HÖHEPUNKTE Starke auflandige Brise von 12 Knoten bis 20 Knoten, blauer Himmel und blaues Wasser am Strand von Poetto Toni Vodisek (SLO) gewinnt seinen ersten Weltmeistertitel Daniela Moroz (USA) gewinnt ihren sechsten Weltmeistertitel Silber- und Bronzemedaillen gehen an Frankreich, Singapur und Großbritannien Poetto Beach hob sein Bestes für den Schluss auf, mit starken auflandigen Winden und herausfordernden Wellen, um den Höhepunkt der Formula Kite World Championships 2022 in Cagliari, Sardinien, zu bestimmen. Die vergangenen sechs Tage haben alle möglichen Bedingungen hervorgebracht und den Kampf um die WM-Titel der Männer und Frauen zu einem wahren Allround-Test gemacht.

© Robert Hajduk/ IKA Media: Poetto Beach delivered strong offshore wind for the medal series

Daniela Moroz (USA) ließ es leicht aussehen, als sie im einzigen Rennen im Finale der Frauen zum Sieg vereitelte. Toni Vodisek (SLO) stürzte in seinem ersten Finalrennen, während Max Maeder (SGP) für Rennen zwei alle Plätze einnahm. Diesmal stürzte Maeder und Vodisek nutzte seine Chance und gewann den Weltmeistertitel mit einem 10-Meter-Big-Air-Jubel, kurz nachdem er die Ziellinie überquert hatte. BRITISCHE DOMINIEREN DAS HALBFINALE DER FRAUEN Im ersten Damen-Halbfinale musste Ellie Aldridge (GBR) nur ein Rennen gewinnen, um sich den Einzug ins Vierer-Finale zu sichern. Es war jedoch eine andere britische Fahrerin, Maddie Anderson (GBR), die nach einer überwältigenden Leistung bei den welligen Bedingungen einen Sieg aufs Brett brachte. Im nächsten Rennen kam Aldridge jedoch in Schwung und überquerte als Erste die Ziellinie und sicherte sich ihren Platz für die Endrunde. Eine weitere britische Fahrerin, Katie Dabson (GBR), saß im anderen Halbfinale auf dem Logenplatz. Doch in zwei aufeinanderfolgenden Rennen erlitt Dabson in kritischen Momenten einige spektakuläre Auslöschungen. Die britische Fahrerin sah, wie ihr Vorsprung schwand, als Breiana Whitehead (AUS) und Gal Zukerman (ISR) mit jeweils zwei Matchbällen gleich zogen. In einem Who-beats-who-Szenario sah Dabson schließlich ihr Halbfinale und schloss sich Aldridge als zweitem Qualifikanten im Finale an.

© IKA Media: Ellie Aldridge (GBR) leads around the top mark Vom Start im ersten Rennen des Finales gingen die beiden herausragenden Leistungsträger des Jahres 2022 früh in Führung. Lauriane Nolot (FRA) setzte sich beim Anflug auf die Luvbahnmarke knapp vor Daniela Moroz (USA) durch. Aber dann, ein Nolot-Sturz, und Moroz ging in Führung, die sie bis zum Ziel ausbauen würde. Sieg für Moroz, Silber für Nolot und Bronze für Aldridge. FREUNDLICHE RIVALITÄT Moroz verbrachte ihre prägenden Kitejahre in der Bucht von San Francisco und trainiert dort noch heute viel. „Das waren heute tolle Bedingungen, ich habe mich in den Wellen ziemlich wohl gefühlt“, sagte sie. „Ich musste dieses Jahr härter arbeiten als je zuvor und das Niveau wird weiter steigen. Ich bin super happy, hier gewonnen zu haben.“ Nachdem eine ununterbrochene fünfjährige Siegesserie bei allen Events Anfang dieses Jahres zu Ende ging, war Moroz‘ Glanz der Unbesiegbarkeit gebrochen. Nolot ist zu einer echten Bedrohung für den starken Griff des Amerikaners an der Spitze der Flotte geworden, daher war dies für Moroz ein süßer Sieg, um beim größten Event des Jahres wieder an der Spitze zu stehen. Während der Wille, sich gegenseitig zu schlagen, stark ist, sind Nolot und Moroz auch an Land die besten Freunde. Dies ist eine freundschaftliche Rivalität, die wahrscheinlich bis zu den Pariser Spielen im Jahr 2024 reichen wird.



