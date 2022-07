SailGP Hannah Mills : “Ich hoffe SAILGP wird sich zu einer 50/50 gemischten männlichen und weiblichen Liga entwickeln”

Mills, die derzeit aufgrund einer Schwangerschaft den größten Teil der Saison aussetzt, sagte, dass ihre vorübergehende Abwesenheit von einer Position an Bord die Tür für mehr weibliche Athleten öffnet, die dem Team beitreten. Hannah Diamond und Nikki Boniface sind in Staffel 3 in die Liga eingetreten und übernehmen derzeit abwechselnd die Rolle des Strategen.

„Schwanger zu sein bedeutet, dass ich nicht auf dem Boot sein kann, aber es bedeutet auch, dass wir eine wirklich gute Gelegenheit haben, weitere unglaublich talentierte Seglerinnen als Teil des Teams an Bord zu holen.“

Dazu gehört die Ausbildung von Boniface und Diamond in den Positionen des Fluglotsen und des Flügeltrimmers, während sie „in diese strategische Rolle eingebettet werden“. „Es war sehr cool, ihre Entwicklung zu sehen“, sagte Mills.

In Bezug auf die bisherige Leistung Großbritanniens in der dritten Saison gab Mills zu, dass das Team „nicht gut genug darin ist, in den Angriffsmodus zu wechseln“, wenn es um das letzte Rennen mit drei Booten geht, bei dem der Gewinner alles bekommt.