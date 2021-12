Route du Rhum: 06.11.2022 Start in Saint Malo nach Guadeloupe #RDR2022

Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2022: Ein potenter Cocktail, der alle wichtigen Grundlagen und viele neue Ideen vereint In 11 Monaten, am 6. November 2022, versammelt sich bei der 12. Ausgabe der Route du Rhum – Destination Guadeloupe eine der aufregendsten Ozeanrennflotten aller Zeiten an der Startlinie von Saint-Malo. Die sechs konkurrierenden Klassen von Soloseglern werden einen Kurs zwischen Saint-Malo und Guadeloupe bestreiten, der seit der ersten Ausgabe im Jahr 1978 unverändert ist. Dieses beliebteste Solorennen, bekannt als die Königin der Transats, wird zwischen dem Eröffnungstag des Race Village am 25. Oktober und dem Start des Rennens voraussichtlich wieder zahlreiche Besucher in der „Corsair City“ begrüßen. In dieser Zeit vor dem Start des Festivals werden die unerschrockenen Solo-Skipper jede Gelegenheit nutzen, um sich über einen längeren Aufbauzeitraum mit öffentlichen Besuchern zu treffen, der durch die herzliche Begrüßung in Guadeloupe ergänzt wird, während der Rennorganisator OC Sport Pen Duick eine Vorstellung von a Reihe neuer Innovationen, um das Erlebnis der Besucher und der Rennbegleiter auf der versprochenen Vintage-Ausgabe 2022 zu verbessern. Ultimes aus nächster Nähe, alles in den gleichen Docks Seit sie 2010 der Route du Rhum beigetreten ist, müssen die Riesen Ultimes vor Saint Malo neben dem Fährhafen an der Börse anlegen. Nach ausführlichen Diskussionen und sorgfältiger Planung zwischen der Ultime-Klasse und OC Sport Pen Duick wird die Ultimes nun mit den anderen Flotten in den Hauptbecken andocken, um sicherzustellen, dass Besucher die gesamte Flotte zwischen den beiden Becken herumlaufen und sehen können. Die Ultimes wird sich der Flotte von 8 Ocean Fifty, 25 Imoca, 55 Class40, 12 Rhum Mono und 12 Rhum Multi in den Becken von Vauban und Duguay-Trouin anschließen. Alle Boote werden entlang der ikonischen Kais in unmittelbarer Nähe von Intra-Muros (der alten ummauerten Stadt) und dem Palais du Grand Large zusammengefasst. Ein großes, superbuntes XXL-Dorf länger geöffnet Vom 25. Oktober bis 6. November 2022 erwacht Saint-Malo in den leuchtenden Farben der Route du Rhum – Destination Guadeloupe mit einem „XXL“-Dorf. Einen Tag mehr geöffnet als 2018, wird das gesamte Race Village-Areal eine Fläche von 70.000 m2 in unmittelbarer Nähe der Becken einnehmen, rund 15 % mehr als bei der vorherigen Ausgabe 2018. Inklusive Teamtribünen, Publikumsflächen, Medien und Partnerräumen ist dieser lebendige Rennplatz immer von einer außergewöhnlichen, einzigartigen Energie durchdrungen, die Rennfahrer, Teams und Besucher gleichermaßen inspiriert. Das Dorf 2022 wird die ganze Magie eines feinen Rums destillieren und ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bieten, das dank verbesserter Strömung und einem verbesserten Besucherangebot besser denn je sein wird. Diese Erfahrung wird sich auch nach dem Ende fortsetzen, wenn die Inseln von Guadeloupe die Segler mit großer Begeisterung während 15 Tagen voller farbenfroher Festlichkeiten begrüßen. Diese finden hauptsächlich rund um das ACTe Memorial statt, ein zwar provozierender und beliebter Treffpunkt für Segler, Medien und die Öffentlichkeit während des Ziels. Paraden vor dem Start, um die Boote zu präsentieren Neu für 2022 sind Segelparaden vor dem Start, die den Besuchern einen klaren Überblick über die Größe und den Umfang der Flotte geben sollen, die von den Wällen von Saint Malo und der Küste