Flotte aus zehn Booten war zwei Tage lang ohne Regatten völlig windstill und es konnten nur fünf Regatten absolviert werden. Quantum Racing gewann zwei davon und beendete die Regatta mit zwei Punkten Vorsprung auf Platoon, während Ergin Imrés Provezza Dritter wurde, aber nur im Tie-Break mit Andy Sorianos Alegre.

Hutchinson lächelte,

„Man darf Dougs Einfluss auf das ganze Programm nicht unterschätzen. Wie cool ist es, dass wir vier von fünf Regatten mit ihm gesegelt sind, die haben wir gewonnen, und die, die ich gesteuert habe, sind wir Vierte geworden. Es sagt etwas über das gesamte Team aus. Wir haben Warwick Fleury (Großsegeltrimmer durch ein Gesundheitsproblem, Ed Note) zwei Drittel der Saison verloren, also kam Chris Hosking an Bord und ersetzte, was großartig war. Es ist eines dieser Dinge im Sport, dass man Rennen fährt und wie wir Dinge tun, man weiß, wenn man mit einem guten Team segelt, und man weiß, wie sich alles entwickelt und wie alle zusammen sind und wie sich alle gegenseitig ausgleichen. Das allein definiert Quantum Racing.“

Er fügte hinzu;

„ Zehn Jahre, hier sind wir. Es ist eine erstaunliche Hommage an die Besitzer dieser Klasse. Ohne sie existiert dies nicht, wie glücklich sind wir als Segler und als Profis, die Unterstützung von Hasso Plattner über Doug De Vos bis hin zu Harm Muller Spreer zu haben – für alle, die gekommen sind und unterstützt haben. Sie sehen sich Teams wie Alegre und Andy Soriano an und wie er sein Spiel im Laufe der Saison weiter verbessert. Er klopft bei jeder Regatta an die Tür und es ist ein echter Beweis für den Erfolg dieser Klasse, es ist ein Beweis für die Besitzer.“

Phoenix-Taktiker Tom Slingsby sagte:

„Wir sind mit dem zweiten Gesamtrang zufrieden. Es ist ein großartiges Ergebnis für das Team von Phoenix. Quantum war das beste Team. Unter diesen hatten wir das Glück, unsere erste Regatta in Puerto Portals zu gewinnen. Das beste Team hat die Serie gewonnen, das beste Team hat die Weltmeisterschaft gewonnen, aber wir sind froh, dass wir für die Serie den zweiten Platz belegt haben.“

Das Ende der Saison 2022 schließt die ersten zehn Jahre der Geschichte der 52 SUPER SERIES ab. Seit dem Start im Mai 2012 hat die Rennstrecke 30 Teams aus 15 Nationen angezogen und an 51 Veranstaltungen an 17 Austragungsorten in sechs Ländern und drei Kontinenten (Europa, Amerika und Afrika) teilgenommen. Quantum Racing und Tony Langley’s Gladiator sind die einzigen Teams, die an allen zehn Saisons teilgenommen haben.

Dieser Sieg bestätigt den Status von Quantum Racing als erfolgreichstes Team in der zehnjährigen Geschichte der 52 SUPER SERIES. Der Titel von 2022 ist ihre fünfte Gesamtkrone, nachdem sie 2013, 2014, 2016 und 2018 gewonnen haben, und ihr Trophäenschrank wurde neben den 2014, 2016 und 2018 gewonnenen Trophäen um eine vierte Weltmeisterschaftstrophäe erweitert. Und heute ist es die 2014, 2016, 2018 und 2022 erreichten sie zum vierten Mal das Double von Rundstrecken- und Weltmeister.

Tabelle 52 SUPER SERIE Barcelona Sailing Week:

QUANTUM RACING (USA), Doug DeVos, 1+4+4+6+1 = 16 Pkt. PLATOON (GER), Harm Müller-Spreer, 4+2+5+1+6 = 18 Pkt. PROVEZZA (TUR), Ergin Imre, 3+1+7+5+3 = 19 Pkt. ALEGRE (GBR), Andy Soriano, 2+5+2+3+7 = 19 Pkt PHOENIX (RSA), Hasso & Tina Plattner, 7+3+1+2+10 = 23 Pkt. SLED (USA), Takashi Okura, 5+6+6+4+5 = 26 Pkt. INTERLODGE (USA), Austin & Gwen Fragomen, 6+7+8+9+2 = 32 Punkte. VAYU (THA), Familie Whitcraft, 8+10+3+8+9 = 38 Punkte. GLADIATOR (GBR), Tony Langley, 9+9+9+7+4 = 38 Punkte. PAPREC (FRA), Jean-Luc Petithuguenin, 10+8+10+10+8 = 46 Punkte.

52 SUPER SERIE 2022 Rangliste: