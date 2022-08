Sie hat lange auf ein neues Boot gewartet, aber jetzt hat sie es – ein leuchtend rotes, von Sam Manuard entworfenes Fluggerät in der Lackierung von Mécénat Chirurgie Cardiaque, das von demselben Sponsorenteam bezahlt wurde, das ihr altes finanzierte .

So bekannt in Frankreich, aber immer noch um Anerkennung in ihrer Heimat Großbritannien kämpfend, kann Sam Davies es kaum erwarten, das erste neue Boot in ihrer epischen IMOCA-Karriere, die im Jahr 2003 begann, in den Griff zu bekommen.

Im Alter von 47 Jahren – sie wird 50 sein, wenn sie 2024 bei der nächsten Vendée Globe an den Start geht – glaubt sie, dass sich das lange Warten nicht nur gelohnt hat, sondern eine wichtige Lernerfahrung war.

„Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ewig gewartet habe und das schon vor Jahren hätte haben sollen, weil ich es wahrscheinlich nicht gerecht gemacht hätte oder das Team um mich herum hätte, das ich jetzt habe“ , sagte sie der Klasse Das neue Initiatives-Cœur tauchte zum ersten Mal langsam aus seinem Schuppen in Lorient auf.

„Ich habe das Gefühl, dass ich dem jetzt gerecht werden kann und mit allem, was ich gelernt habe, werde ich immer besser. Das ist das Coole an diesem Sport, man hört nie auf zu lernen, man wird einfach immer besser“ , fügte sie hinzu.

Einige IMOCA-Skipper betrachten ihre Boote als unpersönliche Maschinen ohne Persönlichkeit oder Geist. Andere sind sentimentaler und Davies ist definitiv einer von ihnen. Als sie zusah, wie ihr neues Vollblutpferd, das auf den Formen von L’Occitane En Provence (jetzt Bureau Vallée) basiert, in die bretonische Sonne gerollt wurde, bemerkte sie: “Heute Nacht wird es zum ersten Mal in seinem Leben draußen schlafen …”

Was also motiviert diese außergewöhnliche Seglerin, die großen Beifall für die Art und Weise erhielt, wie sie beim letzten Mal die Vendée Globe absolvierte, allein am Ende der Flotte, nachdem sie wegen Reparaturen in Kapstadt anhalten musste? Davies liebt das Segeln und ihr Appetit darauf lässt nicht nach.

„Ich denke, es ist die Leidenschaft für den Sport, und ich schätze, auch das Wissen, dass ich das Gefühl habe, immer besser werden zu können“ , sagte sie. „Das ist das Besondere an diesem Sport – Erfahrung zählt so viel. Ich bin natürlich sehr geduldig, deshalb ging es nie darum, um die Welt zu segeln und dann etwas anderes zu tun. Ich möchte immer etwas tun, so gut ich kann, und das braucht Zeit und harte Arbeit und Engagement.”

Sie sagt, dass das Alter weder ihren Enthusiasmus verringert noch ihre Fähigkeit, auf höchstem Niveau zu konkurrieren, erheblich beeinträchtigt hat. „Sicherlich ändert sich alles, wenn man älter wird, und ich denke, man lernt, Dinge anders zu machen“ , erklärte sie. „Meine Knie sind nicht mehr ganz so gut wie früher, also gehe ich nicht mehr laufen. Ich mache andere Sachen für Cardio-Fitness. Körperliche Fitness ist wirklich wichtig für das, was wir tun, aber es ist nicht die körperliche Kraft, die einen Unterschied macht “Deshalb ist das ein gemischter Sport für Frauen und Männer und für Skipper jeder Körpergröße. Aber ich höre viel mehr auf meinen Körper. Ich bin vorsichtiger, weil ich weiß, dass ich das noch ein paar Jahre machen will, und Ich möchte auf mich selbst aufpassen, um mein Boot so stark wie möglich pushen zu können.”

Davies ist klar, dass die nächste Vendée Globe ihr eigentliches Ziel ist, aber sie ist sich auch sicher, dass sie auch danach weitersegeln wird. Sie sagt, dass das Solo-Weltumrundungsrennen – an dem sie dreimal teilgenommen hat, mit einem besten vierten Platz in der Saison 2008/09 – für sie „unerledigte Geschäfte“ bleiben. Ob die Ausgabe 2024 ihre letzte sein wird oder nicht, hängt davon ab, wie gut dieses Rennen läuft.

© © Jean-Louis Carli / Alea

“Für mich ist das Einzige, was ich wirklich will, ein wirklich gutes Ergebnis bei der nächsten Vendée Globe” , sagte sie. „Und ich schaue nicht darüber hinaus, weil das so schwer ist und ich all meinen Enthusiasmus und meine Energie dafür stecke. Das Rennen fühlt sich wie eine unerledigte Sache an“ , fügte sie hinzu. „Ich habe keine Ahnung, was ich mit ‚einem wirklich guten Ergebnis‘ meine, weil sich die IMOCA-Flotte jetzt so stark entwickelt und es wahrscheinlich von der Aufstellung in zwei Jahren abhängt. Für mich ist es wichtig, das Rennen zu beenden und das Rennen so zu beenden, dass ich und mein Team stolz sein können.”

