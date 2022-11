Video 37. AMERICA’S CUP ENTHÜLLEN AC37 LOGO

Das offizielle Logo des 37. America’s Cup wurde heute in Barcelona im Museu Maritim de Barcelona enthüllt. Entworfen von Pràctica, einem in Barcelona und New York ansässigen Design- und Identitätsstudio, das aus einer Shortlist von drei Kreativstudios ausgewählt wurde.



Anna Berbiela, Partnerin von Pràctica, sagte: „Wir fühlen uns natürlich sehr geehrt, dass unser Design als offizielles Logo des 37. America’s Cup hier in Barcelona ausgewählt wurde. Es ist eine ikonische internationale Sporttrophäe, die in einer ikonischen internationalen Stadt stattfindet, und dies war die Grundlage unserer Überlegungen hinter der Gestaltung des Logotyps und der visuellen Identität.“

„Das Design für den 37. America’s Cup schlägt vor, den Auld Mug als zentrales und wichtigstes Element des America’s Cup zu haben und ihm durch eine visuelle Sprache, die auch Barcelona und alles, was ihn so einzigartig macht, den vollen Protagonismus zu geben, den vollen Protagonismus zu verleihen.“ Sagte Javier Arizu, ebenfalls Partner von Pràctica.

„Das Symbol des America’s Cup wurde neu gezeichnet und synthetisiert, sodass es in allen Größen und Medien reproduziert werden kann, und ist an einer fetten „B“-Schrift ausgerichtet, die Barcelona direkt darstellt.“

Die Primärfarben werden durch eine lebendige Farbpalette unterstützt, die von Barcelonas Energie spricht.

Im Museu Maritim de Barcelona präsentierte Grant Dalton, CEO von ACE Barcelona, ​​das Logo einem großen Publikum aus Interessenvertretern und lokalen Medien, darunter die Redner Jaume Collboni (Vizepräsident Diputació Barcelona), Ada Colau (Bürgermeisterin von Barcelona), Roger Torrent (Wirtschaftsminister). & Labour – Generalitat Catalunya), Damia Calvet, (Präsidentin Port de Barcelona), Maria Eugenia Gay (Regierungsdelegierte in Katalonien).

Dalton sagte: „Wir sind wirklich stolz auf das neue Logo und die neue Identität des 37. America’s Cup hier in Barcelona. Es ist kühn und erfrischend und wird von den Menschen hier in Barcelona, ​​Katalonien, Spanien und auf der ganzen Welt zweifellos klar erkennbar und mit der Veranstaltung in Verbindung gebracht. Daher möchten wir Pràctica für ihr Design loben, aber auch ADG-FAD danken, die einen sehr gründlichen Designprozess organisiert hat.“

Von links: Eva Menor, (Stellvertretende für Wirtschaftsentwicklung, Tourismus und Handel des Provinzialrats von Barcelona); Monica Roca, (Vorsitzende Handelskammer); Aurora Catá, (ACE-Vizepräsidentin); Matteo de Nora, (ETNZ-Teamchef); Jaume Collboni (Vizepräsident Diputació Barcelona); Roger Torrent (Minister für Wirtschaft und Arbeit – Generalitat Catalunya); Ada Colau (Bürgermeisterin von Barcelona); Grant Dalton ( CEO von ACE Barcelona SL und ETNZ); Maria Eugenia Gay (Regierungsdelegierte in Katalonien); Damia Calvet (Präsidentin Port de Barcelona); Maite Barrera (Vorsitzende Barcelona FGlobal), Eduard Torres (Vorsitzender Barcelona Tourism), David Escouté, (Sportrat, Stadtrat von Barcelona).

Der Design- und Auswahlprozess wurde von ADG-FAD organisiert, einer gemeinnützigen Vereinigung von Art Directors und Grafikdesignern in Spanien. Eine Institution, die seit 1964 die renommiertesten Auszeichnungen der Branche, die ADG Laus Awards, organisiert, mit dem Ziel, die Bedeutung von Design in der Gesellschaft zu würdigen und zu verbreiten. Und sind Teil von The Fostering Arts and Design (FAD), einer Drehscheibe für Fachleute, Studenten, Unternehmen und Unternehmen, die mit Design verbunden sind: Kunst und Handwerk, Grafikdesign und visuelle Kommunikation, Industriedesign, Architektur- und Raumdesign und Modedesign.

„ADG-FAD fühlt sich geehrt, die Organisation des America’s Cup bei der Auswahl des besten Designvorschlags für das Erscheinungsbild des 37. America’s Cup in Barcelona begleitet zu haben. Wir haben den Prozess überwacht, um ein möglichst hochwertiges Ergebnis zu erzielen und respektvoll gegenüber dem Kunden und den Designern zu sein. Wir haben auch einen Expertenausschuss ausgewählt, der bei der Analyse der vorgelegten Vorschläge behilflich ist: Realisierbarkeit und visuelle, kommunikative und exekutive Effizienz.“ Sagte Sison Pujol, ADG-FAD-Präsident.