© Robert Hajduk/ IKA Media: Lauriane Nolot trying to beat her friend Daniela Moroz FRANZÖSISCH DURCH DAS FINALE Axel Mazella (FRA) und Theo de Ramecourt (FRA) schafften es knapp, sich aus ihren jeweiligen Halbfinals zu qualifizieren, beide Franzosen sicherten sich ihren Platz im Finale neben Toni Vodisek (SLO) und Max Maeder (SGP), die sich bereits qualifiziert hatten von ihrer Leistung im Goldflottenrennen einen Tag zuvor. Vodisek und Maeder gingen früh aus der Startlinie des ersten Finalrennens vor die Franzosen. Maeder bewegte sich voraus und führte Vodisek knapp an der Luvbahnmarke und begann, sich gegen den Wind zu strecken. Der Singapurer führte weiter und als Vodisek mit hoher Geschwindigkeit vor dem Wind stürzte, wurde Maeders Job noch einfacher. Nicht, dass irgendetwas bei den heutigen welligen Bedingungen einfach gewesen wäre.

© Robert Hajduk/ IKA Media: Full-on conditions for the four-rider finals Nun waren die beiden Erstplatzierten punktgleich. Im nächsten Rennen war es jedoch Maeder, der in Windrichtung stürzte und sich nicht mehr erholte. Die französischen Fahrer konnten zunächst nicht mit Vodisek mithalten, obwohl de Ramecourt in der Schlussphase alle Register zog, um auf den Slowenen aufzuschließen. Es war nicht genug. Vodisek behielt die Nerven, überquerte die Ziellinie als Sieger und schoss mehr als 10 Meter in den Himmel, als er seinen ersten Weltmeistertitel feierte. Maeder war unglücklich, Silber genommen zu haben, gab aber zu, dass er nicht gut genug gewesen war. Es stellte sich heraus, dass de Ramecourt von der UFD disqualifiziert worden war, weil er zu früh gestartet war, also ging die Bronzemedaille an Mazella. © Robert Hajduk/ IKA Media: The women’s podium Nachdem Vodisek bei der letzten Europameisterschaft hinter dem 16-jährigen Maeder Zweiter geworden war, drehte er den Spieß um gegen den jungen Singapurer und sieht aus, als würde er wieder zu seiner besten Form zurückkehren. „Maximilian hat mich gedrängt, mein Niveau zu steigern. Er ist so eine Inspiration in so einem jungen Alter. Ich hatte ein paar zweite Plätze und das gefällt mir nicht, also werde ich hart für die nächste Saison arbeiten, wenn ich nach Slowenien zurückkehre.“ Poetto Beach lieferte an den sechs Wettkampftagen ein breites Spektrum an Bedingungen. Für die 150 Fahrer aus 44 Nationen war es eine große Lernerfahrung, und Vodisek und Moroz haben eine neue Leistungslatte im Hochgeschwindigkeits-Kitefoiling gesetzt.

geschrieben von Andy Rice, Event Reporter



For more about the event: https://www.formulakite.org



© Robert Hajduk/ IKA Media: The Men’s Podium Results Men 1 SLO Toni Vodisek 2 SGP Maximilian Maeder 3 FRA Axel Mazella Results Women 1 USA Daniela Moroz 2 FRA Lauriane Nolot 3 GBR Ellie Aldridge Full results: https://www.formulakite.org/2022worlds 2022 Formula Kite World Championships – final day Upcoming Events

Formula Kite Open Pan American Championships

7 – 13 November 2022

São Luis Maranhao (BRA)

more About IKA

The IKA was formed to give an international platform to the skills and talents of competition kiteboarders throughout the world. Since 2008, the IKA has been developing competition formats and rules as a class association within World Sailing, with the ambition of securing kitesurfing an Olympics berth. Besides the Olympic kite racing format, several professional tours are sanctioned by the IKA. About Formula Kite

The Formula Kite Class emerged from kiting’s course-board racing discipline, latterly embracing kite hydrofoil’s rapid, cutting-edge developments. By limiting equipment the class’s aim is to create a level playing field, ensuring the best athletes win. Formula Kite is the chosen equipment for several Regional Games like the Central American & Caribbean Games, the PanAmerican Games as well as for the World Beach Games and the kiteboarding event in the Paris 2024 Olympics About the KiteFoil World Series The IKA KiteFoil Class’s premier World Series was launched by the IKA in 2014 to provide an international stage for the fast-emerging discipline of kite hydrofoil racing. It remains an “open” unregulated class, allowing elite racers to use prototype hydrofoil boards and kites to spur ongoing progression and ensure it retains its place as one of the fastest, most efficient and exciting of all sailing disciplines. The KiteFoil Class world champions will be declared on the basis of the tour results of the KiteFoil World Series. About A’s Youth Foil Class

The IKA A’s Youth Foil class has been designed to give the best kiteboarding youngsters a platform to progress towards the Olympic Formula Kite Class on affordable one-design equipment. Two age categories – U17 and U15 – for boys and girls compete on the same hydrofoil, board, and kites (maximum 3). The long term committment of the builders (Moses and Ozone) allow MNAs, clubs and parents to safely invest into the Olympic kitefoil pathway.