aus gesehen werden. Jede Klasse hat einen Tag, der ihrer Parade gewidmet ist und die Flotte Klasse für Klasse vorstellt, was zur Atmosphäre beiträgt. Und wieder, nach den Zielen, gibt es Paraden vor dem wunderschönen Panorama der Guadeloupe-Inseln. Eine erneuerte visuelle Identität, „knallig und bunt“ Die Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2022 begrüßt eine neue visuelle und eine neue grafische Identität, die einen „Pop-Geist“ und lebendige Farben vereint. Das Poster basiert auf den starken Elementen des Rennens: den schwarz-weißen Streifen, die Elemente der regionalen Identität der Bretagne und Saint-Malo darstellen, sowie den sonnigen Farben von Guadeloupe. Und die Vielzahl an Segeln unterschiedlicher Größe erinnert an die Vielfalt des Sportplatzes, der den mythischen Verlauf nehmen wird. Diese neue Signatur des Rennens wird in alle Kommunikationsmaterialien eingearbeitet. Partner bereits bei der Arbeit Langjährige Unterstützer von La Route du Rhum – Destination Guadeloupe – einige, die sich seit vielen Jahren mit dem Rennen beschäftigen, sowie viele neue Partner, die erst seit wenigen Monaten an Bord sind – alle vereint, um zum Aufbau eines erfolgreichen , unvergessliche Ausgabe 2022. An vorderster Front stehen der Exklusive Hauptpartner der Region Guadeloupe, die Stadt Saint-Malo, die Region Bretagne und CIC, die Hauptpartner sind. Alle arbeiten jetzt hart daran, den Seglern und der Öffentlichkeit einen großartigen Empfang und ein Rennen zu bieten, das in jeder Hinsicht wirklich spannend ist. Inzwischen bietet Virtual Regatta Seglern, Profis oder Amateuren, 43 Jahre zurück zu springen und den Startschuss für die 1978er Ausgabe des Events zu geben, an Bord des berühmten kleinen gelben Trimarans, auf dem Mike Birch Geschichte geschrieben hat. Bei identischen technischen Bedingungen ist die Referenzzeit von 23 Tagen 6 Stunden 59 Minuten und 35 Sekunden das zu übertreffende Ziel. Sie sagten : Joseph Bizard, General Manager von OC Sport Pen Duick: „Nach der Eröffnung der Einträge im vergangenen Juli ist diese Präsentation nun der zweite Teil der Bereitstellung der nächsten Ausgabe von La Route du Rhum – Destination Guadeloupe. Dies ist ein wichtiger Moment für uns Organisatoren und alle Beteiligten, die an der Planung arbeiten.“ Wir freuen uns, dieses Programm vorstellen zu können, an dem sich unsere Partner beteiligen, die selbst diesen Wunsch nach Innovation teilen, für Segler und für die Öffentlichkeit. Diese Paraden in der ersten Woche des Dorfes entsprechen voll und ganz unserem Wunsch, den Seglern und ihren beeindruckenden Booten einen Ehrenplatz einzuräumen, indem wir sie in der Umgebung von Saint-Malo präsentieren, sie der Öffentlichkeit, am Kai und bei der Navigation. Die Möglichkeit für eine zusätzliche Aktivierung, um dieses Ereignis zu vergrößern. Das größere Dorf 2022 wird allen Teilnehmern des Rennens einen außergewöhnlichen Ort, unglaubliche Erlebnisse und magische Momente bieten … wie immer bei der Route du Rhum – Destination Guadeloupe!“ Ary Chalus, Präsident der Region Guadeloupe: „Die Änderungen und neuen Aspekte der 12. Ausgabe von La Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2022, die dieses Jahr im Rahmen der Nautic Boat Show präsentiert wird, werden zu einer neuen visuellen und grafischen Identität führen, die unsere Destination Guadeloupe hervorhebt. Zwischen den Grundlagen der Veranstaltung und neuen Innovationen besteht der hier gezeigte Anspruch darin, nautische und wirtschaftliche Akteure zusammenzubringen, um anlässlich dieser Veranstaltung ein aktives Geschäftsnetzwerk rund um die Blue Economy und