Der britische Weg zum America’s Cup

Sowohl für Mills als auch für Ainslie ist es das Ziel, dass sowohl weibliche als auch jugendliche Athleten durch das Programm in die AC40 und zu gegebener Zeit in die AC75 des America’s Cup aufsteigen. „Wenn alle Teams (in diesem aktuellen Zyklus) ihre Arbeit erledigt haben, brauchen wir keine Mandate oder Anpassungen am Design der Boote, weil es einige unglaubliche Segler geben wird, die die Fähigkeiten haben, aktiv um Plätze auf den Booten zu kämpfen. Die Zeit an Bord und die Weiterbildung sind entscheidend, und hoffentlich können die Programme Athena Pathway und AC40 genau dies bieten“, sagte Mills. Aus britischer Sicht sind die Start- und Landebahnen beleuchtet, damit die Gleichstellung der Geschlechter und die Vielfalt in diesem America’s Cup-Zyklus und darüber hinaus gedeihen können. Royal Yacht Squadron Racing wird beim Youth America’s Cup mit einem gleichberechtigten Team antreten, und Ainslie möchte, dass die anderen teilnehmenden Yachtclubs diesem Beispiel folgen: „Ich denke, es ist eine großartige Botschaft, und ich hoffe, dass andere Teilnehmer dasselbe tun Es gibt keine Bestimmung in den Regeln dafür.“