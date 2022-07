America`s Cup: AC40 beginnt zu entstehen

Mit der Nachricht, dass der weltweit erste AC40 nur noch wenige Wochen von der Verschiffung zu seinem neuen Stützpunkt in Auckland entfernt ist, steigen die Erwartungen für diese aufregendste aller Klassen.

„Wir haben beim Design nicht zurückgehalten, wir haben das IP von Te Rehutai (dem Pokalsiegerboot von AC36) genommen und es in den besten 40-Fuß-Boot übersetzt, den wir schaffen konnten.“Dan Bernasconi, Chefdesigner des Emirates Team New Zealand

Und während die ersten Fotos von der Bauanlage dieser Taschenrakete durchsickern, die im One Design-Modus sowohl für die Frauen- als auch für die Jugendveranstaltungen verwendet wird und als Testumgebung für die Werksteams dient, ist es eine aufregende Zeit für den America’s Cup .

Der Bau der Yachten wurde weitgehend außerhalb der Abteilung für Technologie und Design des Emirates Team New Zealand vom langjährigen ETNZ-Teammitglied Richard Meacham überwacht, während Kiwi Jamie Thompson in der McConaghy-Fabrik in China das Projekt leitete Manager, der ein engagiertes Team von Bauherren und Handwerkern leitet, die rund um die Uhr arbeiten, um dieses Schiff der nächsten Generation zu bauen.

„In Bezug auf die Rumpfform ist es ein Schritt weiter als das Pokalsieger-Design von Te Rehutai, das alle grundlegenden Regeländerungen einhält, die für die AC75 eingeführt wurden, und wir betrachten Leistungsschätzungen, die weit über denen unseres Trainingsboots Te Kahu liegen. oder eines der Test-Maultiere der anderen Teams, die sie im Vorfeld von AC36 gefahren sind.Richard Meacham,

Der Bau der Rümpfe außerhalb Neuseelands war für einige immer umstritten, aber Richard Meacham ist eindeutig beeindruckt von der Arbeit, die Mark Evans beaufsichtigt, und dem Projekt, das von Kiwi-Kollege Jamie Thompson bei McConaghy’s geleitet wird: „Wir haben die Situation zu Beginn des Projekts bewertet, Aber es war klar, dass es angesichts des Umfangs und Zeitrahmens des Gesamtbaus der AC40-Flotte einen Mangel an Bootsbauarbeitern für den Rumpfbau in Neuseeland gab, also mussten wir uns im Ausland umsehen. Die von McConaghy waren fantastisch und sehr anstrengend, aber der Schlüssel war der Einfluss von Kiwi-Design und -Technologie während des gesamten Prozesses.“

Tatsächlich stammen der Rumpf, die Folienarme, die Ruder, die Mechatronik, die Hydraulik und die speicherprogrammierbaren Steuerungen alle direkt von den Designteams von ETNZ, wobei die Folienarme und Ruder in der ETNZ-Baustätte an der Nordküste von Auckland hergestellt werden. Die baumlosen, doppelwandigen Segel wurden in Zusammenarbeit mit North Sails entworfen, während die zweiteiligen Masten von Southern Spars in Avondale, Auckland, gefertigt wurden.

Und während für die Frauen- und Jugend-America’s Cups die AC40 für die kürzlich angekündigten Flotten- und Match-Racing-Formate auf ein striktes Einheitsdesign zurückgeführt werden; wo die AC40 wirklich zur Geltung kommen werden, ist als Testplattform für die Teams.

Es gibt jedoch strenge Parameter und Kostensenkungsmaßnahmen mit Auflagen, darunter: maximal vier benutzerdefinierte Folienflügel und vier benutzerdefinierte Landeklappen.

Folienarme verpackt und einsatzbereit.

Zehn kundenspezifische Focks und vier Großsegel dürfen gebaut werden. Die Teams dürfen zusätzlich zu den zweiteiligen, die standardmäßig geliefert werden, auch nur einen benutzerdefinierten Mast bauen.

Southern Spars produzierte einen zweiteiligen Mast.

Unten steuert der Autopilot nur die Fahrhöhe und kann manipuliert werden, indem er den Flügel an einem bestimmten Sollwert unter Wasser hält. Wenn die Teams den Neigungswinkel ändern oder den Bedingungen entsprechend anders trimmen möchten, muss manuell eingegriffen werden, während alle Foil Cant-Operationen während der Hochgeschwindigkeitsmanöver durch direkte Eingaben der Crew gesteuert werden.

„Eines der Leitprinzipien sowohl des AC40- als auch des AC75-Projekts ist, dass sie von der Crew gesegelt, getrimmt und eingestellt werden müssen . Die Höchstgeschwindigkeiten der AC40 werden weit unter der Vierzig-Knoten-Marke liegen und sie werden optimiert, um in leichter Luft schneller und früher zu fliegen – genau wie bei den AC75.“Dan Bernasconi, Chefdesigner des Emirates Team New Zealand

Und eine der großen Überlegungen für die globale AC40-Schaltung wird der einfache Transport sein. Jeder wird auf einem maßgefertigten Flatrack transportiert, der das gesamte Boot und alle Anbauteile tragen kann, um Versandkosten zu sparen und die Transporteffizienz zu erhöhen.

Da das erste AC40-Boot in den nächsten Monaten und während des neuseeländischen Sommers in See stechen soll, werden die nachfolgenden AC40 in schneller Folge für die Hauptteams vom Band rollen, die kommenden Monate werden eine faszinierende Zeit für die Boote werden auf den neuesten Stand gebracht und die Pathway-Programme für Frauen- und Jugend-AC-Segler bestätigt.

Die Landebahn zum AC37 in Barcelona ist jetzt beleuchtet.