Sie sagte auch, dass ihre Platzierung im nächsten Vendée Globe möglicherweise nicht das wichtigste sportliche Element sei. In einer zunehmend wettbewerbsorientierten Flotte, in der die Skipper nach 80 Tagen auf See jetzt den globalen Kurs innerhalb von Stunden nacheinander beenden, könnte ihre Zeit auf dem Wasser ein besseres Maß für die Qualität ihrer Leistung sein als ihre Rangnummer.

„Also nicht unbedingt das Ranking, aber es könnte auch sein, wie viele Tage man braucht, um das Rennen zu absolvieren“ , sagte sie. „Ich habe das Gefühl, dass die Herausforderung bei diesem Boot darin besteht, zu versuchen, unsere Boote dazu zu bringen, auf See höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten zu erreichen, und wir haben noch nicht wirklich herausgefunden, wie wir das machen sollen – das ist die Herausforderung der nächsten drei Jahre.“

Während das neue Boot auf den Linien und dem Design der ehemaligen L’Occitane En Provence mit seinem charakteristischen Scow-Bug basiert, haben Davies und ihr Team viele Optimierungen und Änderungen vorgenommen, um es unter Manuards Anleitung zu entwickeln. Zu den Schlüsselbereichen gehörten das Foliendesign, die Gewichtsverteilung und die immer noch andauernde Entwicklung des Cockpits und des Innenraums mit einem Schwerpunkt, wie Davies es ausdrückt, auf der „Bewahrung des Skippers“.

Nachdem er jahrelang auf einem IMOCA mit Foils der ersten Generation und einer konventionellen Bugbehandlung gesegelt ist, freut sich der britische Skipper darauf zu sehen, wie sich die neuesten Überlegungen in diesen Bereichen in eine verbesserte Leistung umsetzen lassen. „Die innovative Rumpfform des neuen Bootes ist ziemlich interessant“ , sagte sie. „Ich bin noch nie mit den Scows gesegelt, aber ich habe so viel Gutes über sie gehört, also freue ich mich sehr darauf, das mit dem zu vergleichen, was ich gewohnt bin. Natürlich haben wir unsere neuen Foils, die es theoretisch sind viel toleranter als die alten. Auch in den letzten zwei Jahren gab es massive Verbesserungen bei Foils und ich freue mich darauf, den Unterschied bei der Verwendung und dem Segelgefühl mit ihnen zu sehen.

Das neue Boot bringt Druck auf Davies mit sich, zu zeigen, dass sie in – mehr oder weniger – der gleichen Generation von Maschinen konkurrenzfähig ist wie die besten Segler der Klasse, aber das beunruhigt sie nicht. „Ich bin nicht die Einzige mit einer neuen Maschine, also sitzen wir sozusagen alle im selben Boot“ , sagte sie. „Aber eigentlich ist es wirklich aufregend, weil es in den letzten Jahren manchmal frustrierend war, einfach nicht die Kraft zu haben, mitzuhalten – es gab Zeiten, in denen man nichts tun konnte und da oben sein wollte.“

© Sam Davies / Initiativen-coeur

Zurück zum Thema Motivation: Davies möchte betonen, dass ihr Projekt nach wie vor mehr ist als nur eine professionelle sportliche Aktivität. Es hat eine der stärksten Doppelzweckstrukturen innerhalb der IMOCA-Flotte. Es vereint drei Hauptsponsoren – Les Chocolats du Coeur, K-Line und Vinci Energies – hinter dem Banner, Spenden für den bemerkenswerten Verein Mécénat Chirurgie Cardiaque zu sammeln, der in Frankreich Herzoperationen für Kinder aus der Dritten Welt durchführt.

Davies war ein wirksames Aushängeschild für diese Kampagne und das spornt sie an. Sie hat in den letzten Jahren festgestellt, dass je besser sie auf der Rennbahn abschneidet, desto mehr die breite Öffentlichkeit reagiert und hinter der Kampagne steht, und sie ist sicher, dass das neue Boot seinen Teil dazu beitragen wird, diesen Trend fortzusetzen.

„Die Wohltätigkeitsorganisation braucht uns wirklich, wirklich“ , erklärte sie. „Wir haben jetzt also alle grünen Lichter, um weiterzumachen, und es ist eine große Mission. Ich liebe es, etwas zu tun, das nicht nur Profisport ist, was oft ziemlich egoistisch sein kann. Dieses Projekt hat viel mehr als nur Sport, nicht nur für mich, sondern auch für das ganze Team.”

Besonders freut sie sich, dass ihre Sponsoren bei ihr geblieben sind, was vor ein paar Jahren nicht unbedingt so aussah. Aber ihre Leistung beim letzten Vendée Globe – im Rennen und außerhalb – erwies sich als entscheidend, um ihre Meinung zu ändern. „Ich bin sehr stolz, dass die gleichen Sponsoren mit dem neuen Boot dabei sind – das war nicht selbstverständlich“, sagte sie. “Vor dem Start der letzten Vendée Globe war es fast das Gegenteil. Wahrscheinlich hätten zwei der drei nicht weitergemacht, aber nach diesem Rennen haben sie ihre Meinung geändert und gesagt: ‘Wir unterstützen dich bei allem, was du tun willst.’ ‘”

Es wird faszinierend sein zu sehen, wie Davies vorankommt, während sie und ihr Team ihren neuen IMOCA entwickeln und auf den neuesten Stand bringen, zuerst bei der Défi Azimut-Lorient Agglomération im September und dann auf dem transatlantischen Kurs in der Solo Route du Rhum -Zielort Guadeloupe im November.

Ed Gorman