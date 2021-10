2.4mR: Heiko Kröger GER 1 ist Weltmeister 2021

5 / 5 ( 3 votes )

Schirmherrin der Veranstaltung ist Mona Küppers, die Präsidentin des Deutschen Segler-Verbands. Sie hebt den Segelsport und im Speziellen die Klasse 2.4mR in ihrer Bedeutung für den inklusiven Sport hervor: „Gerade das Segeln eignet sich wie kaum eine andere Sportart als inklusive Sportart. In dieser Klasse segeln alle absolut chancengleich gegeneinander, egal ob jung oder alt, Frau oder Mann, mit oder ohne körperliche Behinderung. Das anspruchsvolle und zugleich gutmütige Boot bietet so viele Adaptionsmöglichkeiten, dass ein fairer Wettkampf garantiert ist. Das ist gelebte Inklusion.“ Mona Küppers wird in Warnemünde unter anderem am Seglerabend teilnehmen und die Siegerehrung vornehmen.

2.4mR SER Gold-Cup und Para Worlds erfolgreich beendet