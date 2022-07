WASZP Video mit Sam Street Games 2022

Sam Street aus Neuseeland ist mit einem unglaublichen Start in die Finalrennen heute in die Gunst der Internationalen WASZP-Spiele 2022 geschossen, ein Tag, der nach einem wackeligen Start in den Tag, der mit einem 25. begann, drei Siege einbrachte . Dies ist Streets erstes großes WASZP-Event seit den Australian Nationals und der SailGP INSPIRE-Serie 2020 in Sydney, bevor ihn die Pandemie in Neuseeland einsperrte und sich nach einem internationalen Wettbewerb sehnte.

Die Bedingungen waren fantastisch, da die Ora früh auftauchte, klarer Himmel, wir hätten uns keine besseren Bedingungen wünschen können. Der Innenkurs war windig und flach, während der Außenkurs mit einigen Wellen mehr zu kämpfen hatte, was zu einigen spektakulären Spills führte.

Street hat jetzt einen Vorsprung von 9 Punkten auf den letzten Tag, Sam Whaley von GBR blühte auch unter den glamourösen Bedingungen in Ora und der zusätzlichen Hitze des Gold-Flottenrennens auf. Während Enzio Savoini mit drei Punkten außerhalb der Top Ten unter Druck geriet, bleibt Savoini nach einer unglaublich starken Qualifikationsserie im Rennen.

Das Rennen in der Gold-Flotte war unglaublich, jeder kleine Fehler wurde hart bestraft, genau das, was man sich von One-Design-Hochleistungsrennen wünscht. Die Punkte vom 4. bis 10. Platz sind unglaublich eng, während es scheint, dass die ersten drei die Flotte ein wenig hinter sich gelassen haben . Es bereitet einen faszinierenden letzten Tag vor.

In den anderen Divisionen eroberte Pierre Leboucher die Meister weiter im Würgegriff und belegte den 19. Gesamtrang . Eine weitere große Bewegung an einem Tag, der den Kiwis gehörte, Elise Beavis legte eine Hand auf die Trophäe der Frauen und rückte mit einer Reihe von hochwertigen Leistungen auf den 23. Gesamtrang vor . Nora Doksrod liegt auf dem 30. Platz , wird aber nichts unversucht lassen, um Beavis am letzten Tag zu jagen.

Bei den 6,9 m eroberte Aidan Simmons aus Australien, der sich gestern von einer Kollision erholte, die zu einem gebrochenen Mast führte, die Führung mit einem großartigen Tag in der Silberflotte zurück. Diese Meisterschaft wird mit guten Rennen zwischen Simmons, Piero Delneri aus Italien und Georgia Goodbody aus Irland auf den Punkt kommen.

In der Silber-Flotte hat Louis Schofield aus Australien die Flotte mit zwei Siegen am Ende des Tages und einem Vorsprung von 16 Punkten auf seinen nächsten Konkurrenten im Würgegriff. Die silberne Flotte raste auf dem Mittelkurs, der etwas weniger Wind hatte als der goldene Flottenkurs, das erste Rennen war marginal, aber dann kam die Ora herein, um den Tag zu beenden.

Der Gardasee ist mit dem WASZP noch nicht fertig, wir können es kaum erwarten zu sehen, was der morgige Tag bringen wird, hoffentlich mehr von den großartigen Bedingungen, die wir in der letzten Woche hatten. 170 Boote in extrem engen Rennen auf dem wunderschönen Gardasee zu sehen, war unglaublich.

ERGEBNISSE >>> https://racehub.waszp.com/eventdetail/61