die Green Economy zu vereinen. Wir alle wissen, dass die Gesundheitskrise einen starken Einfluss auf unseren Lebensstil hat, genau wie auf das Leben unserer Unternehmen. Was könnte besser sein als die Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2022, um die Aktivität wiederzubeleben und das gesamte unternehmerische Gefüge sichtbar zu machen. Wir betrachten diese Ausgabe daher als Katalysator für Energie und Möglichkeiten, die Segel der wirtschaftlichen und touristischen Erholung aufzublasen“. Gilles Lurton, Bürgermeister von Saint-Malo und Präsident der Agglomeration Saint-Malo : „Der Countdown hat begonnen und am 6. November 2022 werden Dutzende Boote von der Pointe du Grouin in Richtung Guadeloupe zu Wasser gelassen. Für diese nächste Ausgabe möchte ich, dass sich alle an der Route du Rhum – Destination Guadeloupe beteiligt fühlen; Einwohner von Saint-Malo, Händler, Unternehmer und die Besucher, die wir zu Hunderttausenden empfangen. Die Route du Rhum – Destination Guadeloupe ist ein bedeutendes internationales Ereignis in der Welt des Segelns und des Sports. Es ist ein einzigartiges Erlebnis! Wir alle sind mobilisiert, um dieses Großereignis zu einem großen Erfolg zu machen. Saint-Malo ist stolz darauf, seit 1978 Heimathafen der Route du Rhum zu sein. Loïg Chesnais-Girard, Präsident der Region Bretagne: „Nach zwei schwierigen nautischen Jahreszeiten, manchmal ohne Publikum auf den Pontons, verspricht das Jahr 2022 ein vielversprechendes Jahr mit einem hoffentlich außergewöhnlichen Rennstart am 6. November für die Route du Rhum – Destination Guadeloupe! Als Partner der Veranstaltung spielt die Region als Eigentümerin des Hafens eine aktive Rolle. Ab sofort mobilisieren seine Teams, um die Räume für alle in Saint-Malo bereitzustellen, damit die Skipper, ihr Personal und die Öffentlichkeit unter den besten Bedingungen und in absoluter Sicherheit am Fuße der Stadtmauer empfangen werden können. Darüber hinaus vermittelt die Route du Rhum – Destination Guadeloupe für die Bretagne wichtige Werte, die ich mit denen im nautischen Bereich teile; Anstrengung und Exzellenz. Dieses legendäre Rennen hat schon immer Träume geweckt, Lust aufs Meer gemacht und Unternehmen der Branche ins Rampenlicht gerückt. Denn erinnern wir uns, die meisten Boote, die am Start sind, sind das Ergebnis von Know-how und Technologien, die im Bretagne Sailing Valley entworfen und entwickelt wurden. Was die Spitzensportler betrifft, die in weniger als einem Jahr an den Start gehen, möchte ich sie heute ermutigen und ihnen für das außergewöhnliche menschliche Abenteuer danken, das sie uns bringen werden. Wir Briten sind es ihnen schuldig, sie gut willkommen zu heißen, bevor sie sich auf den Weg machen!“ Daniel Baal, Generaldirektor des CIC : „Der CIC kooperiert mit der Route du Rhum – Destination Guadeloupe, einem wahrhaft legendären Rennen, für die nächsten beiden Ausgaben in den Jahren 2022 und 2026. Eine Solo-Transatlantik ist eine Veranstaltung, die über sportliche Fähigkeiten hinausgeht mobilisiert und zu einem regionalen Wirtschaftsakteur entwickelt. Die Brücken zwischen Sport, Unternehmen, Institutionen und Öffentlichkeit machen die Route du Rhum – Destination Guadeloupe zu einem unverzichtbaren Wirtschaftsereignis für eine Bank wie CIC, die mit all diesen Akteuren zusammenarbeitet Route du Rhum – Destination Guadeloupe, legendäres Einhand-Transatlantikrennen, ist logisch, da die Ähnlichkeiten zahlreich sind: Seniorität, Innovationskraft, Förderung von Exzellenzwerten, Vorliebe für kontrolliertes Risiko und die Fähigkeit, sich an eine sich verändernde Welt anzupassen.







