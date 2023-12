Formula Kite Asia & Oceania Championships: Zwei große Siege für China

Qibin Huang feiert auf heimischen Gewässern einen historischen Sieg IKA-Medien/ Robert Hajduk

Lokale Fahrer erzielten an einem spannenden letzten Tag der Formula Kite Asia & Oceania Championships in Shenzhen, China, zwei große Siege auf heimischen Gewässern gegen hochkarätige internationale Konkurrenz.

© IKA media/ Robert Hajduk: Jingyue Chen schafft nach einigen angespannten Momenten seinen Job

Jingyue Chen trat bei leichten Winden an, die manchmal auf nur 6 Knoten sanken, und überstand im Finale der Frauen einige schwierige Momente, um Gold vor Teamkollegin Wan Li zu gewinnen, die Silber vor Julia Damasiewicz aus Polen holte.

Es gab so viele Wendungen im Herrenfinale, bis sich Qibin Huang aus China schließlich beim Countback vor Max Maeder, dem amtierenden Weltmeister aus Singapur, durchsetzte, der sich mit Silber begnügen musste, während Haoran Zhang aus China Bronze vor dem Kroaten Martin Dolenc holte .

PSYCHOLOGISCHER DURCHBRUCH

Es war ein wichtiger psychologischer Sieg für Huang, seinen Freund und Erzrivalen Maeder geschlagen zu haben, der so oft die Nase vorn hat. „Es ist eine völlige Überraschung und eine große Ehre, in meinem Heimatland zu gewinnen“, sagte Huang. „Und endlich meinen alten Rivalen zu schlagen.“ Das Wort „alt“ ist ein relativer Begriff, wenn man bedenkt, dass Huang und Maeder das hohe Alter von 17 Jahren teilen.

© IKA media/ Robert Hajduk: Max Maeder gratuliert Qibin Huang zu seinem Sieg

EIN GROSSES IST BESSER ALS EIN KLEINES

Maeder hat dieses Jahr auf internationaler Ebene fast alles gewonnen, daher war es eine kleine Überraschung, dass er heute geschlagen wurde. Im Eröffnungsrennen des Finales wechselten Maeder, Huang und Zhang spät vom größten 23-Quadratmeter-Drachen auf den 15-Quadratmeter-Drachen. Sie rechneten mit einer stärkeren Brise, aber sie kam nicht. Dolenc erwischte nicht die besten Starts, aber seine überlegene PS-Leistung durch das Festhalten an den 23 Quadratmetern erwies sich als die richtige Wahl.

Am Ende der ersten Runde hatte Dolenc einen komfortablen Vorsprung herausgefahren. Im Format der Medal Series kommt es nur darauf an, Rennen zu gewinnen. Die anderen drei konnten sehen, dass das Rennen so gut wie vorbei war, und so segelten sie direkt an der Marke vorbei und zurück zum Ufer, um einen schnellen Wechsel zu ihren im Sand liegenden 23ern durchzuführen.

© IKA media/ Robert Hajduk: Julia Damasiewicz macht sich auf den Weg zum Finale.



Da nun alle auf dem gleichen Drachen saßen, gelang es Huang, ein Rennen zu gewinnen, was ihn auf die gleiche Siege wie Maeder brachte, der bereits zwei Siege auf dem Brett hatte, nämlich seinen Belohnung für den Sieg in der Qualifikationsserie in den letzten vier Tagen.

DRASTISCHER KUNSTSTOFF

Als die vier Fahrer zum nächsten Rennen aufbrachen, traf Maeder auf eine Plastiktüte, die sich um sein Florett wickelte. Als er sich aus der Tasche befreit hatte, hatte das Rennen begonnen und er lag 30 Sekunden hinter dem Geschehen. Dieses Mal schlug Zhang Huang knapp über die Ziellinie, wodurch das Spiel noch eine Weile offen blieb.





© IKA media/ Robert Hajduk: Top 10 Mädchen auf der Bühne

Wer würde als nächstes gewinnen? Leider hatte die Brise nachgelassen und wir konnten sie nie auf dem Wasser beobachten. Huangs Kugel früher am Nachmittag bescherte ihm den Sieg im Tiebreak gegen Maeder, der sich gnädig geschlagen gab. „Ich habe keine Beschwerden“, sagte er. „OK, die Plastiktüte hatte Pech, aber Qibin hat mich fair geschlagen. Das ist Rennsport und er hat es verdient.“

Im Finale der Frauen gewann Wan Li das erste Rennen, nachdem sie sich vom dritten Platz an der letzten Luvmarke auf den ersten Platz vorgekämpft hatte, nachdem sie sich vor den beiden Fahrern vor ihr, Chen und Damasiewicz, in einen großen rechten Windshifter gehakt hatte. Aber Chen machte im nächsten Rennen keine Fehler, die Trägerin des gelben Trikots sicherte sich den Rennsieg, den sie für den Gesamtsieg brauchte.

© IKA media/ Robert Hajduk: Die Jungs bekommen ihre Medaillen und Preisgelder

LAURIANE JETET ZUM FINALE DER WORLD SERIES

Heute Abend feierten die Medaillengewinner ihren Erfolg bei der Abschlussfeier. Nun bewegt sich die Flotte vier Stunden lang entlang der chinesischen Küste, um sich auf die KiteFoil World Series China in Zhuhai vorzubereiten, die am Mittwoch beginnt. Es werden noch einige weitere Fahrerinnen am Wettbewerb teilnehmen, nicht zuletzt die diesjährige dominante Fahrerin Lauriane Nolot aus Frankreich, die die Rangliste der Frauen anführt und in Zhuhai unbedingt ihren Anteil am Preisgeld von 50.000 Euro gewinnen möchte.

ERGEBNISSE MÄNNER

1. Qibin Huang CHN Gold 2. Maximilian Mäder SGP Silber 3. Haoran Zhang CHN Bronze

ERGEBNISSE FRAUEN

1. Jingyue Chen CHN Gold 2. Wan Li CHN Silber 3. Julia Damasiewicz POL Bronze

© IKA media/ Robert Hajduk: Feier bei Sonnenuntergang…

