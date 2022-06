AMERICA’S CUP HAT EINEN WAHREN GENTLEMAN VERLOREN. FRANCESCO LONGANESI CATTANI.

Das Meer war in seiner DNA. Seine berufliche Laufbahn wurde von mehr als einer einfachen Leidenschaft für den Sport getragen, sondern genau von einer Identität, die in seinen Genen lag. Er stammte aus einer berühmten italienischen Marinefamilie, und sein Vater, Admiral Luigi Longanesi Cattani, war einer der prominentesten italienischen U-Boot-Kommandanten des Zweiten Weltkriegs.

Sein Vater setzte ihn im Alter von 5 Jahren auf ein Boot, und seitdem war Salzwasser immer in seinem Leben. Zunächst die Militärmarineschule Morosini in Venedig, dann die Marineakademie in Livorno, der Reserveoffiziersrang in der Marine an Bord der Amerigo Vespucci und schließlich ein Jurastudium in Bologna.

Longanesi war schon in jungen Jahren ein begeisterter Sportler; Seine größte Leidenschaft war jedoch das Segeln, und er genoss eine erfolgreiche Karriere als internationaler Segler. Unter anderem nahm er an Whitbread Round the World-Rennen und dem Admirals Cup teil und war 1983 Mitglied des italienischen Azzurra-Syndikats beim America’s Cup.