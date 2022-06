Vendee Arctic große Parade der Skipper, Eröffnung des Dorfes und Speed Run

SATURDAY JUNE 4th, 9:30 PM: PRESENTATION OF THE SKIPPERS



At the end of the Runs, the village stage will welcome the 25 skippers for a presentation to the public around 9:30 PM.

ACCREDITATIONS:

In order to access the Media HQ and the pontoon, you can register on the accreditation form, available HERE.

Schedule of the Media HQ:

– June 3rd: 9:30 am-9:30 pm

– June 4th: 8:00 am-11:00 pm

– June 5th-26th: 9:30 am-7:00 pm

SAMSTAG, 4. JUNI, 21:30 UHR: VORSTELLUNG DER SKIPPER

Am Ende der Läufe werden die 25 Skipper gegen 21:30 Uhr auf der Dorfbühne zu einer öffentlichen Präsentation empfangen.

AKKREDITIERUNGEN:

Um Zugang zum Media HQ und zum Ponton zu erhalten, können Sie sich auf dem HIER verfügbaren Akkreditierungsformular registrieren. Zeitplan der Medienzentrale: – 3. Juni: 9:30-21:30 Uhr – 4. Juni: 8:00-23:00 Uhr – 5.-26. Juni: 9:30-19:00 Uhr

BOOTSEINSTEIGEN: Wenden Sie sich für Anfragen zum Zugang zu einem Boot für die Läufe oder für den Tag des Starts des Rennens bitte an: media@vendeearctique.fr

MEDIENSERVER: Registrieren Sie sich jetzt für den Server, der Anfang Juni eröffnet wird und Zugriff auf alle Inhalte der Vendée Arctic – Les Sables d’Olonne bietet.