Das Rennen um den America`s Cup hat begonnen Überall auf der Welt versammeln sich Teams mit Seeleuten, die aus fremden Gefilden einfliegen, Landteams lernen sich wieder kennen und die Kommunikation läuft auf Hochtouren. Das Rennen um den 37. America's Cup im wunderschönen Barcelona ist voll im Gange und diese Woche waren nicht weniger als vier Teams auf dem Wasser, darunter Alinghi Red Bull Racing, das sein Training in Barcelona fortsetzte, und Emirates Team New Zealand, das mit der Inbetriebnahme des weltweit ersten Teams fortfuhr AC40 in Auckland, New York Yacht Club American Magic nimmt Patriot, ihren AC75, für sein erstes Segel seit AC36 und den aufregenden Start von Luna Rossa Prada Pirellis LEQ12 in Cagliari.